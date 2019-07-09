Оторвать головы «тарифному Церберу». Что сулит реформа энергорынка Украины?

В ближайшее время суды в Украине могут подменить все иные органы власти: судебную посадку осуществляют лоукостеры, государственным компаниям разрешается не платить дивиденды в бюджет, отменяются тарифы «Укрэнерго».

Еще немного и «золотой ключик» у «них» в кармане. «Они» – это своеобразное стивенкинговское «Оно» в виде олигархического Пеннивайза, который черпает силу из наших неоправданных политических ожиданий, пишет Алексей Кущ на страницах «Фокуса».

Тяжелая судейская артиллерия была подключена именно в тот момент, когда «ребята», оказавшиеся на вершине политического Олимпа, начали не справляться с поставленной задачей. А задач было несколько: порешать ситуацию с национализацией ПриватБанка, выйдя на удобоваримый взаимозачет между бывшими собственниками и государством.

При этом, прежние владельцы готовы были поставить на кон свою компенсацию в два «ярда» за незаконно «отобранный» банк, а государство должно было пустить «в размен» вполне реальную кредитную задолженность компаний, которые кредитовались в Привате до «огосударствления».

Вторая ключевая задача – блокирование запуска рынка электроэнергии. Прежняя модель «общака» работала в двух режимах: дорогая и дешевая электроэнергия и положение «рубильника» определялось соотношением сил в НКРЭКУ.

Все последние годы, там в фаворе была тепловая генерация и угольный бизнес, при чем и первое, и второе было сконцентрировано в руках одной ФПГ. Теперь времена поменялись и в фаворе «ферросплавщики» и им нужна своя норма рентабельности плюс электрофикация бизнеса по дешевке.

Если умело взять под контроль комиссионеров из государственного регулятора, то вполне реально сэкономить на дешевом тарифе 1,5 млрд. грн. в год (на двух ферросплавных заводах). И что им третий европейский энергопакет, возражения USAID и необходимость получить часть макрофинансовой помощи ЕС на 500 млн. евро, выделение которой «подвязано» на запуск рынка электроэнергии. Если нужно, то Украина будет готова к запуску рынка земли и не готова к запуску рынка электроэнергии одновременно.

Но «ребята» не справились. Не помогло и заседание СНБО, которое впервые в новом составе заседало не по вопросу войны и мира, а корысти ради, то есть как рынок электроэнергии остановить. «Супостата» пытались бить и новыми законопроектами о моратории, но все без толку. В общем без судов никак.

А тем временем рынок электроэнергии заработал с первого июля и небо на землю не упало. По итогам первых торгов, дневной объем превысил 260 млн. грн./более 160 млн. кВтч., что сопоставимо с показателями нескольких стран Центральной Европы вместе взятых.

Нетрудно подсчитать, что средний тариф составил чуть более 1,6 грн./тыс. кВтч без НДС, что значительно меньше, чем до запуска рынка. В общем, все страшилки, распространяемые различными Пеннивайзами о росте цен на электрику в разы, так и остались пугалками «Оно».

Что же представляет из себя новая модель рынка и на смену чему она приходит. Нынешние изменения происходят в соответствие с Законно Украины «О рынке электрической энергии», который был принят еще в 2017-м.

На подготовку к реформе отводилось два года и вот они истекли. Вместо привычного государственного предприятия «Энергорынок», должна появиться новая компания «Оператор рынка», на которую будут возложены операторские функции. Элементом общей системы станет и ГП «Гарантированный покупатель».

По задумке авторов реформы, Украина должна адаптировать у себя базовые положения третьего энергопакета, принятого в ЕС. Данная модель должна разрушить старую систему, применяемую у нас годами.

Ранее, вся электроэнергия, генерируемая в системе, продавалась ГП «Энергорынок», а уже затем обезличенно реализовывалась конечному потребителю. Сама поставка осуществлялась либо оптовыми покупателями, которые закупают ее по нерегулируемому тарифу и продают по договорной цене, либо сетевыми операторами – облэнерго, которые продают электроэнергию в рознице по регулируемому тарифу.

Первые, как правило, обслуживали отдельные крупные предприятия, вторые – население и малую/среднюю коммерцию.

Таким образом, бывший «Энергорынок», канувший в лету – это энергетический «общак», в который собирались все платежи за электроэнергию и затем распределялись между генерацией и оператором магистральных сетей – «НЭК «Укрэнерго».

Вследствие этого, Энергоатом, который генерировал 55% электроэнергии, получал всего 27% собираемого финансового потока, в то время как тепловая генерация наоборот: при выработке 30% объемов энергии, получала 47% кэш-фло. Еще большая «лафа» была у «зеленки»: там объем выплачиваемых денежных средств в четыре раза превышал показатели производства электроэнергии.

Рыночная модель предусматривает, что отныне каждый потребитель сам сможет выбирать поставщика. Для активизации рыночной модели, НКРЭКУ утвердила основные нормативные документы, регулирующие правила рынка, системы передачи и распределения электроэнергии, порядок оплаты и механизм коммерческого учета.

Начиная с июля, в Украине должны появиться несколько рыночных сегментов: внутрисуточный рынок, рынок на сутки вперед, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Все указанные сегменты будут функционировать на базе двусторонних биржевых договоров (функционирование биржи на первом этапе обязательно), которые станет регистрировать ГК «Укрэнерго».

Зачем нужны все перечисленные выше сегменты? Их наличие обосновывается спецификой электроэнергии как товара. Ее нельзя положить в «холодильник». Производитель электроэнергии вначале будет продавать ее на рынке сутки вперед (Day Ahead Market). То, что не будет реализовано в виду недостаточности спроса уйдет на внутрисуточный рынок (Intra Day Market).

Если и там не удастся продать всю выработанную электроэнергию, в дело вступает балансирующий рынок. В любом случае, вся электроэнергия должна найти своего покупателя и наличие «товарных остатков на складе» не предусмотрено. На финише, все невыкупленные лимиты будут приобретены так называемым «Гарантированным покупателем».

Реализуемая нынче рыночная модель далеко не идеальна. Не решен вопрос как будут покрываться долги вечных должников, таких как государственные шахты или водоканалы, сколь долго Энергоатом будет компенсировать разницу в тарифах для населения. Рынок – это потенциальный риск сезонных ценовых экстремумов. В его запуске заинтересованы те же европейцы или россияне, которые в будущем захотят продавать у нас свою более дешевую электроэнергию.

Но это в любом случае, лучше модели «общака» с управлением в виде «двухфазного рубильника», когда за счет государственной атомной энергетики обеспечивается либо сверхприбыль тепловой генерации, угольщиков и зеленой энергетики, либо сверхприбыль ферросплавного бизнеса.

Ведь главное в этой модели, кто контролирует комиссионеров из НКРЭКУ. То, что у нас уже регулярно простаивает 5-6 атомных реакторов и никто не думает о строительстве новых, никого при этом не волнует. Если на рынке можно зарабатывать от 300 млн. евро до 1,5 млрд., о проблеме завершения сроков эксплуатации стареющих атомных станций власть «подумает завтра».

Спасти ситуацию может лишь отказ от регулируемой тарифной системы, в которой Энергоатом выступает в роли вечной «невестки». Модернизация атомной энергетики и поддержание на высоком уровне ее безопасности, требует значительных капитальных инвестиций и дать их может лишь справедливое рыночное ценообразование.

Атака на рынок пока несколько ослабла, но это не значит, что все смирились с запуском рыночных моделей. Рынок сырой и его можно легко скомпрометировать, с помощью двух-трех организационных блэк-аутов. Этим как раз и займутся суды, до формирования в новом парламенте «устойчивого большинства» и «пацанам» лучше уже не светиться, зарабатывая реноме антирыночников и теряя электоральные балы. Либертарианцы все же, как никак.