Газовый фронт гибридной войны. Россия пытается навязать свои условия Украине

«Газпром» признал, что в 2020 г. все-таки не сможет обойтись без транзита газа в Европу через Украину. Тем не менее российская сторона пытается навязать Киеву свои условия.

«Газпром» не успевает реализовать своих планов по строительству «Северного потока-2». Проблема возникла из-за необходимости прокладки трубопровода в территориальных водах Дании. В результате Россия вынуждена вернутся к обсуждению вопроса о транзите газа через территорию Украины, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

Сейчас в спешном порядке корректируется проект прокладки «Северного потока-2» по альтернативным маршрутам в обход территории Дании . Так компания-оператор «Nord Stream 2 AG» отозвала свою заявку на прокладку газопровода «Северный поток-2» через территориальные воды Дании. Сообщение об этом в пятницу, 28 июня, распространила пресс-служба компании.

«Компания посчитала себя обязанной сделать такой шаг, «поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения», – заявил глава «Nord Stream 2 AG» Маттиас Варниг.

Речь идет об основном маршруте газопровода, который должен был пройти южнее принадлежащего Дании острова Борнхольм.

Как указывается в сообщении, у компании есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно. Однако, они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.

Энергетическое агентство Дании заявило, что приняло к сведению решение «Nord Stream 2» и продолжает обрабатывать две альтернативные заявки, пишет «Deutsche Welle».

Предлагаемые маршруты проходят вне территории Дании и могут быть отклонены только из экологических соображений или возможных ограничений для судоходства, подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что даже если не удастся получить разрешение от Дании, строительство «Северного потока-2» будет завершено, как и планировалось к концу 2019 года.

Напомним, на этой неделе в Конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока-2». Законопроект имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным Президентом США уже в августе.

Газопровод «Северный поток-2» должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует «Газпром» в альянсе с европейскими компаниями – Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Противниками строительства выступают страны-транзитеры российского газа – Украина и Польша, а также ряд стран Евросоюза.

А теперь рассмотрим суть того, что предлагает Россия Украине в качестве нового газового контракта. Фактически речь идет о российском ультиматуме.

Хорошая мина при плохой игре

28 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров заявил, что российский газовый монополист готов продлить действующий контракт с Украиной на транзит газа.

Напомним, что действующее соглашение, благодаря которому обеспечивается почти треть поставок российского газа в Европу, истекает 31 декабря 2019 г. Еще в начале этого года в Москве заявляли, что продлевать или перезаключать договор не планируют и вместо украинской газотранспортной системы (ГТС) будут использовать морские трубопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Позднее позиция изменилась: в «Газпроме» признали, что не успевают достроить эти трубопроводы и готовы продлить транзит через Украину, но для этого необходимо урегулирование судебных споров между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины».

Также Алексей Миллер утверждает, что будущее соглашение должно быть экономически целесообразным для российской стороны. В переводе на общепонятный язык: «дайте нам транзит дешевле, чем сейчас».

«Пока газотранспортные мощности есть, и в рамках контракта на поставку газа, который действует до конца этого года, эти мощности нами поддерживаются на уровне возможности поставки 114 млн куб. м в сутки, исходя из годового контрактного количества 52 млрд куб. м», – сказал Миллер.

Самое же интересное – председатель правления «Газпрома» уверен, что Киев до конца года не сможет подписать новый контракт по законодательству ЕС. «Этот поезд уже ушел, этому поезду можно только посмотреть вслед. Мы говорим, что готовы продлить действующий контракт на транзит», – заявил Миллер. По его словам, новая транзитная договоренность между Москвой и Киевом важна для Евросоюза, но пока нет никаких точек соприкосновения, в том числе из-за позиции украинской стороны.

Россияне, как обычно, лукавят. Киев и Брюссель солидарны в том, что должен быть заключен новый транзитный договор именно на базе законодательства ЕС. Москва же, наоборот, настаивает на работе в рамках действующего контракта. Также россияне предлагают скидку в 25% на свой газ, если он будет поставляться в Украину в рамках единого газотранспортного консорциума.

Последнее означает, что «Газпром» хочет стать совладельцем украинской ГТС, тогда как Украина подбирает для 49% ГТС западного инвестора – европейского или американского.

В этом вопросе доходит до шантажа со стороны Москвы. Ранее глава «Газпрома» заявлял, что прямой договор на поставку российского газа в Украину – ключевой вопрос, от которого будет зависеть новый контракт на транзит газа. «Если Украина говорит «нет», то, соответственно, со стороны РФ не будет обязательств по газотранспортным мощностям для подачи этих объемов», – говорил Миллер.

Наконец, по его словам, пока российская сторона не получала каких-либо официальных предложений о замене транзитного контракта, например, на своп (поставки по схеме замещения) газа. «Это некие заявления в соцсетях отдельных управленцев «Нафтогаза Украины». Конечно, мы к таким заявлениям относимся несерьезно», – добавил он.

Здесь речь идет о недавней идее «Нафтогаза» заключить с «Газпромом» контракт на своп газа, согласно которому российский монополист будет передавать определенный объем газа на украинско-российской границе, а «Нафтогаз» – поставлять этот же объем на границе Украина-ЕС. При этом плата за своп будет определяться сторонами контракта. А «Нафтогаз» уже сам будет заключать контракты на услуги по транспортировке газа с отделенным в ходе анбандлинга оператором газотранспортной системы.

Тем не менее сейчас официальная позиция «Газпрома» такова: компания оценивает «выше нуля» возможность начала предметных переговоров с Украиной с чистого листа, но считает, что ожидать их стоит только после парламентских выборов и формирования нового украинского правительства.

На заявления Миллера сразу ответил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook. По его словам, компания имеет возможность до конца 2019 г. подписать новый контракт на транзит российского газа в соответствии с законодательством ЕС, однако «Газпром» никогда не соглашался заключать такой контракт по европейским правилам.

Также он подчеркнул, что своповые операции как запасной вариант предлагались «Газпрому» весной 2018 г. в переговорах с зампредседателя газового холдинга Александром Медведевым. «Этому есть письменные подтверждения. Это все будет использовано в новом арбитраже против «Газпрома». Так что на месте «Газпрома» я бы относился к этому серьезно», – заключил Витренко.

Также исполнительный директор «Нафтогаза» не верит в реальность предложения «Газпрома» о прямых поставках российского газа в Украину ниже рыночной цены: «По текущему контракту «Газпром» обязан поставлять нам 5 млрд куб. м газа в год по цене на уровне цены на рынке в Германии. «Газпром» не выполняет эти свои обязательства. Зато господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии. То есть «Газпром» не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой цене. Кто-то в это верит?».

Дело движется к развязке

29 июня на саммите в Осаке министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что трехсторонняя встреча по газовым вопросам между представителями России, Украины и Еврокомиссии может пройти в сентябре. То есть тогда, когда в Украине будет сформировано новое правительство.

Напомним, что еще 21 января в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча по газовым вопросам в формате Россия – Еврокомиссия – Украина. В ней приняли участие Александр Новак, глава МИД Украины Павел Климкин, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Там Еврокомиссия предложила России и Украине вариант нового контракта на транзит российского газа.

В начале апреля Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия рассчитывает на проведение трехсторонней встречи по газовым вопросам с Россией и Украиной после президентских выборов в Украине. Тогда же стало понятно, что завершение строительства «Северного потока-2» откладывается примерно на конец 2020-го из-за позиции Дании. Копенгаген очень долго не давал согласия на прокладку трубы в своих территориальных водах, и «Газпром» в итоге решил идти другим маршрутом.

Однако, по словам представителей «Газпрома», новый контракт не может быть подписан, пока в Украине не произошел анбандлинг «Нафтогаза», то есть нет выделенной из него компании – оператора ГТС.

Ключевое противоречие: Украина хочет получить долгосрочный транзитный контракт, но «Газпрому» он не выгоден. Задача российской стороны, наоборот, продлить на некоторое время текущий транзитный контракт, чтобы не подвести своих европейских контрагентов. А далее в Кремле рассчитывают, что примерно через год будет достроен «Северный поток-2», разрешатся нынешние проблемы с «Турецким потоком», и Украина как транзитер «Газпрому» будет не нужна.

Западня для нашей страны в том, что Европе тоже газ важнее, чем украинский анбандлинг. Так что, скорее всего, Брюссель постарается заморозить «газовую войну» – заставить Киев согласиться на продление транзитного контракта вместо его перезаключения на новых условиях.

И Украине, которая так и не смогла провести давно обещанное разделение «Нафтогаза», не с руки будет напоминать европейцам, что они сами гарантировали заполнение украинской ГТС транзитным газом. Наконец, самому «Нафтогазу» невыгодно разделяться, поскольку передача «трубы» отдельной структуре лишает его контроля над финансовыми потоками. А значит, долгосрочного контракта по европейским правилам ждать не стоит.