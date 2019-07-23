Контроль неба и моря: тупик модернизации военной авиации и флота Украины

К 2019 г. модернизация национальных вооруженных пришла к некоему логическому тупику – все образцы, которые доступны военной промышленности или уже запущены в производство или вот-вот будут приняты на вооружение. Западные союзники уже в основной массе очертили масштабы и ассортимент помощи.

Однако остаются кардинальные проблемы с перевооружением на двух направления – авиация и флот. Причем, несмотря на схожесть (советские стандарты и невозможность капитальных вложений) есть и серьезные различия. Так, чисто теоретически наша промышленность может обеспечить хотя бы минимальные потребности флота – но для этого нужны деньги и время, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Не так давно, во время посещения Николаевского судостроительного завода президентом Зеленским, министр обороны Полторак предложил арендовать цех Черноморского судостроительного завода, который занимался реализацией проекта «Корвет», закончить сваривание корпуса, и перевезти его на Николаевский судостроительный завод, где и завершить строительство корвета. При этом все СМИ отмечают, что Зеленский такое предложение одобрил.

Однако тут возникает вопрос в цене и времени. Так, в настоящий момент при общей готовности корабля в 32%, и готовности корпуса в 80%, требуется ещё 5,8 млрд. грн. (около € 200 млн). Найдутся ли такие деньги в военном бюджете вопрос открытый.

Не все просто и со временем – проект корвета, разработанный еще далеко до 2014 г. подразумевал установку вооружения российского производства. А теперь нужно время и дополнительные деньги чтобы переделать его под отечественные или западные (которые еще непонятно продадут ли нам) системы. И еще – фактически в ближайшее время кроме корвета и катеров отечественные судостроители не могут больше ничего «выкатить».

С авиацией все гораздо хуже – наши авиастроители не смогут предложить универсальный боевой самолет – даже при вложении огромных средств и времени.

Поэтому остается вариант закупки (лизинга, получения бесплатно) техники из-за рубежа. В морской сфере первые шаги уже сделаны – США передают целых два патрульных катера типа «Айленд» с перспективой получения еще двух. Но тут есть целый ряд проблем, которые решаются очень долго (два года для воюющей страны – это недопустимо долго), к тому же на сегодня совершенно непонятно какое именно вооружение они получат. Ведь стандартов НАТО у нас нет – все вооружение еще советского образца.

Поэтому говорить о получении техники западного образца еще очень рано. Зато есть другой путь, о котором в последнее время заговорили на разных уровнях. Это закупка старой советской техники в тех странах, которые либо переходят на технику западного образца или просто модернизируют свои вооруженные силы.

Что касается авиации, то тут вполне реально скупить некоторое количество МиГ-29 и Су-27, несколько модернизировать и таким образом за небольшие деньги улучшить свои боевые возможности. При этом конечно работая в направлении получения техники западного образца, для которой потребуется полное изменение системы подготовки и переподготовки летно-технического состава (возможно с покупкой новых учебных машин), модернизация аэродромной сети, а также переход на вооружение западных стандартов (тут вовсю может быть задействована и отечественная промышленность).

Чисто теоретически можно говорить о том, что те же штук 40-50 МиГ-29 вполне можно по довольно адекватным ценам скупить в Болгарии, Польше, Словакии, Венгрии и Узбекистане (очевидно, что поставки из России и Беларуси даже не стоит серьезно рассматривать). А производство Су-27 налажено в Китае, который не прочь по своим геополитическим амбициям зайти на наш рынок. Уже сегодня наши авиазаводы производят часть авиационных комплектующих как для МиГ-29, так и для Ан-26 закупают именно в КНР.

Преимущества такого подхода очевидны – в условиях военного противостояния не будет переходного периода – закупленные машины после капитального ремонта и модернизации (прежде всего авионики) можно будет сразу поставить в строй. Кроме того, не надо будет закупать дополнительно оборудование и вооружение. И это будет явно дешевле, чем купить «бэушные» F-16, которые к тому же непонятно продадут нам или нет. Особенно в нынешней нестабильной политической ситуации.

Что касается флота, то тут тоже есть движения в этом направлении. Не так давно появились неофициальные сообщения, что наши моряки всерьез рассматривают вопрос покупки двух списанных польских корветов типа проекта 1241.1Т – ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437) постройки 1988 и 1989 годов.

Эти боевые корабли были выведены из боевого состава ВМС Польши в декабре 2013 г. и выставлены на торги по цене металлолома – примерно 5,4 млн грн каждый. В принципе их техническое состояние полностью соответствует цене – как минимум на одном присутствует четыре протекания, которые наскоро заделаны герметиком.

Но у этих кораблей есть несколько больших «плюсов» – во-первых, наши Военно-морские силы имеют опыт эксплуатации корветов именно этого проекта. После раздела Черноморского флота нам досталось три корвета проекта 1241.1Т («Придніпров’я» (U155) и «Кременчук» (U156) и два очень похожих (проекта 1241.2) – «Хмельницький» (U208) и «Ужгород» (U207).

Осенью 2012 г. ввиду отсутствия ремонта «Кременчук» и «Ужгород» были выведены из боевого состава, а «Придніпров’я» и «Хмельницький» были захвачены россиянами при аннексии Крыма.

И второе – изначально корветы этого проекта несут четыре пусковые установки противокорабельных ракет П-15 «Термит». Понятно, что таких ракет у нас нет – последние были оставлены в Крыму, но есть «Нептун», которые за небольшие деньги можно поставить на эти корабли. То есть если реально есть возможность поставить в строй «поляков» хотя бы за год, то это неплохой вариант для быстрого увеличения боевых возможностей флота.

Очевидно, что все эти варианты – только временные меры, годящиеся для «залатывания дыр» в обороне. В перспективе потребуются довольно серьезные финансовые вложения, чтобы модернизировать как авиацию, так и флот.