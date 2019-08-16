Электрические грабли. Чем на деле обернулся новый рынок электроэнергии в Украине?

Кабинет министров поручил Министерству энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственно регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизить тарифы на электроэнергию для промышленности. Такое решение было принято на заседании правительства 14 августа, пишет на страницах «Деловой Столицы» Александр Суков.

«Я предлагаю правительственное поручение НКРЭКУ и Минэнерго – урегулировать вопрос цены для промышленности в связи с внедрением рынка электрической энергии. И пусть собирается НКРЭКУ, пусть рассматривает этот вопрос, пусть снижает эти тарифы. Это их полномочия, пусть не включают нам дурака», – возмущался премьер Владимир Гройсман на заседании правительства.

Министр энергетики Игорь Насалик отметил, что месяц работы новой модели рынка электроэнергии показал, что в ценовой политике «есть достаточные запасы», которые позволят снизить цены на электроэнергию для металлургов, ферросплавщиков и других промышленников. Сделано это будет, по словам министра, за счет изменения условий ПСО (специальных публичных обязательств) – механизма, который позволяет обеспечивать дешевой электроэнергией население.

Премьер поручил до следующей среды (21 августа, когда ожидается очередное заседание правительства), подготовить итоговый документ решения. Однако подробностей о том, как именно это будет сделано, никто не озвучил.

Примечательно, что никаких признаков того, что Кабмин готовился рассматривать 14 августа вопрос тарифов для промышленности, не было – решение правительства стало полной неожиданностью. И, по всей видимости, оно не было согласовано со всеми заинтересованными сторонами.

Поэтому, например, представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что неплохо было бы для начала обнародовать предложения, как именно менять ПСО.

«Поэтому у меня просьба – хотя бы на неделю это отложить, чтобы прочитать и понять, что принимается», – сказал он. Герус также добавил, что НКРЭКУ выступает категорически против предложенных изменений, поскольку снижать тариф нужно не только для крупных промпредприятий, но и для средних, например, водоканалов.

Кабмин на такое решение подвигли протесты представителей металлургических предприятий, в частности ферросплавных, которые потребляют значительные объемы электроэнергии. Накануне решения Кабмина Киев наводнили рабочие-ферросплавщики, проводившие митинги против повышения тарифов.

Например, для крупнейшего в Украине металлургического комбината «ArcelorMittal Кривой Рог» новый рынок электроэнергии принес подорожание электричества в июле на 20%, а для Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов – убытки в размере около 122 и 70 млн грн соответственно. По расчетам компании «Укрэнерго», тарифы для украинской промышленности в новой модели рынка оказались на 20% выше, чем в Европе.

Глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook пояснил причины такого роста. По его мнению, одной из причин стал большой разрыв в тарифах на электроэнергию для населения и промышленности.

Согласно подсчетам «Укрэнерго» сегодня стоимость электроэнергии (как товара, без учета тарифа на передачу и распределение) для промышленности составляет в среднем 1700 грн за 1 МВт-час, тогда как для населения – 200 грн за 1 МВт-час. Такой разрыв еще до запуска рынка электроэнергии должно было ликвидировать НКРЭКУ, повысив тарифы для населения, но оно не взяло на себя эту ответственность.

Поэтому этот разрыв привел к следующей причине – некорректному механизму возложения спецобязательств, по которому компенсируется разница в ценах на электроэнергию для населения и промышленности. В новом рынке заложен такой механизм, по которому с рынка двусторонних договоров (это прямые договора на поставку электроэнергии между производителем и потребителем) практически полностью убрали крупнейшего производителя – «Энергоатом».

Напомним, что у «Энергоатома» – самая дешевая электроэнергия, и он до введения нового рынка был основным поставщиком для крупных промпредприятий с равномерным графиком потребления. Ковальчук считает, что ответственность за это некорректное решение лежит на Министерстве энергетики, пренебрегшем идеей конкурентной среды и оставившем для промпотребителей по двусторонним договорам только электроэнергию, производимую угольными электростанциями, а она – значительно дороже.

Еще одной причиной повышения тарифов для промышленности стало то, что доплаты производителям «зеленой» энергетики в новой модели рынка стали включать в тариф на передачу электроэнергии, и это привело к повышению тарифов для конечного промышленного потребителя на 10%. Тут Украина оказалась в непростой ситуации – с одной стороны, высокие тарифы для «зеленой» энергетики гарантированы законом, поэтому иностранные инвесторы вложили в эту сферу значительные инвестиции и теперь ожидают возврата средств.

«Обрезать» им тариф – это подпортить инвестиционный климат и репутацию страны. Однако с другой стороны – доля «зеленой» энергетики растет, а это значит, что денег с рынка в ее пользу будет собираться все больше и больше. По мнению Ковальчука, эту норму нельзя отменить без решения парламента, поскольку она прямо прописала в законе.

Поэтому, скорее всего, более дешевая электроэнергия для промышленности будет обеспечена за счет частичной корректировки механизма ПСО, как и говорилось на заседании Кабмина. В частности, как сообщило информагентство «Украинские новости», располагающее проектом постановления Кабмина, планируется снизить с нынешних 90% до 75% долю электроэнергии, которую «Энергоатом» должен направлять на выполнение ПСО. Однако какая цифра будет в финальном варианте документа – говорить пока рано.

Эта ситуация показывает, что введенный с 1 июля рынок электроэнергии имеет массу недоработок, раз всего лишь через полтора месяца он потребовал резкого вмешательства правительства, которое принялось в нем что-то в ручном режиме регулировать. Управляющий директор Центра исследования энергетики (EIR Center) Александр Харченко назвал сложившуюся ситуацию абсурдом – сначала было объявлено о запуске рынка, но потом было введено ПСО, чтобы обеспечить дешевой электроэнергией населения, затем – новое «ПСО», чтобы обеспечить выплаты «зеленой» энергетике за счет «Укрэнерго», а теперь Кабмин готовите еще одно «ПСО» – чтобы снизить тарифы на электроэнергию для промышленности. «А зачем мы тогда произносим слово «рынок»?», – риторически вопросил эксперт.

По его мнению, Кабмин провел абсолютно неподготовленную реформу энергетики, и теперь исправлением ситуации придется заняться новому правительству.

Степень недоработки новой модели рынка показывает хотя бы тот факт, что Андрей Герус попросил правительство закрыть проект энергомоста «Украина-ЕС», в рамках которого планировалось вывести из украинской энергосистемы один блок Хмельницкой АЭС, и направить электроэнергию с него в Польшу, а вырученные средства направить на финансирование строительства блоков №3 и №4 на этой же атомной станции.

По словам Геруса, вывод одного блока АЭС, производящего дешевую электроэнергию, создает новые предпосылки для повышения тарифов на электроэнергию для потребителей.