Откусить лакомый кусок: какие украинские предприятия уйдут по приватизации?

Большинство из государственных банков и крупных предприятий, которые планируется продать, не готовы к приватизации.
Поступления от продажи государственного имущества всегда были головной болью правительства – в доходную часть бюджета из года в год стабильно закладывались многомиллиардные суммы, но они и близко не добирались, пишет на страницах «Деловой Столицы» Александр Суков.
Например, в 2017 г. из запланированных 17,1 млрд грн удалось получить только 3,4 млрд грн. В 2018-м выполнение плана по продажам госимущества (21 млрд грн.) составило только 1%. Этот год также не станет исключением – при плане в 17,1 млрд грн. за первое полугодии бюджет получил всего лишь 1,6% – 0,3 млрд грн.
Не успев как следует освоиться во властных креслах, представители команды нового президента Владимира Зеленского в духе предыдущей власти также заявили о начале масштабной приватизации. В частности, заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что в первую очередь нужно приватизировать государственные банки, а позднее можно продать часть таких гигантов, как «Укрзализныця» или «Укрпочта».
В унисон с ним представитель президента в Кабмине Андрей Герус озвучил свой список: Одесский припортовый завод (ОПЗ), «Электротяжмаш», шахта «Краснолиманская», «Центрэнерго». При этом Герус сослался на большой оптимизм, который есть в отношении Украины, и он уверен, что несколько удачных кейсов по приватизации крупных объектов привлекут зарубежных инвесторов и дадут хорошую цену за украинские предприятия.
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К слову, в начале июля Фонд госимущества выиграл кассационную жалобу в Верховном суде, чем фактически разблокировал «большую» приватизацию, открыв путь Кабинету Министров для утверждения инвестиционных советников, которые будут заниматься приватизацией ОПЗ, госшахты «Краснолиманская», завода «Электротяжмаш», «Индар» и «Объединенной горно-химическую компании».
Предлагаем разобраться, какие именно из озвученного списка предприятия могут вызвать потенциальный интерес со стороны покупателей.
Приватбанк
Приватбанк был национализирован в конце 2016 г. правительством, поскольку существовала угроза объявления его неплатежеспособным, а это могло повлечь значительные проблемы для всей экономики. После национализации состояние банка значительно улучшилось: если по итогам 2016 г. он получил 136 млрд грн чистого убытка, то уже в 2017 г. этот показатель сократился до 23 млрд грн, а 2018 г. банк закончил с прибылью 11,6 млрд.
Пока что у властей был план приватизировать Приватбанк. 31 июля на заседании набсовета банка, где председателем этого органа была выбрана Шэрон Иски, ранее работавшая международным советником управления технической помощи Казначейства США и эксперт-консультантом МВФ, представитель акционера – министр финансов Оксана Маркарова – поставила руководству банка задачу подготовить его к приватизации к 2022 г.
Однако это все несбыточные планы, пока не сделано главное. «Приватбанк» сначала нужно очистить от претензий со стороны его бывшего владельца Игоря Коломойского. В случае отмены национализации, банк может остаться без капитала, который вложило в него государство в лице Минфина – а это 155 млрд грн в форме ОВГЗ.
А вполне возможно, что «Приватбанк» не нужен даже Коломойскому, пишет финансовый аналитик Алексей Кущ: «Финансовая стабильность Приватбанка опирается сейчас на портфель ОВГЗ с нерыночными условиями выпуска, то есть их даже на вторичном рынке продать нельзя (или можно, но с существенным дисконтом). То есть лишь НБУ и другие госбанки могли бы монетизировать облигации, внесенные в уставный капитал Приватбанка в процессе национализации. Без поддержки государства – он банкрот с обязательствами перед клиентами в размере 220 млрд грн»
Ощадбанк
Стратегия развития госбанков предусматривает, что до конца 2020 г. 20% Ощадбанка должны быть проданы международной финансовой организации, и к концу 2022 г. банк будет выведен на IPO, в ходе которого планировалось разместить 25% акций госбанка. Интерес к вхождению в капитал Ощадбанка проявлял Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и Минфин сообщал, что ведет работу по подготовке приватизации Ощадбанка, но никакой конкретики так и не было.
По состоянию на этот год Ощадбанк имел 2640 отделений, львиная доля которых расположена в сельской местности. Поэтому банк ведет процесс оптимизации их количества – открывает новые и закрывает те, которые не показывают эффективной работы.
Однако настоящей проблемой для Ощадбанка стали проблемные кредиты – в мае прошлого года руководство банка заявило, что планирует реструктуризировать около 35 млрд грн. проблемных кредитов, что составляет около 60% от его его портфеля NPL.
Всего же у Ощадбанка доля проблемных кредитов превышает 60%. Истоки этой проблемы, как ранее писали СМИ, в том, что Ощадбанк, как и другие государственные банки, активно кредитовали корпоративный сектор, приближенный в власти.
По итогам 2018 г. Ощадбанк получил 132 млн грн. чистой прибыли.
Укргазбанк
Укргазбанк был основан в 1993 г., и перешел в собственность государства в 2008 г. после финансового кризиса.
Сейчас Министерство финансов ведет переговоры с Международной финансовой корпорацией о продаже ей миноритарного пакета Укргазбанка. Какой это будет пакет – пока не известно, но Минфин надеется, что значительный. После заключения сделки Минфин вместе с акционером будут готовить банк к финальной продаже.
Прибыль Укргазбанка в 2018 г. достигла 766 млн грн.
Укрэксимбанк
В структуру банка входят 24 филиала и 58 отделений по всей территории Украины, также есть два представительства банка – в Лондоне и Нью-Йорке. Он включен в перечень крупнейших системных банков, имеет разветвленную сеть банков-корреспондентов в 110 странах.
Укрэксимбанк пока самый невезучий в плане приватизации. Правительство сначала планировало его отдать в частные руки, потом передумало. Как сообщила недавно министр финансов Оксана Маркарова, на сегодня есть два варианта будущей судьбы банка. Первый – он может остаться государственным и сфокусироваться на поддержке экспортно-импортных операций, иностранных инвестиций и не заниматься широким коммерческим банкингом. Второй – он займется широким банкингом, но тогда Минфин будет искать для него партнера или частично продавать.
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Проблема «плохих» кредитов характерна и для Укрєксимбанка – доля проблемных кредитов у него составляет около 60%.
Укрэксимбанк по итогам 2018 г. получил чистую прибыль в 958,5 млн грн.
Укрзализныця
Укрзализныця на сегодня – самая крупная инфраструктурная компания в Украине, являющаяся оператором грузовых и пассажирских перевозок. Заявления о возможной приватизации Укрзализныця со стороны команды нового президента можно расценить как слишком преждевременные, поскольку даже частичная приватизация компании возможна только в далекой перспективе из-за массы нерешенных проблем.
Во-первых, на сегодня пассажирские перевозки для Укрзализныци генерируют убытки, объем которых в 2018 г. оценивается в 11-12 млрд грн., и они покрываются за счет грузовых перевозок.
Во-вторых, тарифообразование на пассажирские и грузовые перевозки жестко контролируется властями, а это не позволяет возможному инвестору прогнозировать доходность компании.
В-третьих, Укрзализныця имеет на своем балансе массу имущества, которое не используется и не интересно крупным инвесторам – второстепенные линии железнодорожного сообщения, которые практически не используются, и малозагруженные железнодорожные станции. Поэтому до приватизации Укрзализныци необходима реструктуризация компании.
Чистая прибыль Укрзализныци по итогам 2018 г. выросла на 80% – до 204 млн грн.
Укрпочта
Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины и входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине, штат – 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи. На сегодня Укрпочта несет значительную социальную нагрузку в виде содержания убыточных сельских почтовых отделений, однако не может продать эту недвижимость из-за законодательного запрета.
Кроме того, услуга по доставке пенсий для Укрпочты убыточна – на 1 млрд грн по итогам 2018 г.
А в целом чистый убыток Укрпочты за 2018 г. составил 535 млн грн.
ОГКХ
Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) начала свою деятельность с августа 2014 г., когда ей были переданы два горно-обогатительных комбината, добывающих сырье для производства титана – Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.
В 2017 г. замглавы Фонда госимущества Юрий Никитин в интервью «Фокусу» прогнозировал, что ОГКХ выставят на торги со стартовой ценой не менее 2 млрд и заверял, что на эту компанию есть около 10 инвесторов, причем не только украинских. Однако планы не осуществились.
Начать приватизацию ОГХК планировалось в том же 2017 г., но потом продажа была перенесена на 2018 г. А в октябре Окружной административный суд Киева запретил Кабинету Министров утверждать советников по приватизации ОГХК, ОПЗ, «Краснолиманской» и некоторых других госпредприятий по иску двух компаний против ФГИ, которые утверждали, что конкурсы по отбору советников прошли с нарушениями.
По итогам 2018 г. ОГХК снизила чистую прибыль в 3,9 раза по сравнению с 2017 г. – до 114,9 млн грн.
ОПЗ
Одесский припортовый завод правительство пытается продать уже 10 лет. В сентябре 2009 г. на конкурсе было реализовано 99,57% акций предприятия за 5 млрд грн компании «Нортима», аффилированной с Игорем Коломойским. Но Кабмин отменил итоги конкурса, обвинив участников в сговоре с целью занижения стоимости предприятия.
После этого контроль над ОПЗ перешел к олигарху Дмитрию Фирташу, по результатам этого сотрудничества ОПЗ остался должен его структурам $250 млн. Законность этих требований подтвердил Стокгольмский арбитраж, но Верховный суд Украины не признал это решение и отправил дело в низшую инстанцию.
В 2016 г. ОПЗ дважды выставлялся на продажу по стартовой цене 13,2 млрд грн и 5,26 млрд грн, но конкурсы не состоялись. Чтобы продемонстрировать инвесторам, что ОПЗ работает, правительство обязало «Нафтогаз Украины» поставлять газ на предприятие. И на сегодня долг ОПЗ перед «Нафтогазом» составляет 2,2 млрд грн.
Из-за долгов завод полностью перешел на давальческую схему работы.
Убытки ОПЗ за 2018 г составили 750,5 млн грн., за 2017 г. – 1475 млн грн.
По мнению аналитика энергетического рынка компании Dragon Capital Дениса Саквы, в теме приватизации ОПЗ основным остается вопрос долгов предприятия перед Фирташем и «Нафтогазом». «Но теоретически ОПЗ может быть интересным местным производителям газа за недорого», – сказал он.
Центрэнерго
Правительство планировало продать свою последнюю тепловую генерацию Центрэнерго мощностью 7690 МВт еще в декабре прошлого года – на торги было выставлено 78% акций предприятия по стартовой цене почти 6 млрд грн. Но конкурс не состоялся, поскольку два претендента допустили нарушения в поданных документах.
В 2018 г. выкупить «Центрэнерго» через свое ООО «Укрдонинвест» планировал Виталий Кропачев, которого при президентстве Петра Порошенко считали «смотрящим» за угольным сектором страны якобы в интересах нардепа от БПП Игоря Кононенко. Он подал в суд, но вскоре ему пришлось отказался от своих планов. После второго тура президентских выборов, 7 мая Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иск «Укрдонинвеста» к Фонду госимущества с требованием признать противоправным недопуск компании к конкурсу по продаже Центрэнерго: структура Кропачова сама подала в суд ходатайство об отзыве иска, и дело было закрыто.
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По итогам 2018 г. чистая прибыль Центрэнерго сократилась почти в 4 раза по сравнению с 2017 г. – до 500 млн грн.
По мнению Дениса Саквы, сейчас продать Центрэнерго кому-либо из иностранных инвесторов будет непросто, за исключением местных игроков. «У компании в этом году будут приличные убытки из-за высоких цен на уголь и низких на электроэнергию», – сказал он.
Краснолиманская
Фонд госимущества планировал объявить конкурс по продаже шахты «Краснолиманская» еще до конца 2018 г., и в августе советником по продаже была выбрана компания «KPMG Украина», которая будет осуществлять процесс в консорциуме с KPMG, «Бюро Маркуса» и «Redcliffe Partners».
Однако в октябре того же 2018 г. СМИ сообщили, что суд заблокировал приватизацию госшахты в интересах бизнесмена Виталия Кропачева. Кропачев также заявил, что планирует через суд взыскать с госшахты 2,8 млрд грн. упущенной выгоды в пользу принадлежащего ему ООО «Краснолиманское». По его словам, госшахта в 2014-2017 гг. добыла почти 3 млн т угля на участках, которые арендовало его ООО. Данных о финансовых показателях «Краснолиманской» нет.
«Электротяжмаш»
«Электротяжмаш» – единственное в Украине и одно из крупнейших в Восточной Европе предприятие электрического машиностроения. Оно производит генераторы для ТЭС, ГЭС, АЭС, тяговые электродвигатели и генераторы для железнодорожного и городского электротранспорта, большие электродвигатели для металлургических и горнодобывающих предприятий.
Советником по приватизации предприятия выбрана компания «KPMG Украина» в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting.
И все бы неплохо, но в 2015 г. предприятие потряс коррупционный скандал – Министерство экономического развития и торговли установило факты продажи «Электротяжмашем» продукции по заниженным ценам через фирмы-прокладки, и пыталось уволить руководство предприятия. Это удалось только с третьей попытки. В 2017 г. правоохранительные органы во время обысков изъяли у управленцев завода 9 млн грн., им инкриминировалось получение взятки.
В 2018 году «Электротяжмаш» получил почти 4,2 млн грн. чистой прибыли против 8,55 млн грн годом ранее, а чистый доход вырос на 63% до 2342 млн грн.
«Азовмаш»
У государства в собственности находится 50% предприятия «Азовмаш», крупнейшего предприятия, которое специализируется на выпуске оборудования для горно-химического комплекса, цистерн. Фактические, это концерн, в состав которого входят отдельные предприятия – «Азовобщемаш», «Азов», «Азоввагон», «Азовмашпром».
В 2014-16 гг. финансово-экономическое состояние предприятия ухудшилось из-за потери рынков сбыта, основная часть которых была в странах СНГ. После этого акционеры «Азовмаша» решили провести реструктуризацию, чтобы избавиться от долговой нагрузки. Кредиторы, со своей стороны, обратились в суды для взыскания долгов. Общая сумма задолженности концерна, которая фигурировала в СМИ, составляла около $560 млн.
Чистый убыток «Азовобщемаш», головного предприятия «Азовмаша», по итогам 2018 г. составил 764 млн грн.
Украгролизинг
Компания «Украгролизинг» была создана в 2001 г. для обеспечения аграриев техникой на условиях лизинга, и получала из госбюджета значительные средства. В последние годы рынок аграрного лизинга рос очень высокими темпами: если в 1 полугодии 2017 г. стоимость заключенных договоров лизинга составила 2167 млн. грн., то в 1 полугодии 2018 г. – уже 2773 млн. грн.
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Однако на этой фоне эффективность деятельности госкомпании можно оценить как чрезвычайно низкую. Если, по итогам 2017 г. «ОТП Лизинг», в портфеле которой наибольшая доля договоров припадает именно на сельхозпроизводителей, передала 1100 аграриям единиц сельхозтехники на сумму $85 млн., то государственная «Украгролизинг» заключила договоров всего лишь на 107 млн грн.
«Украгролизинг» по итогам 2017 г. сократил чистую прибыль в 46 раз – до 122 тыс. грн., чистый доход – на 35,7% -до 90,46 млн грн.
Опрошенные эксперты к перспективам новой власти провести «большую» приватизацию отнеслись сдержанно. Александр Паращий, руководитель аналитического отдела компании Concorde Capital, отметил, что запустить этот процесс – реально, но для этого нужна политическая воля, отсутствие которой мешало вопрлотить это раньше. «Если она будет сейчас присутствовать – то все будет хорошо. Интерес иностранных инвесторов к Украине в целом на сегодня очень большой, как мы видим по ситуации с ОВГЗ», – сказал он.
По мнению Александра Паращия, те компании, подготовка к приватизации которых начала еще в прошлом году, реально приватизировать в текущем году, но для этого нужно разблокировать процесс – соглашения с советниками еще должны быть утверждены Кабмином.
Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что главный вопрос «большой» приватизации – будут ли покупатели. «Спрос на украинские предприятия спрогнозировать сложно. И пока очереди покупателей не видно», – считает он.
Экс-министр экономики Павел Шеремета отметил, что запуск «большой» приватизации возможен уже после формирования нового Кабмина и при условии поддержки большинством в Верховной Раде. «Почему раньше этого не было? Потому что не было монобольшинства, не было политической воли. Мы еще не знаем, будет ли єта приватизация, потому что одних слов Гончарука и Геруса – недостаточно», – сказал он.
Павел Шеремета считает, что наиболее реалистичные сроки начала продаж – следующий год. «Я думаю, что нужно спешить, но не настолько, чтобы продавать уже в этом году», – сказал он.
В то же время экс-министр отметил, что теоретически интерес инвесторов к украинским предприятиям есть, но ему очень вредят кейсы, подобные претензиям Службы безопасности Украины к крупнейшему иностранному инвестору «АрселорМиттал – Кривой Рог».