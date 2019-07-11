Украинский щебень для Керченского моста. Как Беларусь оказалась по ударом в России из-за Украины

Поставки строительного щебня из Беларуси в Россию могут быть резко ограничены: в Москве заподозрили, что под видом белорусского щебня к ним на самом деле завозят украинский.

В России на уровне правительства обсуждается вопрос о введении квот на поставки щебня из Беларуси. Как следует из совместного письма Федеральной таможенной службы (ФТС) и пресс-службы минпромторга РФ, в этих ведомствах уверены, что значительная часть поставляемого из Беларуси в Россию строительного щебня (измельченного гранита) на самом деле украинского производства, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

Чтобы решить проблему, ФТС предлагает установить для белорусов квоту «с учетом российских потребностей и выработки продукции в самой Беларуси». Предложение о квотировании поступило от ФТС «как одна из возможных мер минимизации перемещения на территорию России украинского щебня под видом белорусского».

Здесь нужно вспомнить, что до 2014 г. значительную долю в обеспечении самого емкого строительного рынка России – Москвы и Московской области – составляли поставки дешевого щебня из Украины. Потом сотрудничество прервала агрессия России, а в 2015-м российские власти ввели лицензирование для украинской продукции (в том числе строительного щебня), сославшись на его низкие качественные характеристики.

Фактически это лицензирование означало запрет на украинский щебень.

Как результат, поставки нерудной продукции из Украины сократились с 20,2 млн т в 2014 г. до 1,9 млн т в 2018-м. Однако вскоре россияне обнаружили, что у них самих добывать щебень нужного качества не получается.

Поэтому в декабре 2018 г., в очередной раз подтверждая санкции на украинские товары, Россия в позиции «галька, гравий, щебень» сделала исключение для твердых пород щебня. Подтверждения соответствия ввозимой продукции выдает минпромторг РФ, и за пять месяцев 2019-го их было выдано на 1,7 млн т украинского щебня.

Между тем белорусы решили воспользоваться конфликтом между Москвой и Киевом и буквально засыпали Россию дешевым щебнем. Если в 2014 г. экспорт гальки, гравия и щебня составлял 2,7 млн т, то в 2016-м он подскочил до 7,4 млн т, в 2017-м – до 9,1 млн т почти на $70 млн (и остался на том же уровне в 2018-м).

Российские производители конкурировать с белорусами не смогли – только в 2016-м в РФ закрылось шесть карьеров. В результате Россия стала крупнейшим покупателем белорусского щебня – около 90% всех поставок.

Но белорусского ли? В 2015 г. в Беларусь из Украины было завезено 1,358 млн т сырья (на сумму $8,2 млн), а в 2016-м – 3,5 млн т. Именно в этот период Беларусь резко увеличила экспорт щебня в Россию. Дальше – больше: в 2017 г. Беларусь импортировала из Украины 5,7 млн т нерудных материалов на $30,8 млн, в 2018-м – 5,3 млн т на $20,6 млн.

В Беларуси щебень производят «Гранит», «Доломит», Глушкевичский щебзавод, «Нерудпром» и еще несколько госпредприятий. Продает же их продукцию ряд частных торговых компаний. В России предполагают, что через территорию Беларуси к ним реэкспортируют украинский щебень. По другой версии, белорусы продают весь свой щебень в Россию, а собственные потребности замещают как раз импортом из Украины.

Минпромторг РФ теперь исходит из того, что два основных гранитных карьера, которые работают в Беларуси, пользуются только ж/д станциями Ситница и Житковичи. Отсюда и предложение согласовывать заявки на перевозку щебня только с этих станций.

Однако поставки через другие станции – Пхов, Березина, Степянка, Придвинская, Горынь, Круговец – пока продолжаются, говорится в докладе, который минпромторг, исполняя поручение вице-премьера РФ Дмитрия Козака, подготовил и разослал в ведомства.

В общем-то, «украинский след» у белорусского щебня, идущего в Россию, очевиден. Вопрос – кто в Украине зарабатывает на такого рода поставках? Чтобы выяснить это точно, понадобится большое расследование. В Украине добычей щебня занимаются десятки компаний, и только вдоль границы с Беларусью работает 71 гранитный карьер.

Неофициальные источники указывают, например, на ЧАО «Стрижавский карьер» (Винницкая обл.): в 2013-м предприятие из 25 млн т добытого щебня 21 млн т продало российским заказчикам. Когда в 2014 г. договорные отношения были разорваны, этот, как и многие другие карьеры, оказался на грани закрытия. В 2016-м карьер стоял девять месяцев, но в ноябре неожиданно запустился и работает на полную мощность.

По другой информации, в конце 2018-го СБУ возбудила уголовное дело в отношении руководства Гниванского карьера (в той же Винницкой обл.) по ч. 3 ст. 110-2 УК за поддержку оккупационной администрации России в Крыму. По данным СБУ, щебень этого предприятия поставлялся для строительства Крымского моста. Впрочем, нет никаких подтверждений того, что эти поставки шли именно через Беларусь.

Наконец, третьи источники и различные СМИ указывают на Игоря Наумца, прозванного в связанной со строительством бизнес-среде «королем щебня». Он, будучи владельцем ООО «Будіндустрія-Сервіс-ЛТД» и группы компаний «Юнигран», прежде в больших количествах поставлял щебень и другие стройматериалы в Россию. После 2015 г. объемы производства его компаний упали незначительно, то есть добытый щебень по-прежнему находит сбыт.