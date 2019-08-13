Бюджет России начинает петь романсы. Экспорт круто пикирует в пропасть экономического кризиса

У России начались серьезные экономические проблемы, резко упал экспорт российских товаров. В первую очередь идет о наполнение бюджета за счет продажи углеводородов, продажа которых в Европу упала за последнюю неделю на 22%, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Что же, прогнозы о том, что Россия неспешно, но уверенно будет терять лидирующие позиции сырьевого экспортера, рано или поздно, но сбываются. И сейчас мы можем видеть как Кремль, не только теряет десятки миллиардов на проседании цен на нефть и газ, но и сокращении своего экспорта», – пишет военно-политический обозреватель.

Холодным душем для «Газпрома» можно назвать поступившие первые данные о поставках газа в Европу, всего за неделю обвалившиеся на 22% до 465 млн кубометров в сутки! Всего же за 6 месяцев 2019 года «Газпром» экспортировал на 4,6% газа меньше, чем в прошлом году.

«Эта «ласточка» для российской монополии является следствием не только общего спада роста промышленного производства в ЕС и Германии в частности, а так же развернувшейся торговой войны между США и КНР, но и экспансии американского СПГ в Европу, который мал по малу, но вытесняет конкурентов», – подчеркнул Коваленко.

«К слову сказать, проблемы с экспортом сырья возникают не только у газовой монополии – кормилицы российского бюджета и реваншизма», – добавил он.

Печально известный алюминиевый гигант «Русал» за первое полугодие 2019 сократил прибыль до $528 млн c $1,124 млрд в 2018-м. По сути, нынешняя прибыль «Русала» едва покрывает налоги и амортизацию. Причем вызвано такое падение, не удивляйтесь, а опять же – торговой войной США и КНР, из-за которой уменьшились закупки алюминиям Китаем у России.

Суммарно, за II-й квартал 2019 Россия просела по экспорту сырья на 8,1%, а не сырьевой экспорт обвалился на 5%.

«А потому, что это если не первая ласточка одного, глобального, естественного, а не искусственно созданного эмбарго? Обычно, цивилизованные страны, зависящие от того или иного производства, всегда имеют вариант его замены. Например, как Саудовская Аравия, уменьшающая нефтяную составляющую в стабильности своей экономики», – отмечает Коваленко.

Но, благо, Россия не относится к категории цивилизованных стран, а потому, падение сырьевого экспорта по ней ударит посильнее любого нового пакета санкций.

«Наблюдаем!», – призывает Коваленко в заключении.