Мифы о рынке земли. Почему Путин не сможет владеть собственностью в Украине?

Последние 20 лет в Украине активно плодили десятки мифов, призванные напугать людей и сдержать развитие рынка земли. Китайцы, которые приедут и привезут миллион китайцев, арабы, которые возьмут украинцев как рабов – мифы противоречивые, но это не мешает им жить параллельно – американцы, которые придут и засеют все ГМО, или Сорос просто скупит все, потому что он Сорос и ему надо скупить все, пишет на своей странице в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

«Если мифы создаются, значит это кому-то надо. Зачем нужны конкретно эти мифы? Почему кому-то надо бороться с рынком земли? Просто потому что отсутствие рынка порождает серый рынок, на котором чиновники зарабатывают миллионы долларов», – пишет эксперт.

Просто потому что отсутствие прозрачного рынка не позволяет контролировать, что происходит на государственных землях, что порождает коррупцию. Просто потому что отсутствие рынка позволяет агрохолдингам зарабатывать сверхприбыли, арендуя землю за бесценок. Достаточно причин, чтобы плодить мифы и пугать людей.

«Но сейчас, похоже, эти мифы уже перестают работать, ведь появилась политическая воля запустить рынок земли. И оппоненты рынка достали последний козырь из рукава – хуже уже придумать будет сложно, разве что опять вспомнят Сороса, но уже в контексте его сотрудничества с рептилоидами», – отмечает Фурса.

Миф из мифов. Воистину – патриотизм, последнее прибежище негодяев. И негодяи решили сыграть на патриотическом нерве украинцев, распространяя миф, что россияне скупят всю землю.

«Это самый подлый миф. Потому как эксплуатирует боли от Голодомора, ставшего трагедией для миллионов украинцев. Для многих семей это все еще незажившая рана, ведь живы еще люди, которые пережили этот кошмар. И вот сейчас эту рану пытаются разодрать заново. Это подлый миф. Потому что эксплуатирует чувства людей, потерявших родных и близких в войне с Россией», – подчеркивает Фурса.

«И это пустой миф. Потому что в законе будет прописано, что собственниками сельскохозяйственной земли не могут быть граждане России или российские компании. Это уже проделано в законе о приватизации. И это работает», – добавляет он.

Причем речь идет не только о россиянах, но и о связанных лицах. И если даже российское ФСБ набрало бы 200 бомжей и на их паспорта купило бы какую-то землю, то это уже будет нарушением закона.

«Более того, само понятие, что кто-то что-то скупит, бессмысленно и безумно. Сегодня большая часть украинской земли сельскохозяйственного назначения находится в частных руках. Эти люди – граждане Украины», – отмечает Фурса.

И согласно социологии, только 5% собственников паев хотят продать свою землю. И даже если бы всю ее скупили русские, что невозможно даже представить себе, что бы оно им дало. Правильный ответ – ничегошеньки. Они потратили бы на это пару миллиардов долларов и ничего бы не получили в результате.

«Более того, даже если бы предположить фантастический сценарий, когда мир рушится, а русские скупили сельхозземлю в Украине, то непонятно зачем оно им надо. Государство все равно главное. Оно все контролирует. И если видит угрозу своей национальной безопасности, то запросто национализирует землю», – подчеркнул Фурса.

«Русских-то не жалко. И владеть землей в рамках украинского правового поля не значит установить там российский флаг. Это владение активом в Украине, и вы не сможете на отдельно взятом пае или их десятке организовать сельскохозяйственную народную республику, объявив о желании стать членом ООН или России», – добавляет он.

Этот актив – всего лишь надел земли с кукурузой. И от того, что земля была бы в собственности россиянина, эта кукуруза не превратилась бы в танки. И там не выросла бы пограничная застава, вдоль просёлочной дороги.

«Сама идея, что кто-то там что-то скупит, бессмысленна именно потому, что большая часть собственников не хочет продавать. А госземля будет продаваться через прозрачные аукционы, с требованием открыть конечного бенефициара. И там не будет никаких россиян-покупателей», – подчеркивает Фурса.

«Если хоть малейший намек на то, что россияне вообще об этом думают? Особенно после того, как санкции убили российские банки в Украине, заставив материнские еще и внести в капитал, фактически влить в Украину миллиарды долларов», – добавил он.

Нет у них такого желания. Ни одного факта, который бы об этом говорил.

«Если бы россияне хотели таким дивным способом влиять на Украину, то почему Медведчук все еще не крупнейший землевладелец? Почему у него нет компании, которая бы контролировала тысячи гектаров сельскохозяйственной земли. Как это делают украинские олигархи, которым совершенно не мешает мораторий? Но их нет. Почему? Потому что нет смысла. Ты владеешь телеканалами – ты можешь влиять», – подчеркивает Фурса.

Если ты владеешь землей, арендуешь паи или владеешь, то что ты можешь сделать? В худшем случае, ты ничего не будешь выращивать на этой земле. То есть потратишь миллиард-другой долларов, скупишь пару сотен тысяч гектаров, что меньше 1% от сельхозземли в Украине, и не будешь ничего там выращивать? Прекрасный план.

«В этом году будет меньше экспорта, через год кто-то заметит, что ты творишь, а через два твою землю национализируют назад. Ведь по закону русские и связанные с ними лица не смогут покупать землю, а если на такой большой площади у одного собственника ничего не будет расти, то это точно обратит на себя внимание. В общем, если это план Путина, то это очень плохой план. Пусть попробует его реализовать», – подчеркнул Фурса.

Или, может, будут поливать землю радиоактивными отходами, чтобы там ничего не росло? Зачем для этого владеть землей? Даже арендовать не надо. Если уже есть такой коварный план, осталось только реализовать.

«Выращивать на земле только один рапс, чтобы качество чернозема ухудшилось? Упс, так это уже происходит и за время действия моратория и без всяких русских, ведь арендатор не собственник и может не думать, что будет с землями через 10-20 лет. Бесхозяйственность гораздо опаснее россиян», – отмечает Фурса.

«Ну и самое забавное. Громче всех против рынка земли сейчас кричит сам Медведчук и его подельники, рабиновичи и бойки. То есть московская партия агитирует против рынка земли. Обычно, если они что-то хотят, то со своих телеканалов это очень активно поддерживают», – добавил он.

Последний миф – россияне скупят украинскую землю.Последние 20 лет в Украине активно плодили десятки мифов, призванные… Geplaatst door Sergey Fursa op Maandag 12 augustus 2019

Как, например, Газпром и идею прикупить газа у него со скидкой, ведь известно же, в Газпроме спать и есть не могут, так хотят продать Украине дешевый газ. Или капитуляцию перед Путиным – под видом компромисса и прямыми переговорами с марионетками из Донецка и Луганска. А тут вдруг с точностью до наоборот.

«Не говорит ли это о том, что как раз промосковские силы выступают против рынка земли? А значит Москва думает не о том, как бы ей скупить все украинские земли, а о том, как бы помешать Украине запустить рынок земли. Потому что России нужна слабая Украина. А рынок земли сделает Украину сильнее», – резюмирует Фурса.