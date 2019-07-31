Аномальное укрепление гривны. Как отреагирует экономика страны на такой «взлет»?

Курс гривна/доллар пробил 25, как на межбанковском рынке, так и у валютных менял, вызвав легкую панику у привыкших паниковать по другому поводу украинцев.

Кто-то вспомнил молодость и курс по 8, кто-то опытный – курс по 4,6, а некоторые и 1 сентября 1996 года. Правда, есть и те, кто легко вспомнит, как совсем недавно покупал доллар по 27 или 28, а некоторые даже пытаются стереть из памяти тот момент, когда делали это по 37, пишет на своей странице в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

«Ситуация действительно уже стала слегка аномальной. Если предыдущие движения гривни были недалеки от традиционных сезонных трендов, то сейчас национальная валюта отошла от привычной тропинки. Причина все та же – экспансия иностранцев на внутренний рынок облигаций», – пишет эксперт.

На этой неделе, во вторник, состоялся очередной аукцион, на котором Минфин привлек порядка 17 млрд грн. Львиная доля средств пришлась на длинные облигации. Пятилетние ОВГЗ были проданы на сумму более 10 млрд грн., двухлетние – 5,3 млрд грн. Именно на такие облигации приходится спрос со стороны иностранцев. В итоге, иностранцы купили бумаги более чем на 500 млн долларов, которые логично вызвали дисбаланс на валютном рынке. Общий портфель нерезидентов уже достиг порядка 3,5 млрд долларов.

«Когда мы выяснили, кто виноват, пришло время подумать, «что делать?». И это не прозаический вопрос, ведь такое укрепление гривни уже негативно для украинской экономики, а главное – не отражает ее температуру», – отмечает Фурса.

Укрепление не является результатом структурных изменений в экономике, когда мы стали больше экспортировать и меньше импортировать, или когда существенно изменился инвестиционный климат, что привлекло множество прямых инвестиций. Это результат ситуативного захода портфельных инвесторов, который так или иначе имеет локальную природу и не является устойчивым трендом. Рано или поздно это закончится, гривне придется возвращаться к привычному состоянию и тогда мы снова можем увидеть стрессовые движения гривны.

«Сколько еще это может продолжаться? С одной стороны, в мире очень много денег. И эти деньги ищут доходность. Пару лет назад подобная ситуация была в Египте и в страну зашло 18 млрд долларов. С другой стороны, вопрос в том, сколько таких денег может принять Украина. В рамках сотрудничества с МВФ мы логично ограничиваем дефицит бюджета и уменьшаем государственный долг, а значит цифры «а-ля Египет» нам просто не нужны. Не влезет столько денег. Можем лопнуть», – подчеркивает Фурса.

«И да, нельзя говорить о том, что давайте брать деньги этих инвесторов вместо МВФ. По одной простой причине: не будет МВФ – не будет и этих инвесторов. В Египет они заходили тоже под наличие программы МВФ. Просто наличие МВФ дает уверенность портфельным инвесторам в том, что страна проводит адекватную экономическую политику, а значит риски ограничены», – добавил он.

Сколько еще таких горячих денег может принять Украина? Учитывая установленный потолок по привлечению долга на 2019 год, а также потребности в рефинансировании, правительство может до конца года максимально привлечь по гривневым ОВГЗ до 3 млрд долларов. Вряд ли, конечно, все эти бумаги купят нерезиденты, но именно эта цифра является потолком. То есть, учитывая и локальные банки, вполне реально проглотить 1−2 млрд долларов внешних денег до конца года. А такая сумма может подвинуть курс еще сильнее. По крайней мере на текущей неделе мы увидели, что 500 млн долларов от иностранцев заставили прошагать курс гривни на 50 копеек.

«Что можно делать? Нацбанк проводит политику гибкого курса и только сглаживает колебания. Сейчас регулятор выкупает излишек долларов, увеличивая резервы рекордными темпами, иногда скупая с рынка по несколько сотен миллионов долларов в день. Но не мешает движению курса. Это стратегия, НБУ ей неукоснительно следует, и это вызывает уважение», – поясняет эксперт.

С другой стороны, стратегия призвана не мешать экономически обоснованному изменению курса, то есть не искажать температуру экономики.

«Но, как мы видим, такой заход иностранцев сам по себе уже является искажением этой самой температуры. И дабы не искажать ее еще сильнее, Нацбанку можно было бы встать на определенном уровне как стена и выкупать по нему все лишние доллары. Кстати, так поступил Центральный банк в Египте во время недавней экспансии иностранцев», – отмечает Фурса.

«Что может делать Минфин? Более агрессивно снижать ставки на аукционе, понижая стоимость заимствований для государства. Тем более, НБУ не исключал, что в случае активности иностранцев можно более агрессивно снижать свою учетную ставку», – добавляет он.

Теперь, когда проблема заимствований в 2019 году уже не очень актуальна, у правительства развязаны руки. Хотя, конечно, Минфин может помнить, что в 2020 году нас ждет еще один пик погашений внешних долгов.

«Конечно, у укрепления гривни есть свои преимущества. Политикам приятно, людям дешевле импорт и путевки в Турцию. Но это в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной может быть еще один шок, когда иностранцы закончат покупать. Да и за время излишне сильной гривни в страну зайдет еще больше импорта, экспортёры получат удар под дых, и после того, как горячая пора пройдет, удар почувствуют все. А что плохо для экономики, всегда плохо заканчивается и для обычных людей», – резюмирует Фурса.

Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?Курс гривна доллар пробил 25, как на межбанковском… Geplaatst door Sergey Fursa op Woensdag 31 juli 2019

Напомним, что сегодня доллар на межбанке упал ниже 25 гривен. Укрепление гривны связано с покупкой гособлигаций нерезидентами.

Котировки на межбанке в среду снизились ниже уровня 25,00 грн/долл. По словам дилеров, с которым связалось агентство «Українські Новини», межбанк открылся котировками на уровне 25,5-25,98 грн/долл., после чего котировки начали снижаться и по состоянию на 11:00 установились на 25,93-25,97 грн/долл.

Дилеры связывают укрепление гривны на межбанке с покупкой нерезидентами облигаций внутреннего госзайма, для чего в Украину заводится валюта.

Как отмечает «Интерфакс-Украина», недавно назначенный правительством член набсовета Приватбанка Роман Сульжик начал дискуссию о целесообразности сильного укрепления гривни.

«То, что сейчас происходит, граничит с преступной халатностью на посту», – считает он.

Гривна по 25. Мне интересно, почему молчат великие экономические умы державы? Я считаю что укрепление гривны должно… Geplaatst door Roman Sulzhyk op Dinsdag 30 juli 2019

Сульжик считает, что недооцененная гривня является ценным ресурсом, который можно использовать для снижения ставок и увеличения валютных резервов, отмены всех административных ограничений и введения полной свободы движения капитала в стране.

Во мнении о нецелесообразности такого сильного укрепления гривни его поддержала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«Минфин об этом говорит уже несколько месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем», – написала она в комментариях к посту.

Сульжик указал, что споры с руководителями Нацбанка на эту тему ни к чему не привели.

В комментариях к его посту отсутствует мнение представителей НБУ, однако ряд экспертов защищают центробанк, указывая, что объемы выкупа валюты примерно соответствуют объему покупки нерезидентами ОВГЗ, а более крепкая гривня содействует снижению инфляции.

«НБУ не имеет цели ничего останавливать. Он только сглаживает колебания. Такой тренд. Но это имеет и позитивные стороны: уменьшается инфляция, растут средние з/п в долларах, падают цены на импорт…», – написал экономический эксперт Олег Гетьман.

«А это точно НБУ виноват? Или тот, кто размещает долг, который с удовольствием покупают нерезы?», – задал риторический вопрос экс-глава Forbes Украина Владимир Федорин.

Последний раз доллар по 25 был еще летом 2016 года, но в последнее время наметилась тенденция укрепления курса национальной валюты.

30 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,02 – 25,05 гривны за доллар, при этом НБУ установила курс на укровне 25, 25 гривен за доллар, сообщает на своей странице в Facebook учредитель делового журнала «Business Компаньон», экономический эксперт Игорь Бразовский.

«Курс доллара достиг своего минимума за последние почти три года», – пишет эксперт .

Бразовский выделяет ряд основных причин повлиявщих на укрепление курса гривны по отношению к доллару:

1) большой заход валюты с начала года в страну, которые вкладываются в ОВГЗ;

2) хорошие результаты показывают наши аграрии – растет экспорт и заходит валюта в страну и падает импорт, что приходит в страну.

«Соответственно, укрепляется гривна», – подчеркивает эксперт.

Далее Бразовский делает макроэкономический прогноз до конца текущего года:

√ с гривней прогноз достаточно однозначный – укрепление, а ближе к осени немного спадет;

«При курсе, который сейчас 25,5 грн/$, вряд ли произойдет дальнейшее укрепление», – подчеркивает Бразовский.

√ ближе к концу года будет рост импорта, будут какие-то внешние выплаты.

«Соответственно, какая-то просадка по гривне состоится!», – отмечает эксперт.

В тоже время из данного прогноза можно сделать определенные выводы о устойчивости макроэкономического состояния Украины и дальнейшего поведения экономики, бюджетных ожиданий и других показателей.

«Хорошо это или плохо? Экономисты утверждают это плохо. Бюджет рассчитывался из расчета 28-29 гр.за дол.США», – подчеркивает эксперт.

«Но ссука как по мне курс по 8 гр.за дол.США был для меня просто ахуи..ным!», – эмоционально резюмирует Бразовский.

♦Курс доллара достиг своего минимума за последние почти три года .♦Причины- большой заход валюты с начала года в… Geplaatst door Игорь Бразовский op Dinsdag 30 juli 2019

Напомним, что на протяжение последнего месяца курс гривны по отношению к доллару демонстрировал тенденцию укрепления своих позиций.