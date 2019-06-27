Ожидает ли Украину конец света 1 июля? Что принесут изменения на рынке электроэнергии

Одной из обсуждаемых в Украине экономических тем является грядущие изменения на рынке электроэнергии. Страна готовится к изменению правил поставок электроэнергии потребителям, которое неизбежно затронет всех. Экономический обозреватель Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы» постарался ответить на главные вопросы, связанные с этим событием.

В чем суть реформы нового рынка?

Потребители смогут выбирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество.

Вместо привычного госпредприятия «Энергорынок» появляется новая компания «Оператор рынка». Новая модель разрушит до сих пор существовавшую систему, когда вся электроэнергия, генерируемая в системе, продавалась ГП «Энергорынок», а уже затем обезличенно реализовалась конечному потребителю. В прежней системе «Энергорынок» – это энергетический «котел», в который сливаются все платежи за электроэнергию и затем распределяются между генерацией и оператором магистральных сетей – «НЭК «Укрэнерго».

Почему рынок электроэнергии вводят с 1 июля 2019 г.?

В соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии», принятым еще в 2017 г. Он направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета ЕС.

Реализация реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных началах по европейской модели.

Запуск модели конкурентного рынка электроэнергии – одно из обязательств Украины перед Евросоюзом. Реформа в сфере энергетики – также одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн евро.

Очень многие европейские представители ранее предупреждали украинские власти, что отсрочка запуска энергетического рынка негативно повлияет на отношения с ЕС и выполнение плана Украины по Ассоциации с ЕС, а также ухудшит инвестиционную привлекательность нашей страны. Проще говоря, покажет Украину как ненадежного и непредсказуемого партнера.

Кто заработает на рынке электроэнергии?

Владельцы генерирующих мощностей, потому что открытие рынка повлечет рост цен на нем. В частности, речь идет о теплоэлекстростанциях (ТЭС), более трех четвертей которых входят в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Также на новом рынке заработают энерготрейдеры, коих в Украине сейчас 600 (по крайней мере, столько выдано лицензий). Но есть и другое мнение. Многие участники рынка скептически относятся к такому количеству. Указывают на опыт Польши, где за год после введения энергетической реформы обанкротились все ведущие энерготрейдеры, причем тройка лидеров потеряла в совокупности 500 млн евро.

Кто против открытия рынка?

Это промышленный (прежде всего – ферросплавный) бизнес таких крупных бизнесменов, как Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, который требует большого количества дешевой электроэнергии. А значит, его прибыльность после введения реформы снизится ровно настолько, насколько подорожает электричество. Не случайно, наверное, отложить запуск рынка пыталась команда нового президента, которого принято ассоциировать с фигурой Коломойского.

Как изменятся цены для населения после введения рынка?

Пока никак, тарифы для физических лиц государство пока защищает от рынка. Статус-кво сохранится еще как минимум год, а там уже будет решать новая Верховная Рада и новое правительство.

Для этого на «Энергоатом» до 2021 г. возложены спецобязательства продавать 90% выработанного электричества по фиксированной цене (однако это не означает, что свет не будет дорожать).

Отменят ли ночной тариф?

Нет. Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года». При этом ставки останутся прежними.

Поднимутся ли цены в магазинах после реформы в сфере энергетики?

Да. Причем по некоторым товарам и продуктам питания – довольно значительно. Все будет зависеть от доли электроэнергии в себестоимости. Например, для условных вареников эта доля относительно невелика (в основном расходы на заморозку), а вот для курятины и яиц – весьма значительна.

То же и с потребительскими товарами. Производители мебели тратят мало электричества, да и то обычно обеспечивают себя сами, за счет отходов деревообработки. А вот в себестоимости текстильных изделий доля электроэнергии очень существенна.

Могут ли начаться отключения света после введения новой модели?

Нет, этого никто не ожидает именно от введения рынка. Дело в том, что если механизмы саморегулирования открытого рынка в какой-то ситуации не сработают, то произойдет автоматический «сброс настроек» к прежней системе. Да и вообще, открытый рынок – это прежде всего про финансовые потоки и планирование энергопоставок, а не про генераторы и рубильники.

Так что переживать не стоит: для отключений света предостаточно других причин, которыми всегда можно воспользоваться при необходимости.