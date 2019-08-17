Большая приватизация. Почему Зеленскому следует избавится от госсобственности?

У Украины есть шанс избавиться от госпредприятий раз и навсегда.

Президент Владимир Зеленский справедливо подчеркнул необходимость приватизации госпредприятий. Это реформа даст позитивный эффект, пишет на страницах «Atlantic Council» шведский экономист, старший научный сотрудник Андерс Аслунд, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

На данный момент оставшиеся украинские госпредприятия – главный источник коррупции и неэффективности, поскольку большинство из них захвачены теневыми собственниками. Доход от активов частных компаний лишь в 2018-м был в четыре раза выше, чем госкомпаний. В результате бюджет страны потерял около $3 млрд всего за год.

Большую часть госпредприятий стоит приватизировать, а остальными управлять с коммерческой точки зрения, прибыли – в равных условиях, как и с частным бизнесом.

В Украине насчитывается 3350 государственных предприятий, но более половины из них – крошечные и находятся в процессе ликвидации, а действующие – очень малы. Активы 100 крупнейших госпредприятий составляют более 90% всех активов государственных предприятий, а три крупнейших – «Нафтогаз», «Укрзализныця» и «Энергоатом» – владеют двумя третями этих активов.

Слишком долго Украина держалась за них и не могла разорвать замкнутый круг коррупции и неэффективности. Незаконные теневые собственники, а не социалистическая идеология, являются настоящей преградой на пути к приватизации. После грандиозного обновления власти у страны появился уникальный шанс избавиться от этой удавки.

Правительству нужно быстро составить список 100 самых ценных предприятий. Остальные 3250 предприятий должны быть переведены в государственный фонд для ликвидации или же приватизированы и проданы с аукциона по любой цене.

Желательно, чтобы эти приватизационные аукционы провели на региональном уровне, а вырученные средства передали в местные бюджеты. Скорость, а не стоимость, должна стоять в приоритете.

Думайте об этих активах, как о мусоре, от которого государство хочет избавиться. Небольшие госпредприятия обычно владеют неиспользуемыми землями или заброшенной недвижимостью. Такие неиспользованные активы могут приносить прибыль в руках частников.

Что же делать с сотней крупнейших государственных предприятий, представляющих реальную ценность? Это деликатная проблема. И здесь стоит применить четыре принципа:

Первый – государственная собственность должна стать исключением, а не правилом. Государству нужно определить, какие предприятия являются стратегическими и должны остаться в госсобственности на долгосрочной основе, а какие следует приватизировать.

Должно быть четкое обоснование тому, почему предприятие считают стратегическим. Только те, которые выполняют в первую очередь регулирующие функции или имеют жизненно важное значение для национальной безопасности, такие как газопроводная система, должны оставаться в руках государства. Для остальных, частный сектор – это лучшее решение.

Второй – министерства должны не заведовать предприятиями, а регулировать и реформировать экономику. Госпредприятия должны управляться независимо, и быть коммерчески наравне с частным сектором. Ими должны управлять профессиональные менеджеры, получающие конкурентоспособные зарплаты.

Чтобы обеспечить объективность и независимость руководства госпредприятий сначала они должны быть акционированы. Этот процесс уже зашел далеко.

Далее, чтобы обезопасить их коммерческую независимость, государственным предприятиям нужны наблюдательные советы, в которых большинство – независимые директоры. Премьер-министр Владимир Гройсман недавно учредил такие советы в девяти крупных государственных компаниях. Но нужно больше.

Третий – все стратегические коммерческие компании должны быть переведены в государственную собственность, чтобы они оставались на расстоянии вытянутой руки министерств.

Другие госпредприятия, не имеющие коммерческих целей и выполняющие лишь регуляционные функции, как, например, Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины – должны стать независимыми государственными агентствами.

Четвертый – приватизировать крупные нестратегические коммерческие госпредприятия. Их нужно перевести к более «мускулистому» Фонду государственного имущества. Время ваучерной приватизации закончилось.

В приватизации крупных активов цена важнее, чем скорость, но доверие к приватизационному процессу еще важнее. Если люди не доверяют ему, тогда даже большая прибыль, полученная за актив, не будет считаться успехом, потому что у будущей приватизации не будет поддержки.

Экспертам государственного фонда нужно понять, в какой форме и когда для приватизации будет наилучшее время и как к ней приготовиться наилучшим образом, заботясь о прозрачности и вере в этот процесс.

Некоторые из активов, например, порты и фабрики среднего размера лучше продавать с аукциона целиком. В других случаях, в мире может быть всего несколько потенциальных покупателей, что потребует переговоров со стратегическими покупателями.

И наконец, для некоторых крупных компаний правильным подходом было бы частное первичное размещение на фондовом рынке, куда должны быть привлечены иностранные инвесторы для обеспечения рыночной конкуренции.

Приватизация крупных компаний – это очень сложный политический и экономический процесс, требующий как технической, так и финансовой помощи от международных финансовых организаций, например, от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка.

ЕБРР может купить миноритарный пакет акций перед приватизацией, а международные финансовые организации должны выдавать кредиты инвесторам c хорошей репутацией, помогая развить доверие к приватизационному процессу.

Хорошая новость в том, что у Украины есть шанс избавиться от своих государственных предприятий раз и навсегда. Этой осенью парламенту и президенту стоит воспользоваться моментом.