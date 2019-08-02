Торговая война США и Китая. Почему путиномика России трещит по швам?

В то время как США и Китай выясняют торговые отношения, у России рушится экономика.

Мир лихорадит от торговой войны между США и Китаем, но на этом фоне трещит по швам путиномика России. Основанная на коррупционной ренте внутри страны и сильно зависящая от конъюнктуры рынка углеводородов на мировой арене, экономика путинской России погружается в глубочайший кризис, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Итак, не взирая на то, что я в отношениях США и КНР сторонник «худого мира», вынужден с весьма позитивным настроем констатировать факт положительного эффекта от провала очередного раунда торговых переговоров в Пекине», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября пошлины будут распространены абсолютно на все товары поступающие из Китая, в пропорции, 10% пошлин на китайские товары объемом $300 млрд и неизменных 25% для товаров на $250 млрд.

«Реакция рынков на это заявление была молниеносной и вполне предсказуемой. Например, нефть обвалилась на 8%, с отметки $65 за баррель, до $60 и последующим отскоком к $61,67. Такое пике вызвано с тем, что под действием пошлин торговой войны в Китае замедлился рост экономики и производства, вследствие чего страна стала меньше импортировать сырья, тем самым создавая переизбыток на рынке предложений», – подчеркивает Коваленко.

Вместе с нефтью себя очень хорошо показал и рубль, который по отношению к доллару взлетел с отметки 63,20 к пиковому 64,80 и с отскоком к 64,61.

«Что примечательно, изменение курса юаня к доллару составило незначительные 0,04 жэньминьби, увеличившись с 6,89 до 6,9325. Но, в данном случае играет важную роль сдерживающий эффект Центробанка КНР, вливающего сотни миллиардов в стабильность национальной валюты», – отмечает Коваленко.

Хотя, с другой стороны, следует понимать, что для государств содержащих юани в качестве резервных валют юань даже такое колебание губительно. А российский Центробанк как раз регулярно пополняет свои золотовалютные резервы миллиардами юаней вместо долларов.

«Таким образом, торговая война между США и Китаем в немалой степени отражается и на благосостоянии России, нанося удар как по ее сырьевому экспорту, курсу национальной валюты, так и по состоянию ЗВР. А это, как бы цинично не звучало по отношению к китайским друзьям, а хорошие новости», – резюмирует Коваленко.