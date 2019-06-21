Российские обидки. Зачем ВЭБ подал иск в Стокгольмский арбитраж против Украины?

Причиной для обращения в арбитраж стали санкции, которые украинские власти ввели против дочерней структуры ВЭБа в Украине – «Проминвестбанка». Российский банк заявил, что, введя санкции против «Проминвестбанка», Украина нарушила межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенное в 1998 г., пишет на страницах «Деловой Столицы» Александр Суков.

В иске ВЭБ требует, чтобы Украина компенсировала ему потери, причиненные санкциями против «Проминвестбанка». Свои инвестиции в развитие этой дочерней структуры (ВЭБ купил Проминвестбанк в 2008 г.) россияне оценили в $2,7 млрд, а убытки от санкций – в сотни миллионов долларов. Однако точной суммы убытков пока назвать не готовы – они надеются их подсчитать с помощью профессиональных оценщиков с международной репутацией.

Ключевой упор обиженные россияне делают на межправительственном соглашении о поощрении и защите инвестиций. «За последние несколько лет украинская власть нарушила все гарантии, которые сама же предоставила в инвестиционном соглашении», – заявил представитель ВЭБа Игорь Краснов.

Он сообщил, что ранее банк направлял в Украину письменное сообщение о возникновении спора и предлагал провести переговоры об его урегулировании. Однако, по всей видимости, достичь взаимопонимания не удалось.

Напомним, что с 23 марта 2017 г. в исполнение решения СНБО и указа президента Национальный банк Украины ввел санкции против российских банков с государственным капиталом, и их целью было предотвратить вывод из банков капиталов за пределы Украины. Кроме «Проминвестбанка» под санкции попали также Сбербанк, ВТБ Банк, ВиЭс Банк и БМ Банк.

Этим финучреждениям было запрещено осуществлять ряд операций в пользу материнских структур: предоставлять кредиты, размещать депозиты, покупать ценные бумаги, размещать средства на корреспондентских счетах. Также банкам с российским государственным капиталом запретили выплату дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов или займов, средств из корреспондентских счетов, субсидированного долга и распределение прибыли и капитала.

По словам финансового аналитика Алексея Куща, заявленные ВЭБом убытки – это вилами по воде писаные цифры.

«Обосновать можно и миллиарды, все зависит от того, что сюда включить: прямые потери, косвенные, репутационный ущерб, потерю потенциального дохода. В этих методиках очень много условного, и обосновать убытки можно от сотен миллионов до миллиардов. Поэтому все будет зависеть от суда – признает от хоть какие-то убытки, а если признает, то какие – обоснованными», – сказал он.

По мнению аналитика, многое будет зависеть от позиции Национального банка Украины – насколько четко были разработаны регламенты по введенным против российского банка ограничениям.

«В суде будут оценивать, насколько меры против российских банков соответствовали законодательству, не были ли они дискриминационными по отношению к конкретному банку. А нам нужно будет доказать, что у нас были разработаны четкие регламенты в отношении российского капитала и они были применены на основании общей практики», – сказал Алексей Кущ.

При этом он указал на возможную слабость украинской позиции – если россиянам удастся доказать, что в отношении другого российского капитала, против которого должны были быть применены санкции, они применены не были. По мнению эксперта, иск ВЭБа может быть тестовым, т. е. подачу исков от других попавших под санкции российских госбанков исключить нельзя.

В свою очередь, адвокат адвокатской фирмы GORO legal Сергей Тащи в комментарии отметил, что заключенное 1998 г. Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций действительно предусматривало комплекс мер по защите инвестиций одного государства участника на территории другого. Более того, в современном мире действует много других международно– правовых актов, которыми урегулированы вопросы защиты иностранных инвестиций.

«Но при этом остается очевидным тот факт, что за прошедшее с даты заключения данного соглашения время ситуация в мире в целом и в отношениях между Украиной и РФ значительно изменилась. И практически полностью по причине грубого нарушения норм международного права со стороны РФ», – отметил адвокат.

По его словам, международное сообщество признало такие наиболее известные факты грубого нарушения Россией норм международного права: незаконная аннексия Крыма, сбитый на Донбассе российскими военными гражданский самолет малазийской авиакомпании, размещение Россией на территории Донецкой и Луганской областей своих регулярных воинских формирований, захват украинских военных судов в Керченском проливе.

Сергей Тащи напомнил о том, что Россия была признана страной-агрессором и на нее международным сообществом были наложены санкции. И Украина, как пострадавшее от агрессии со стороны России государство, просто обязана обеспечивать со своей стороны санкционное давление на компании, имеющие принадлежность к РФ, которые могут выступать источником финансирования агрессии против Украины.

«В том числе – и посредством введения определенных ограничений на деятельность финансовых учреждений с российским капиталом, которые связаны с российскими корпорациями, внесенными в санкционные списки, а в частности Банк ВЭБ. Более того, если бы Украина не предпринимала бы таких мер, то это бы вызвало ряд вопросов со стороны других государств – участников санкционной коалиции», – сказал он.

По мнению Сергея Тащи, подача иска ВЭБом не несет значительных рисков для Украины.

«Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма – это международный арбитражный орган с очень высокой репутацией, и он будет очень тщательно рассматривать все обстоятельства дела, что фактически делает невозможным принятие решения в пользу РФ», – сказал он, отметив, что вероятность проигрыша Украины – минимальна.

Адвокат добавил, что сроки рассмотрения дел в данном арбитражном суде не лимитированы.

«Регламент Суда предусматривает возможность применения сокращенных сроков рассмотрения дел, но только при согласии обеих сторон, а его, скорее всего, не будет», – считает юрист.