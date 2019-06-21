Военный интернет Украины. Почему Минобороны обеспокоено введением 5G?

Взаимозависимость военного и гражданского сектора экономики как нигде очень ярко проявляется в использовании частот для связи.

И внедрение новых технологий как-то 3G, 4G и теперь вот 5G натыкается на противодействие военного ведомства, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Иначе сложно оценить заявление заместителя директора департамента телекоммуникаций и использования радиочастотного ресурса Госспецсвязи Олега Майорникова, который отвечает за внедрение нового стандарта 5G в Украине. По его словам, Министерство обороны Украины запросило проведение научно-исследовательской работы в плане совместного использования радиочастот под 5G.

Фактически это означает приостановление работ, так как дополнительное финансирование не заложено в бюджетном запросе, а без этого двигаться дальше нельзя.

Дело в том, что на всем постсоветском пространстве как это повелось со времен СССР для гражданских нужд, частоты выделяются на вторичной основе. Поэтому каждый раз, когда выделяют диапазон под мобильные сети военные должны их согласовывать. И тут, как всегда, оказывается, что еще в «лохматые» семидесятые определенный диапазон был «застолблен» при запуске, например, спутниковой связи.

И не важно, что спутник уже лет 20 как сгорел в атмосфере и ничего взамен не планируется. Не важно, что сейчас новую систему можно при желании и наличии средств построить на другой элементной базе и в совершенно другом диапазоне. По документам она существует, на нее оформлена частота и пока генерал эти документы не оформит надлежащим образом частота занята «для обороны страны».

Зато деньги за это можно получить с интересантов (или бюджета) достаточно весомые, поэтому при любом удобном случае военные до конца упираются изменению порядка и предлагаемому проведению инвентаризации частот. Кстати, именно этот процесс мы и наблюдаем буквально на наших глазах.

Стоит напомнить, что спектр частот для 5G включает частоты 28 ГГц, 37 ГГц и 39 ГГц, тогда как технологии 4G использовали полосы частот максимально до 20 ГГц. Это означает, что, например, загружать фильмы качеством «Full HD» пользователи смогут за считанные секунды.

При этом сеть относительно новая – впервые сеть 5G заработала не в тестовом режиме всего лишь с 1 октября 2018 г., когда американский оператор Verizon запустил коммерческую сеть, доступную жителям Хьюстона, Индианаполиса, Лос-Анджелеса и Сакраменто.

Причем уже на сегодня ряд специалистов утверждают, что сеть имеет целый ряд дыр в системе безопасности. Так, портал InformationWeek сообщает, что команда исследователей из Швейцарии, Франции и Великобритании выявила проблемы с протоколом безопасности 5G, известным как Authentication and Key Agreement (AKA).

Тот тип AKA, который связан с 5G, должен гарантировать, что устройство и сеть 5G способны аутентифицировать друг друга, поддерживая конфиденциальный обмен данными и сохраняя в секрете идентичность и местонахождение пользователя. Однако исследователи утверждают, что в нынешнем виде AKA может не выполнять этих функций, поскольку изложенные в нем требования недостаточно точны. Поэтому возможно достаточно простое обнаружение местонахождения телефона в определенном районе, хотя и без раскрытия идентичности владельца.

Исследования еще одной компании – Ericsson – показывают, что к 2023 г. может появиться 3,5 млрд. устройств, которые будут использовать сеть 5G., и такая просто огромная сеть может представлять собой поле для все более распространенных атак благодаря своей высокой скорости, которая мало того автоматически увеличивает количество доступных объектов атаки. Нетрудно представить себе, чем может обернуться, например, массированная DDoS-атака на предприятие, использующее сенсоры, подключенные к сети 5G.

Ученые уже говорят также о новом программном обеспечении, которое позволит устройствам с 5G работать без Wi-Fi, что сделает их подобными смартфонам с тарифными планами на мобильную связь. Но в этом случае хакеры могут атаковать SIM-карты и приводить их в негодность.

Также появится возможность при хакерской атаке SIM-карт распространять вредоносный код с помощью текстовых сообщений. В любом случае очевидно, что возможности, которые предоставляет 5G, могут способствовать усилиям хакеров по организации все более разрушительных атак с использованием как уже известных, так и совершенно новых методов.

В военном смысле такая мощная и производительная сеть может нести большие проблемы для безопасности государства. Характерный пример – случай в январе 2018 г., когда в Интернете появилась карта с передвижениями пользователей фитнес-треккеров, по которой журналисты проследили маршруты солдат на американских военных базах и секретных объектах. На ней можно было детально рассмотреть, например, расположение объектов на американской базе в афганском Кандагаре или месторасположение базы сил специальных операций США в сахельской саванне в Африке.

Кстати, в это связи возникает и еще один интересный вопрос – есть ли в Украине такое понятие как «военный интернет»? В большинстве армий развитых стран мира существует такая транспортная сеть связи, которая не имеет точек обмена трафиком, связывающих ее с Всемирной паутиной. Главный принцип такой сети – это хранение всей важной информации на серверах Минобороны и скоростная передача практически любого объема информации на всей территории страны.

Вполне вероятно какая-то сеть сохранилась, однако обновляется ли она ныне – неизвестно. Понятно, что это сверхсекретная информация, однако, например, та же Служба Безопасности Украины время от время отчитывается о создании подобной сети.

Вполне вероятно наши военные используют какие-то средства, полученные от США на укреплении кибербезопасности. Ведь только в 2018 г. на эти цели американцы предоставили помощи на $10 млн. И это направление сотрудничества для нас достаточно важно и надеемся будет развиваться и дальше.