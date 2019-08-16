«К взлету готов!». Перспективы самолетов «Антонова» на рынках авиатехники

Конструкторское бюро занимается разработкой подобной техники уже долгое время. Однако после получения независимости возникла проблема как с серийным производством, так и с разработкой возникли некоторые проблемы, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Еще более они усугубились после аннексии Крыма в 2014 г. и последующего разрыва с предприятиями бывшего советского военно-промышленного комплекса, которые остались на территории Российской Федерации. Ведь советские разработки и серийное производство было завязано на широкую кооперацию.

Поэтому срочно ГП «Антонов» начало прилагать усилия в двух направлениях: первое – поиск новых рынков сбыта своей продукции и услуг, и второе – начали импортозамещение. Которое оказалось процессом непростым, так как западная и условно советская школа самолетостроения и производства отличаются кардинально. Поэтому для использования агрегатов и механизмов западного производства пришлось кардинально переделывать всю конструкцию.

Правда, особыми коммерческими успехами «антоновцы» похвастаться не могут. Проект, заточенный на Саудовскую Аравию – Ан-132D – повис в воздухе после отказа саудитов от дальнейшего сотрудничества.

Фактически единственным проектом с серьезными перспективами в активе «Антонова» остался Ан-178. Разработанный еще в 2010 г. на базе совместного с россиянами пассажирского Ан-158, самолет изначально продвигался на рынке как замена для Ан-12.

Однако после 2014 г. оказалось, что фактически треть комплектующих самолета – российского производства, в том числе стойки шасси, вспомогательная силовая установка, почти вся авионика, гидравлика, управление. Поэтому задачей киевских конструкторов на нынешнем этапе являются работы по импортозамещению российских деталей на аналогичные западные.

Однако большой плюс в том, что есть уже прототип и он летает – его презентация состоялась 16 апреля 2015 г. на ГП «Антонов» в Киеве, а первый полет – 7 мая того же года на заводском аэродроме Гостомель. Правда, количество деталей российского производства неизвестно, но производитель регулярно обещает, что «вот-вот» процесс импортозамещения будет завершен.

Хотя самолет и демонстрируют по самым разным выставках и авиашоу по всему миру, однако с реализацией его экспортного потенциала пока все непонятно.

Еще в 2015 г. был подписан твердый контракт о поставке азербайджанской авиакомпании Silk Way 10 самолетов Ан-178. Причем на тот момент предполагалось использовать российские детали и узлы, а цена была выставлена в пределах $25 млн за единицу. А дальше пошли совершенно непонятные процессы.

В последнем по времени интервью для российской прессы (которое перепечатали и наши СМИ) бывший главный конструктор «Антонова» Кива заявил, что азербайджанские партнеры даже проплатили аванс в размере $1 млн. Однако якобы мотивируя необходимость импортозамещения, ГП «Антонов» поставил Silk Way перед фактом роста цены самолета до $40 млн, что для азербайджанцев является неприемлемым – выбирали они прежде всего по соотношению «цена-качество».

Каким будет дальнейшее развитие ситуации с этим контрактом, категорически непонятно. Ведь собственных средств для проведения импортозамещения у киевлян нет, как и нет государственной поддержки.

Хотя время от времени и появляются ободряющие сообщения. Так, в начале июня на проходящем во Франции авиасалоне Paris Air Show министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил буквально следующее:

«Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС. Контракт договорились подписать уже нынешней осенью. Это первые самолеты из украинских и европейских, но без российских комплектующих».

Причем буквально за полгода до этого он же говорил о 10 машинах.

Однако, судя по всему, пока это всего лишь заявления, так как, судя по имеющимся документам, такая дорогостоящая модернизации авиационного парка МВД не утверждена на государственном уровне, а сейчас, при смене правительства и государственного курса, новый премьер-министр может и не найти на нее денег.

И вот буквально на днях пришло и еще одно сообщение. 14 августа пресс-служба «Укроборонпрома» заявила о том, что предприятие «Спецтехноэкспорт», которое входит в состав концерна, выиграло конкурс на замену Ан-32Б для национальной полиции Перу. При этом указывается, что тендере также принимали участие C-27 Spartan консорциума Lockheed Martin и Alenia, а также с C-295 производства Airbus Military и цена контракта составляет $65 млн.

В этом сообщении обращает на себя внимание несколько моментов. Прежде всего то, что подписанного контракта еще в природе не существует, по сути это только рекомендации Комитета по оценке контрактов с иностранными государствами. Во– вторых, цена, которая явно выше, например, азербайджанского контракта.

И еще вопрос по срокам поставки. Не так давно на ГП «Антонов» заявляли, что летающий самолет без российских деталей можно ждать не ранее 2021 г. Вряд ли перуанцы будут ждать на «после 2021», ведь имеющийся Ан-32 с бортовым номером PNP-234 уже вот-вот выработает весь ресурс.

Но, не зная деталей, вряд ли что-то конкретное. Да и, собственно говоря, мы возвращаемся к тому, что и контракта подписанного нет.

Таким образом, можно говорить о том, что ближайшие перспективы у «Антонова» есть, но без прямого участия государства в финансировании импортозамещения они слишком призрачны и вряд ли могут быть реализованы силами только самого предприятия.