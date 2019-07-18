Пекин может поссорить Киев с Вашингтоном. Чем ждать от продажа «Мотор Сич» китайцам?

Купив нашего производителя двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет, Китай решит массу своих военно-технических проблем. Однако США Украине такого не простят.

Прошло почти два года после громкого скандала, когда СБУ сорвала сделку по продаже 56% акций ПАО «Мотор Сич» китайской компании. За этой сделкой, по мнению контрразведчиков, просматривались интересы РФ – ослабить Украину, лишив ее стратегически важного предприятия, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

Но китайцы умеют ждать, особенно когда дело касается их стратегических интересов. В данном случае они дождались смены власти в Украине и решились на новую попытку.

Офшорный путь к большой покупке

Издание Global Times обратило внимание на записку о реорганизации китайской инвесткомпании Skyrizon, опубликованную 12 июля Шанхайской фондовой биржей. Из нее следует, что Skyrizon снова пытается купить «Мотор Сич».

«Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd» владеет 100% уставного капитала компании «Hong Kong Skyrizon Holding Limited» (Гонконг), у которой в свою очередь – 100% уставного капитала компании «Skyrizon Aircraft Holdings Limited». Последняя сейчас и пытается вместе с «Укроборонпромом» получить разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на концентрацию акций «Мотор Сич».

По данным «Global Times», заявка на эту покупку в антимонопольный орган была подана 7 июня и принята к рассмотрению 21 июня. Ожидается, что решение АМКУ обнародует 22 июля. В случае одобрения сделки «Skyrizon» может стать владельцем более 50% акций «Мотор Сич».

«Skyrizon Aviation» – это базирующаяся в Пекине инвестиционная компания, которая специализируется на вложениях в авиационную промышленность. Она уже владеет 9,99% акций «Мотор Сичи» и теперь рассчитывает получить контроль над предприятием.

Для этого в рамках многоступенчатой концентрации Skyrizon Aircraft хочет приобрести более 50% в различных офшорных компаниях, которые сами являются акционерами украинского предприятия. Речь идет о Granum Corporation (Панама, 9,3% акций), Likatron Enterprises Limited (Кипр, 9,99%) и Reckoner Investment Holdings Limited (Кипр, 9,99%).

Довести китайский пакет до более чем 50% акций помогут такие акционеры «Мотор Сич», как гражданин Китая Ван Синьли (5,01%), компании «Твинстар холдингс С.А.» (Белиз, 6,23%), ОАО «Торговый дом «Елена» (Украина, 9,3%, фирма принадлежит белизскому офшору Montagne ltd), ООО «Мотор-интеркомс» (Украина, бенефициар – гражданин Китая Сюй Чаншун, 9,7%).

Между Пекином и Вашингтоном

В Китае имеется более 1200 единиц 13 типов авиационных двигателей, изготовленных предприятием «Мотор Сич». Все они требуют обслуживания, ремонта и модернизации, что само по себе делает китайский рынок привлекательным для украинского предприятия.

Однако во много раз более выгодное дело – участие украинской двигателестроительной компании в разнообразных китайских проектах. Сейчас на слуху – разработки собственного китайского среднемагистрального пассажирского самолета, а также среднего военно-транспортного самолета, способного взлетать с грунтовых ВПП.

Также китайцам интересны наработки «Мотор Сич» в области вертолетных двигателей и уж наверняка – двигателей для крылатых ракет. Эта тема, к слову, заслуживает особого внимания. Еще в СССР завод «Мотор Сич» выпускал двигатели серии Р95 для крылатых ракет Х-35 (противокорабельных), Х-55 и Х-55СМ (с ядерной БЧ).

Украинское развитие серии двигателей Р95 – малогабаритные двухконтурные турбореактивные модели МС-400, Р95-300 и MС-450; развитие ПКР Х-35 – украинская крылатая ракета «Нептун». Незадолго до Революции достоинства «Мотор Сич» планировала развернуть в подмосковной Дубне производство MС-450 для российских крылатых ракет Х-59 (по понятным причинам проект был закрыт).

Все это великолепие и пытаются заполучить китайцы. В 2017 г. АО «Мотор Сич» и «Skyrizon Aviation» подписали соглашение о создании завода по производству авиационных двигателей в г. Чунцин (КНР). Во исполнение его была создана рабочая группа специалистов «Мотор Сич», которые должны выехать в Китай.

Но совместный завод – это одно, а полноценная конструкторская база, опыт, патенты и лицензии, перспективные разработки – совсем другое. Не просто сотрудничество, а полноценная покупка украинского производителя позволила бы Пекину сократить отставание в технологиях, а Киеву – обеспечить загрузку собственного предприятия, которое несет убытки из-за запрета на военно-техническое сотрудничество с РФ.

Однако категорически против любого сотрудничества «Мотор Сич» с Китаем выступают США. Предыдущие попытки Пекина приобрести у Киева долю в двигателестроительной компании всегда наталкивались на сопротивление Вашингтона. Показательной в 2018 г. стала статья в «The Washington Times», в которой продажу (точнее, попытку продажи) «Мотор Сич» китайцам назвали «ударом в спину». По мнению ее авторов, таким образом Украина может помочь китайским конкурентам США наверстать отставание в авиа– и ракетостроении.

Есть еще один важный момент: с начала 2000-х предложения о сотрудничестве «Мотор Сич» не раз делала крупная американская вертолетостроительная компания Sikorsky Aircraft. Однако руководитель украинской компании Вячеслав Богуслаев отвергал их, предпочитая более выгодную работу на российском рынке. Теперь РФ из этого уравнения можно вычеркнуть, так что американская компания вполне может зайти на «Мотор Сич» в качестве инвестора и на очень выгодных условиях.

Но даже без учета этого фактора для Украины согласиться на продажу контрольного пакета «Мотор Сич» – значит, очень сильно и надолго испортить отношения с США, поставив под угрозу поддержку Вашингтона на международной арене.

Более того, сама продажа технологий – не лучший способ развития, намного выгоднее, уже имея производственную базу, попытаться самим найти рынки сбыта.

Другими словами, продажа китайцам «Мотор Сич» будет решением, близким к формулировке «предательство национальных интересов». В этой связи особо пикантным выглядит молчание нового руководства СБУ в ожидании вердикта АМКУ.