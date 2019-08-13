Засыхающий Крым. Оккупанты требуют от Украины воду Днепра

В Крыму стоит острая проблема водоснабжения полуострова, особенно в условиях засухи летом этого года. Страдает прежде всего сельское хозяйство и происходит опустынивание оккупированного Россией украинского региона. Оккупационные власти забили тревогу, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания

«Думаю, все вы смогли по достоинству оценить блеянье оккупационных «властей» Крыма по поводу недостатка воды на полуострове, а именно, заявление «представителя» аннексированной у Украины территории при президенте РФ Георгия Мурадова о начале переговорного процесса по поставкам днепровской воды», – пишет военно-политический обозреватель.

Забавно, но оккупанты, которые все это время утверждали, что преспокойно могут обойтись без водоснабжения с материковой Украины собственными ресурсами, а так же обеспечат водоснабжение с Кубани, вдруг включили «заднюю», чуть ли не требуя возвращения днепровской воды. Днепровской воды, которую они назвали – российской. Ведь идет она, вроде как, с территории РФ, а значит – российская!

«В принципе, постоянные представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич уже ответил на заявление представителя оккупационной «власти», что Украина перекрыла на само русло реки, а техническое сооружение – канал, а потому, претензии безосновательны. Но интересен в данной ситуации даже не сам диалог двух официальных лиц, а совсем другое», – подчеркнул Коваленко.

Дело в том, что в прошлом году оккупационные «власти» Крыма то в одном, то в другом районе полуострова объявляли ЧП в связи с засухой. По сути, практически все северные и центральные районы оккупированного полуострова были в зоне ЧП. А в этом году, тишина.

«Создается такое впечатление, что пытаясь привлечь внимание в 2018-м к проблеме полуострова, оккупационная власть объявлением ЧП хотела выбить еще немного миллиардов дотационных средств, но реприза – не прошла, распил не удался. Причем не просто не прошла, а поступила установка вообще на тему засухи рот не открывать», – отмечает Коваленко.

С другой стороны, проблему засухи необходимо решать. И хотя, для населения пресная вода в Крыму имеется в достаточных запасах, страдает сельское хозяйство и окружающая среда, высыхают поля и целые долины. А потому и была осуществлена пробная попытка выйти с Киевом на диалог, не привлекая пристального внимания к проблематике.

«Что же, первый поклон к Киевской хунте засчитан, но оккупантам следует уяснить, что Крым это территория Украины и если вода из русла Днепра туда вернуться, то только после ухода оттуда самих оккупантов», – подчеркивает Коваленко.