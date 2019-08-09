Лас-Вегас для Коломойского. Что стоит за легализацией игорного бизнеса в Украине?

Прежде чем разрешать казино в пятизвездочных гостиницах, нужно навести порядок в их классификации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что нужно стимулировать развитие туризма на Черноморском побережье, и самый верный путь для этого – открыть в гостиницах казино. По мнению президента, легализовать игорный бизнес можно не весь, а лишь крупный – разрешить открывать казино только в пятизвездочных отелях, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Танин.

«Мы легализуем азартные игры, а именно – работу казино в пятизвездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров», – заявил он, и предложил турецкому бизнесу поучаствовать в этом проекте.

Украинские власти загнали игорный бизнес в подполье, запретив его в 2009 г. С тех пор предпринималось несколько попыток легализовать азартные игры, но безуспешно. В 2014 г. правительство Арсения Яценюка подало в Верховную Раду три законопроекта по легализации лотерей, казино и букмекерских контор, но депутаты не стали их рассматривать. Вторая попытка была предпринята кабинетом Владимир Гройсмана в 2016 г., но депутаты до рассмотрения законопроекта так и не добрались.

Игорный бизнес – лакомый кусок. По различным оценкам, государственный бюджет от легализации этой сферы сможет получать от 2 до 11 млрд грн. ежегодно. Имея большинство в Раде, команда нового президента вполне может вернуть игорный бизнес в рамки закона.

Однако в этой истории есть несколько «тонкостей», которые остались за кадром громкого заявления Зеленского.

Во-первых, нужно разъяснить по поводу «пятизвездочных гостиниц» и классификации отелей вообще. Дело в том, что в мире нет единой системы присвоения звезд отелям – каждая страна решает этот вопрос индивидуально. И если в Европе присвоением звезд занимаются специальные комиссии, то в Азии каждый владелец сам решает, насколько звездный у него отель.

В Украине ситуация с классификацией – вполне азиатская. На сегодня действует государственный стандарт для отелей, введенный еще в 2004 г., но участники рынка его считают устаревшим, жестким и очень неудобным для бизнеса.

Внедрение новой системы классификации идет со скрипом – только в июне прошлого года была запущена в тестовом режиме новая электронная система звездной классификации отелей, разработанная по заказу Национальной туристической организации Украины. Однако до легализации этой системы на государственном уровне дело так и не дошло.

Поэтому сегодня звезды гостиницам присваивают сами владельцы – в интернете можно даже встретить пятизвездочные хостелы. Но никто не проверяет – действительно ли гостиница имеет отвечает требованиям к пятизвездочным отелям.

Мало того, госорганы и сами прилагают минимум усилий для того, чтобы сделать эту сферу привлекательной – например, только с октября этого года будут отменены Государственные строительные нормы, согласно которым в отеле обязательно должен быть телефон-автомат и пункт медицинской помощи.

К чему эти подробности о классификации гостиниц? Для понимания того, что если стандарты еще не установлены, то их будущие контуры весьма пластичны – при принятии требований к отелям, в том числе к пятизвездочным, их можно подтягивать как как в сторону ужесточения, так и в сторону послабления. И тут открываются очень широкие перспективы для тех, кто захочет заработать на симбиозе отельного и игорного бизнеса.

Во-первых, если владельцы гостиниц захотят зарабатывать в том числе и на казино, то они при утверждении новых стандартов «звездности» вполне могут пролоббировать те критерии, которые сделают их отели пятизвездочными, чтобы легально попасть в игровой бизнес.

Во-вторых, некоторый игровой бизнес сам захочет уйти под крышу отелей, чтобы легализоваться и не ходить каждый день под угрозой пресса со стороны правоохранительных органов. И тут речь не об отелях международных сетей, а о гостиничках, под вывески которых захотят переехать нелегальные казино.

Примечательно, что Зеленский, говоря о легализации игорного бизнеса в пятизвездочных отелях, говорил только о Черноморском побережье. Однако пятизвездочные отели есть не только там.

Есть они не только в крупных городах, но и в таких местах скопления туристов, как горнолыжный курорт «Буковель», совладельцем которого является бизнесмен Игорь Коломойский. Только в самом «Буковеле» расположены 7 гостиниц на 1,5 тыс. мест, а еще вокруг курорта есть множество отелей и отельчиков, суммарный фонд которого оценивается в 12 тыс. мест.

Сложно согласиться, что владельцы «Буковеля» упустят шанс заработать не только на любителях погонять на лыжах – зимой, и желающих подышать курортным воздухом – летом, но и на любителях игровых столов – круглогодично. Имея большинство в Верховной Раде, партия «Слуга народа» может принять любой нужный ей закон, регулирующий легальный игорный бизнес.

А имея собственноручно сформированное правительство, может выписывать условия лицензирования отелей и казино так, как ей нужно будет. Поэтому нельзя исключать, что Игорь Коломойский сможет задействовать админресурс новой власти и превратит «Буковель» в еще один источник стабильного дохода.

А с учетом того, что не так давно Зеленский поручил за 1,5 года отремонтировать Ивано-Франковский аэропорт, от которого до «Буковеля» всего 100 км, то поток туристов туда в ближайшее время существенно вырастет. Поэтому вполне возможно, что через пару лет «Буковель» превратится в украинский Лас-Вегас.

Примечательно, но в своем заявлении о легализации игорного бизнеса только в самых высококлассных гостиницах Зеленский ничего не упомянул о борьбе с нелегальным игорным бизнесом, который формально находится под запретом, но фактические – работает вполне открыто. Вполне возможно, этот вопрос будет поднял, когда будут готовы все условия для переезда игорного бизнеса в отели.