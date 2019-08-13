Борьба с налоговыми уклонистами. Что Зеленский собирается сделать с ФОПами?

В команде нового президента занялись вопросом уклонения бизнеса от налогов через оформление сотрудников в качестве ФЛП. Предыдущие попытки решить проблему наделали много шума, но эффекта не дали.

Новая власть при президенте Владимире Зеленском поставила перед собой цель разрешить извечную задачу украинских властей по борьбе со злостным уклонением от уплаты налогов бизнесом. Похоже в команде нового президента всерьез решили взяться за физических лиц-предпринимателей, которые чаще всего, на деле, – оказываются наемными работниками в крупном бизнесе, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

Новая власть – старая проблема

Юрист Даниил Гетманцев, избранный народным депутатом от партии «Слуга народа» (№20 в списке), выступая в эфире «Украинского радио», заявил, что в ближайшее время будут представлены решения относительно злоупотреблений физических лиц-предпринимателей (ФЛП, украинская аббревиатура – ФОП) в контексте уклонения от налогообложения.

«Речь идет о так называемых лицах-предпринимателях и о едином налоге… О массовом уклонении от уплаты налогов с использованием ФЛП… Мы брали на себя обязательство не менять налоговый режим – не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для ФЛП по единому налогу, – сказал Гетманцев. – Но проблема этого режима в том, что им, кроме малых предпринимателей, пользуется средний и крупный бизнес… Все на ФЛП. Но эти юридические лица превышают лимиты своей деятельности (5 млн грн является максимальным лимитом для ФЛП) в день. А это уклонение от налогообложения. Поэтому мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФЛП работать на этой системе, а с другой – исключить уклонения от налогообложения».

Гетманцев отметил, что в ближайшее время будут представлены решения относительно злоупотреблений со стороны ФЛП в части уклонения от налогообложения. «Мы рассматриваем, возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, необходимо ли внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели до начала работы Верховной Рады мы уже представим определенное решение», – сказал представитель команды Зеленского.

Действительно, проблема имеет место быть. Любой поиск в интернете по запросу вроде «уклонение от налогов в Украине» обязательно выдает в том числе нечто подобное: «Использование низконалоговых субъектов для снижения налоговой нагрузки по налогу с доходов физических лиц (НДФЛ) и единому социальному взносу».

Напомним, что на предприятиях от заработной платы каждого работника работодатель уплачивает обязательные платежи: 18% – НДФЛ, 1,5% – военный сбор, 22% – фонд оплаты труда. Итого порой выходит внушительная сумма, особенно если зарплата существенно превышает среднюю. Но бизнес нашел выход: персонал оформляют в качестве ФЛП, оказывающих бухгалтерские, юридические, маркетинговые, IT и прочие услуги и уплачивающих единый налог. Это позволяет работодателю снизить налоговую нагрузку с 41,5% при оформлении наемного работника до 5% для частных предпринимателей. По оценкам ГФС, из-за такой практики реальные налоги в бюджет платят лишь 5 тыс. компаний, хотя зарегистрированных – около полумиллиона.

Риски для бизнеса, конечно, есть, но они относительно невелики. В худшем случае суд с подачи проверяющих органов может признать взаимоотношения с такими ФЛП скрытыми трудовыми отношениями. Однако на практике плательщику обычно бывает несложно доказать наличие именно гражданско-правовых, а не трудовых отношений. Подвести уходящего от налогов бизнесмена может разве что человеческий фактор: зачастую физлица-предприниматели, как показывает практика, могут быть просто уверены, что они являются наемными работниками, состоящими в трудовых отношениях. Такая уверенность может дорого стоить «слишком хитрому» работодателю.

«Законодатели пытаются заставить работодателя оформлять трудовые отношение с сотрудниками на основании трудового договора, дабы повысить правовую защиту трудовых прав работников и гарантировать им получение полного соцпакета. Однако наряду с этими изменениями не было предложено компромисса для решения главной проблемы, которая послужила массовому оформлению трудовых отношений «работодатель – ФЛП» – это высокое налогообложение», – комментирует ситуацию партнер юридической компании «Волхв» Виктор Дубовик.

«Единственный выход, по моему мнению, это создание более благоприятной системы налогообложения. Работодатели будут платить, конечно, не 5%, но и не около 40%. В противном случае принятие этих изменений может повлечь создание новых схем для уклонения от уплаты налогов или, что хуже, перенос бизнеса за рубеж», – добавила она.

Секретное сито для большого бизнеса

В начале этого года разные органы власти уже пытались решить проблему ухода от уплаты налогов через оформление работников в качестве ФЛП. 6 февраля новации относительно деятельности ФЛП предложили в Минсоцполитики. Идея состояла в том, чтобы запретить работодателям оформлять сотрудников на предприятии как ФЛП и взаимодействовать с ними по гражданско-правовым отношениям – вместо этого использовать только трудовые.

Интересно, что озаботилось этим не налоговое ведомство, а именно Минсоцполитики, которое предложило добавить в Кодекс законов о труде новую статью. В ней и планировалось прописать «признаки наличия трудовых отношений». Всего их в документе перечислялось семь. Если в наличии хотя бы три, отношения с работником будут считаться трудовыми и работодатель будет обязан оформить такого сотрудника официально в штат или заплатить за него штраф более 125 тыс. грн (30 минимальных зарплат по действующему трудовому законодательству).

Минсоцполитики, конечно, обосновывало эту свою инициативу желанием «защитить трудовые права людей, которых заставляют работать как ФЛП». Дескать, так их лишают социального пакета: гарантированного отпуска, больничных, сохранения места работы, должности и средней зарплаты в случае беременности, службы в армии или выполнения общественных обязанностей.

Эту инициативу тогда поддержал замглавы НБУ Тимофей Милованов. По его словам, ФЛП создают неравные правила игры на рынке, заводят экономику в тень, официальные работодатели оказываются менее конкурентоспособными. На одних предприятиях использовать ФЛП проще (например, в ІТ или в торговле), на других – невозможно (в промышленности). Отсюда – разная налоговая нагрузка, а сферы с менее выгодными условиями работы не развиваются.

Кроме того, предприятия, использующие наемных работников, «замаскированных» под ФЛП, хоть имеют меньшую ставку налога, но зависимы от правоохранительных и налоговых органов, что порождает коррупцию. Наконец, компании с ФЛП в качестве работников не показывают прозрачный бизнес и не могут получить банковское финансирование, зато увеличивают теневое.

26 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №10094, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс. Авторы документа предлагали создать отдельную (пятую) группу плательщиков единого налога. По их замыслу, в эту группу будут включены физлица-предприниматели, по большей части – работающие в IT-отрасли Украины.

Для них предлагалось плавно повысить ставку налога к 2025 г. до 10%, по одному проценту в год. Такой вариант, по замыслу авторов, мог стать хорошей альтернативной инициативе, предполагавшей «разоблачение» ФЛП, под которых маскируются наемные работники. Критики законопроекта, впрочем, сразу указали, что неизбежным следствием станет массовая эмиграция IT-специалистов – им, как правило, работающим удаленно, переехать на работу в другую страну проще, чем представителям любых других профессий.

В ГФС, к слову, тогда заявили, что стабилизировать ситуацию можно и на уровне только налоговой, без привлечения Верховной Рады. И такая работа – по выявлению фальшивых ФЛП – там ведется постоянно. Но команде Зеленского, похоже, нужен показательный прорыв в данной сфере.

Сам Гетманцев так прокомментировал свою инициативу: «У нас сейчас есть несколько вариантов предполагаемых мер, конкретика появится ближе к концу августа. Но я сразу оговорюсь, что мы не планируем вносить какие-либо изменения в статус физических лиц-предпринимателей. Речь идет о том, что крупный бизнес больше не сможет использовать этот налоговый режим для уклонения от налогов».

«Анализ заявления, сделанного Даниилом Гетманцевым, дает основания считать, что в новоизбранном парламенте будут придерживаться той же модели урегулирования ситуации с ФЛП, которую предлагало Минсоцполитики. Только такой способ позволяет, не внося изменений в работу ФЛП на едином налоге, лимиты, ставки и прочее, просто ограничить возможность сотрудничать с ФЛП, избегая заключения трудовых договоров», – комментирует ситуацию старший юрист «EXPATPRO» Татьяна Ященко.

На самом деле, отмечает эксперт, – идея противодействия маскировке трудовых отношений подрядом не нова, и есть возможность посмотреть опыт других юрисдикций. В разных странах вопрос наличия/отсутствия признаков трудовых отношений решается по-разному.

Очень интересно будет посмотреть, подчеркивает Ященко, – какие именно критерии будут предложены и каким образом будет обеспечен механизм контроля нововведений: кто именно будет уполномочен принимать решение о признании договора трудовым или договором подряда. И очень хотелось бы видеть реализацию изменений в закон с учетом именно сути различий трудовых отношений и отношений подряда без привязки к финансовым показателям, оборотам и т. д.

«Еще один момент: каким образом будут реализовываться такие положения? Придется ли бизнесу ждать массовых проверок? В каком формате их ожидать и впишется ли это в законодательные рамки порядка проведения государственного контроля? Будет ли предоставлен переходный период для переоформления договоров?», – подчеркивает Ященко.