Фикция российских санкций против Украины. «Роснефть» и «Лукойл» увеличили прибыли

Сказ о балаболах-понтовиках, которые не могут отказаться от украинских денег.

Российское «нефтяное эмбарго» на деле оказалось фикцией и фактическим перераспределе6нием экспортного рынка в пользу двух главных игроков – «Лукойла» и «Роснефти». Свидетельством этого стали опубликованные статистические данные по экспорту российских нефтепродуктов в Украину, пишет на своей странице в Facebook украинский блогер Сергей Запорожский.

«Ждал цифр, которые подтвердят мой майский прогноз, что «санкции» России с 1 июня по нефтепродуктам для Украины – это информационное фуфло, рассчитанное лишь на вислоухих патриотов-потребителей боярышника», – пишет блогер.

И, естественно, подтверждена цель – это уменьшение российских контор, фактически до двух – «Лукойл» и «Роснефть», – которые на этом будут продолжать зарабатывать в России на экспорте в Ураину. Еще больше зарабатывать, по спецразрешениям выданным кремлевскими властями. Остальных от украинского корыта в России оттащили.

«Цены на бензин в Украине за месяц практически не выросли. Рост на 1% – это смешно», – подчеркнул блогер.

А теперь, предлагает Запорожский, поговорим подробнее о самих российских «санкциях».

«В июле в Украину зайдет 250.000 тонн дизтоплива из России. Ровно столько, сколько просили Медведева «Роснефть» и «Лукойл», – подчеркнул блогер.

С января по май заходило в Украину в среднем 225.000 тонн дизельного топлива /, поставляемых теперь по спецразрешениям.

«Вывод прежний: Нищие, санкции наложить не могут себе позволить. Они могут только гонять понты», – пишет блогер в заключении.

О балаболах-понтовиках, которые не могут отказаться от украинских денег. Ждал цифр, которые подтвердят мой майский… Geplaatst door Сергей Запорожский op Zaterdag 29 juni 2019

Ранее эксперты предупреждали, что расширение Россией санкции в отношении Украины – мера громкая, но в реальности не очень серьезная.