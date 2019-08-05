Коломойскому приготовится на взлет. Зачем Зеленскому аэропорт-аутсайдер за бюджетные деньги?

Президент Владимир Зеленский пообещал жителям Ивано-Франковской области, что их аэропорт будет реконструирован до современного уровня всего за 1,5 года, и деньги для этого будут найдены, пишет на страницах «Деловой Столицы» Александр Суков.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Зеленский посетил с визитом Ивано-Франковск, где поручил руководству облгосадминистрации в лице новоназначенного губернатора Дениса Шмыгаля обеспечить координацию всех заинтересованных в проекте сторон, подготовить с концессионером аэропорта новый договор и проследить за его реализацией.

Президент обратился к Министерству финансов с просьбой включить в проект государственного бюджета расходы на реализацию этого проекта, обобщив предложения Министерства обороны, которому принадлежит сама взлетная полоса аэропорта, и Министерства инфраструктуры.

По мнению главы государства, необходимо подписать новое инвестиционное соглашение для привлечения средств на реконструкцию. «Подписываем трехстороннее инвестиционное соглашение с гарантией возврата того, что должно построить государство. Вы строите, мы возвращаем. Все честно», – описал президент вкратце схему финансирования реконструкции аэропорта.

Зеленский, по всей видимости, имел в виду, что реконструкцию будет проводить компания «Скорзонера», которая получила Ивано-Франковский аэропорт в концессию еще в 2010 г. под обещание провести его модернизацию, вложив не менее 50 млн грн.

Теперь Зеленский договорился с Александром Шевченко, директором компании «Скорзонера» (нардеп VIII созыва, член политсовета партии Игоря Коломойского УКРОП), что строительство аэропорта будет продвигаться очень быстро, и через 1,5 года проект должен быть завершен. Однако «Скорзонера» инициировала существенное расширение сметы – планируется восстановить взлетно-посадочную полосу, модернизировать помещения аэровокзала, расширить авиасообщение. И первоначальные инвестиции в 50 млн грн. превратились в 2,14 млрд грн.

Как сообщают местные СМИ, проект реконструкции предполагает работы по взлетно-посадочной полосе – ориентировочная стоимость $32 млн, строительство новой рулежной дорожки – $5,02 млн., покупку инструментальной системы посадки – $0,8 млн, установку нового аэродромного локатора – $0,9 млн. Общая сумма этих работ – $38,72 млн, и эти деньги, как предполагается, будут потрачены из государственного бюджета.

Однако смета на этом не исчерпана. Для реконструкции аэропорта нужно будет также провести реконструкцию старой магистральной рулежной дорожки стоимостью $2 млн и реконструкцию рулежных дорожек стоимостью $4,34 млн. Эти деньги в сумме $6,34 планируется выделить из бюджета Министерства обороны, т.е. – из государственного бюджета.

В зону ответственности компании «Скорзонера» попали такие работы, как реконструкция перрона – $15,2 млн, реконструкция аэровокзала и оснащение новым оборудованием – $9,98 млн, замена светосигнального оборудования – $1,7 млн, иные работы и оборудование – $1,45 млн.

Итого, на долю государства приходится часть сметы по реконструкции в сумме $45,06 млн., а на долю «Скорзонера» – $28,33 млн. Правда, непонятно, как интерпретировать слова президента о том, что «Вы строите, мы возвращаем». Может ли это означать, что государство также вернет инвестору вложенные им средства, или их часть – пока не понятно.

Примечательно, что концессионер аэропорта компания «Скорзонера» владеет также лыжным курортом «Буковель», до которого от аэропорта всего-то 100 км. А бенефициарами «Скорзонера» являются создатели группы Приват Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский.

Другими словами, модернизированный аэропорт придется очень кстати владельцам горнолыжного курорта – от него до лыжных трасс рукой подать и стабильный поток туристов будет гарантированно обеспечен. А если еще в новом договоре на концессию предусмотреть преференции для авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), совладельцем которой является Игорь Коломойский, инвесторы вообще будут чувствовать себя превосходно.

Поэтому напрашивается ряд вопросов. Первый: а не будет ли этот проект направлен на то, что за государственные средства будет построена высококлассная инфраструктура, служащая хорошим подспорьем для горнолыжного бизнеса определенного круга бизнесменов? А если расходование средств на реконструкцию будет контролировать непосредственно «Скорзонера» («вы строите, мы возвращаем»), то сможет ли государство проконтролировать целесообразность и эффективность расходования государственных денег, и то, не была ли смета завышена?

Местные власти не очень жалуют концессионеров аэропорта. Отобрать его у «Скорзонера» депутаты Ивано-Франковского городского и областного советов хотели еще в начале прошлого года – по мнению местных народных избранников, аэродром в управлении этой компании приходит в упадок и уничтожается. А Ивано-Фраковский городской голова Руслан Марцинкив обвинил тогда концессионеров в невыполнении инвестиционных обязательств.

Следов значительных улучшений в аэропорту к лучшему за время концессии частной компании удалось найти немного. Еще в марте 2017 г. компания UVT group презентовала для «Скорзонера» проект реконструкции и развития аэропорта – планировалось остеклить здание, сделать навес со стороны привокзальной площади, а со стороны перрона – достроить два пирса, которые в аэропортах обычно выполняют роль выходов на посадку к автобусам или галерей для телетрапов.

Такие улучшения были бы как нельзя кстати, поскольку сейчас Ивано-Франковский аэропорт – это здание, построенное еще во времена СССР, и в нем даже отсутствуют системы транспортировки багажа от стоек регистрации. Однако не удалось найти никаких следов реализации этого проекта – СМИ лишь сообщали, что за время концессии «Скорзонера» в здании аэровокзала старое механическое табло было заменено на новое электронное.

По количеству обслуженных пассажиров по итогам 2018 г. Ивано-Франковский аэропорт занимает среди украинских аэропортов лишь 9-е место, или третье – с конца списка. По итогам прошлого года он обслужил 112 тыс. пассажиров, но при этом прирост пассажиропотока по сравнению с 2017 г. у него самый низкий по сравнению с другими аэропортами – всего лишь 1,8%. Поэтому возникает опрос по поводу приоритетности модернизации именно Ивано-Франковского аэропорта, а не, например, Херсонского, где пассажиропоток за год вырос на 40%.

По словам директора компании Friendly Avia support Александра Ланецкого, современный аэропорт в Ивано-Франковске нужен, как и в любом другом областном центре. «Но на сколько важно именно сейчас вкладывать деньги именно в Ивано-Франковский аэропорт – вопрос политический. Вся проблема в том, что у Украины нет целостной программы развития авиационной отросли на 10-30 лет вперед, как в нормальных странах.

Если бы была, тогда бы в ней прописали, какие аэропорты – самые важные и их реконструировали бы в первую очередь, какие-то – во вторую, какие-то – по остаточному принципу, а некоторые – вообще никогда. А сейчас приоритетность проектов определяется в зависимости от очередности доступа к телу, распределяющему бюджет», – сказал он.

Проект модернизации Ивано-Франковского аэропорта подается общественности как удачный кейс привлечения инвестора. Хотя на самом деле он выглядит как проект модернизации за государственные средства (и немалые) третьеразрядного аэропорта, главное назначение которого будет в том, чтобы доставлять туристов на курорт «Буковель», который связывают с близким к президенту Игорем Коломойским.