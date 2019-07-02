Торговая война России против Украины. Диверсия на железной дороге

1 июля 2019 г. начался новый виток торговой войны – Украина ввела запрет на поставки из РФ более 30 категорий товаров. Но при этом по железным дорогам Украины колесят десятки тысяч российских вагонов в сомнительном техническом состоянии, которых не коснулись никакие ограничения.

Перечень запрещенных к ввозу в Украину товаров, как следует из пояснительной записки к проекту соответствующего постановления КМУ, сформирован исходя из предложений ассоциаций, объединений, предприятий различных отраслей экономики «о необходимости сохранения отечественного производства». Учли и предложения отечественных вагоностроителей, но по-своему, пишут на страницах «Левого Берега» народный депутат, исполнительный директор Национального комитета по промышленному развитию Анатолий Гиршфельд и секретарь Национального комитета промышленного развития, советник первого вице-премьер-министра – министра экономического развития Украины Елена Салихова.

Опыт заградительных мер США против Китая

Ведение ограничительных мер – традиционный инструмент, который используют в целях защиты национальной экономики. Вот только подходы могут быть разные.

Американское правительство, например, подготовку к введению экономических санкций против Китая начало после того, как Управление торгового представителя США в марте 2018 г. представило отчет на 215 страницах о политики Поднебесной в отношении трансфера технологий.

После 90 дней публичных слушаний, сбора уведомлений и комментариев относительно включения тех или иных товаров в «список счастья», для 818 позиций китайского импорта тарифы вступили в силу. Спустя некоторое время была подготовлена вторая итерация списка, более расширенная, которая на протяжении шести недель обсуждалась с американскими производителями.

Ряд компаний, в том числе такие гиганты, как Apple, Dell и Hewlett Packard, выразили несогласие с представленными товарами, заявив, что введение на них пошлин приведет к росту цен на американскую продукцию, поскольку компонентная база для нее изготавливается в Китае.

Взвесив все «за» и «против», было принято решение исключить из списка порядка 300 позиций, среди которых: товары бытовой электроники, такие как «умные» часы и устройства Bluetooth; определенные химические вещества для производства промышленной продукции, текстиля и сельского хозяйства; некоторые товары для здоровья и безопасности. Итоговый вариант включает 6031 позицию.

Но, исходя из потребностей американской экономики, Управление торгового представителя США, в сентябре 2018 г., опубликовало уведомление с указанием процедуры запросов американских компаний по корректировке «тарифного» списка. Та или иная позиция может быть исключена по результатам рассмотрения следующих вопросов:

• товар поставляется только из Китая или есть альтернативы в США, или третьих странах;

• будет ли введение дополнительных пошлин иметь «серьезный экономический ущерб» для заявителя или интересов США;

• является ли товар «стратегически важным» для Китая; является ли он высокотехнологичным продуктом программы «Сделано в Китае 2025» или других программ развития китайской промышленности.

Очевидно, что Соединенные Штаты, используя такой подход к формированию санкционного списка, «давят», прежде всего, на передовую индустрию Поднебесной, однако при этом не пренебрегают интересами национальных производителей .

И, тем не менее, «а la guerre comme à la guerre». Введение импортных пошлин имеет, так называемый, «сопутствующий ущерб». Как показывает недавний отчет Национальной ассоциации экономики бизнеса США, 75% респондентов-производителей товаров заявили о негативном влиянии новых тарифов на их деятельность.

Наиболее уязвимыми в торговой войне оказались американские фермеры. Китай «ударил» по соевым бобам, которые приносят 25,1 млрд. долл. доходов от экспорта США в Поднебесную. В результате по итогам 2018 г. объем чистого дохода от сельского хозяйства в США упал на 12% и правительство решило поддержать фермеров, выделив им 12 млрд. долл. компенсации.

Несмотря на очевидные «потери» в торговой войне, Америка методично реализовывают стратегию «постепенного поворота винта».

Усиливая экономическое давление на Китай, Штаты в лучших традициях «coercive diplomacy» (дипломатии принуждения) стараются заставить оппонента изменить государственную политику в сфере передачи технологий, интеллектуальной собственности и инноваций, в том числе, отказаться от предоставления промышленных субсидий, которые, по мнению Вашингтона, наносят ущерб компаниям США, конкурирующим с китайскими фирмами .

Ветхой веревкой тигра не скрутишь

На момент введения американских санкций, китайская экономика уже достигла немалых успехов. Текстиль и игрушки, доминировавшие когда-то в экспорте, сменились электроникой, компонентам и оборудованием с высокой добавленной стоимостью.

Теперь они занимают более 70% поставок. Экономика показывает высокие результаты – по итогам 2018 г. рост ВВП достиг 6,6%, промышленности – 6,1%, а инвестиции в высокотехнологичные индустрии выросли на 16,1%.

В торговой войне с США Китай проводит активную оборонительную экономическую политику, направленную, прежде всего, на смягчение негативных последствий и запуск механизмов активизации национальных производителей.

Правительство страны поставило цель снизить зависимость от импорта основных компонентов и материалов до 40% к 2020 г. и до 70% к 2025 г., а также повысить конкурентоспособность промышленности за счет реализации инновационных проектов в рамках реализации Программы «Сделано в Китае 2025».

Для этого выбрали 10 приоритетных направлений, среди которых: железнодорожное и силовое оборудование, сельсхозмашины, транспортные средства, работающее на новых видах энергии.

С начала 2019 г., чтобы запустить новые инфраструктурные проекты и оживить экономику, местные власти выпустили облигаций на сумму в 176,1 млрд. долл.

В дополнение к этому, в целях стимулирования предпринимательской активности правительство начало сокращать налоги и сборы.

С 1 апреля 2019 г. действующий в производственных отраслях НДС снизили с 16 до 13%, сократили тарифы на железнодорожные перевозки, упростили требования для получения налоговых льгот при экспорте определенных товаров и услуг. Правительство планирует также сократить средние тарифы на электроэнергию для промышленности и портовые сборы.

Одновременно власти страны изменили подходы банковского кредитования предпринимательского сектора. Народный банк Китая скорректировал понятие «субъект малого бизнеса», подняв планку кредитной линии с 5 до 10 млн. юаней (1,5 млн. долл.), что позволит большему количеству предприятий воспользоваться льготной нормой резервирования.

Реализуемые мероприятия дают «поле для маневра» бизнесу. Поскольку 93% китайских компаний, согласно опросу Baker McKenzie, намерены скорректировать свои цепочки поставок, чтобы уйти от уплаты тарифов, наложенных США.

Лес рубят – щепки летят

МВФ в апрельском World economic outlook продемонстрировал в цифрах последствия нового этапа торговой войны между США и Китаем. Моделирование влияния роста пошлин до 25% на весь товарооборот между США и Китаем показывает, что по всему миру будут наблюдаться значительные сокращения объемов производства.

Китайская промышленность, за исключением электроники, может потерять до 5% занятых, а в США аграрии и производители транспортного оборудования – до 1%. По оценкам главы МВФ Кристин Лагард, из-за торговой войны Штаты лишатся 0,6% ВВП, а китайская экономика недосчитается 1,5% роста.

В то же время, перенос бизнеса из воюющих экономик повлияет на структуру мирового экспорта. Мексика, Вьетнам, Австралия, Бразилия, Пакистан, Индия, Канада – те, кому тарифная война, как «мать родная», получат рост доходов от продажи товаров и услуг за рубеж на уровне 3-6%.

По сообщению информационного агентства АFP, 29 июня 2019 г. на саммите G20 Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились возобновить торговые переговоры между странами и не вводить новые пошлины.

Российская торговая война против Украины

Россия начала подготовку к торговой войне с Украиной еще в начале 2000-х гг. Но только в 2014 г. был принят ряд официальных целеполагающих документов, среди которых – План содействия импортозамещению в промышленности.

Чтобы направить бизнес в нужное русло, Минпромторг утвердил 20 отраслевых планов по разработке и выпуску 2284 импортозамещающей продукции. Каждая позиция была согласована с профильными министерствами и госмонополиями, формирующими спрос.

Чтобы стимулировать импортозамещение, был «включен» механизм государственной помощи бизнесу в виде субсидирования части затрат на разработки новых товаров. Для обеспечения им места на рынке, Постановлениями Правительства РФ ограничили допуск импортных товаров к госзакупкам продукции ОПК, машиностроения, легкой промышленности, медицинских изделий. Также для российских поставщиков по широкой номенклатуре предусмотрены ценовые преференции в рамках тендерных процедур.

Для финансирования инновационных проектов создали Фонд развития промышленности, суммарные инвестиции которого по итогам 2018 г. превысили 66 млрд. руб.

Профинансировано уже, по меньшей мере, 100 проектов в машиностроении, 35 – в металлургии и металлообработке, 16 – в легкой промышленности и прочих отраслях. Результаты, полученные в ходе их реализации, обусловили список запрещенных к ввозу на территорию РФ украинских промышленных товаров.

Так, в апреле 2019 г. Фонд одобрил предоставление 744 млн. руб. Санкт-Петербургскому Заводу «Универсалмаш» на проект стоимостью 1,153 млрд руб., в рамках которого планируется наладить выпуск модернизированных моделей спецтехники для дорожных работ: фронтальных погрузчиков, бульдозеров, тракторных тягачей, грейдеров и прочих машин с долей российских комплектующих – до 90%.

С 1 июня 2019 г. РФ ввела запрет на ввоз украинской дорожной техники. При этом в Украине второй год не запускается механизм частичной компенсации стоимости спецмашин для дорожных организаций из государственного дорожного фонда, инициированный Национальным комитетом по промышленному развитию ( Путь в тысячу ли начинается с первого шага).

Ознакомление с проектами Фонда позволяет определить, какие украинские товары – следующие «претенденты на вылет» с рынка РФ.

Наступательная экономическая политика РФ по отношению к Украине в духе « beggar-thy-neighbour policy» (разори соседа), помимо очевидной «зачистки» внутреннего рынка от конкурентов и стимулирования национального производителя, имеет еще одну цель – остановить ряд украинских предприятий и довести до банкротства, что приведет к росту социальной напряженности и вынужденной трудовой миграции украинцев .

Оказывая давление в рамках все той же дипломатии принуждения, РФ реализует стратегию «пытайся и смотри», провоцируя Украину сделать следующий шаг, что служит РФ поводом для нового витка эскалации конфликта.

Следующее лучшее время – сегодня

Кабинет Министров Украины принял решение ввести «зеркальные санкции» и расширить список запрещенных к ввозу российских товаров с целью обеспечения национальных интересов и безопасности Украины, поддержки отечественного производства, содействия занятости населения, уменьшения социального напряжения в регионах.

Среди аргументов необходимости такого решения – предотвращение роста валютных средств, которые направляются в РФ за поставки этой продукции.

Но, если за цемент Украина заплатила РФ в 2018 г. 16,8 млн. долл., то как быть с ростом валютных платежей за российские «бэушные» железнодорожные вагоны? База данных ООН по статистике торговли товарами дает информацию о том, что экспорт России в Украину грузовых вагонов вырос в 2018 г. до 42,3 млн. долл., а с ним – поставки запчастей на 46,2 млн долл .

Импортируя эти товары, Украина за 5 лет фактически инвестировала в экономику страны-агрессора 302,3 млн. долл. вместо того, чтобы направить эти средства в отечественное железнодорожное машиностроение и обеспечить работой десятки тысяч украинцев на вагоностроительных заводах, а также предприятиях, изготавливающих компоненты и литье. Финансы – это только одна сторона медали.

Минпромторг РФ инициировал полный запрет на продление срока службы вагонов, аргументируя свое решение участившимися сходами составов с вагонами с продленными сроками службы. Эксперты железнодорожного машиностроения подтверждают, что вагоны, спроектированные до 1997 г., не рассчитаны на восприятие действующих сегодня эксплуатационных нагрузок, поскольку за прошедший период увеличились длина и масса поезда, скорость движения и нагрузки на ось.

В результате, Приказом Минтранса РФ от 25 декабря 2015 г. № 382 «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» предписано: « Не допускается включать в поезда, следующие по инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования во всех видах сообщения груженые грузовые вагоны, в отношении которых после 1 января 2016 г. выполнены работы по продлению сроков их службы или модернизации с продлением сроков их службы ».

Только за 2016-2017 гг. списали более 200 тыс. вагонов. Отдельные экспертные организации в РФ с готовностью за умеренную плату продлевают таким вагонам сроки службы, а «находчивые предприниматели» поставляют их в Украину.

Для того чтобы пресечь потоки списанных российских вагонов нужно не эмбарго, а технические регламенты и сертификация, однако этим вопросом не занимаются в УЗ и Мининфраструктуры. Более того, вводя запрет на ввоз российских товаров с 1 июля 2019 г., правительство Украины отложило запрет на вагоны до 1 марта 2020 г.!

Уже сегодня порядка 10 тысяч российских вагонов с сомнительными техническими характеристиками колесят по просторам Украины, разрушают верхнее строение пути и несут потенциальную угрозу крушений составов и жизни людей. Признаки диверсии в гибридной войне, которая ведется против Украины, очевидны.

Кроме того, такие вагоны, купленные по цене металлолома, создают неравные конкурентные условия для украинских производителей. Вместо того чтобы строить новые, Украина заполняет свой рынок старыми вагонами, тормозя развитие собственного производства.

Такая политика ведет к стагнации транспортного машиностроения и производства компонентной базы и, как следствие, – к зависимости от импорта. Ввиду этого возникает логичный вопрос: против кого на самом деле направлены заградительные меры?

Опыт торговых войн доказывает, что только ограничений импорта недостаточно, чтобы победить. Украине, следуя примеру Китая, необходимо ввести систему мероприятий, направленных на формирование мощного промышленного потенциала на базе передовых технологий, который позволит снизить зависимость от импорта.

Прежде всего, необходимо определить промышленные приоритеты , которые «наведут резкость» инновационной деятельности.

Для поощрения бизнеса инвестировать в новые разработки нужна программа государственной помощи на реализацию инновационных проектов на принципах государственно-частного партнерства.

Как это не парадоксально звучит, но, чтобы побудить украинских производителей переориентироваться с российского на другие рынки, целесообразно, на начальном этапе, ввести символическую пошлину на весь экспорт в РФ в размере 1,5%. Аккумулированные ресурсы позволят создать фонд замещения критического импорта и профинансировать инновации.

Стимулирование спроса является одним из ответов на вызовы экономических санкций. Введение компенсационных механизмов (частичной компенсации стоимости и процентов по кредитам) на приобретение техники и оборудования отечественного производства через Государственный дорожный фонд, Фонд энергоэффективности, Государственный фонд развития водного хозяйства, Государственный фонд развития лесного хозяйства и прочие фонды позволит украинским производителям расширить рынок сбыта.

Без внесения изменений в систему публичных закупок , что касается заключения долгосрочных контрактов на выпуск сложной техники, изменений в обязательные требования к тендерным предложениям (в части страны происхождения товара и наличия производственных мощностей в Украине) любые усилия по защите национальной экономики будут тщетны.

И наконец, необходим запуск Экспортно-кредитного агентства, которое будет содействовать выходу украинских товаров на новые рынки и снижению зависимости от рынка РФ.

Китайская мудрость гласит: «Лучшее время, чтобы посадить дерево, было двадцать лет назад. Следующее лучшее время – сегодня».