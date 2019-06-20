Плата олигархов за мечты Зеленского. Неужели перед нами новые схемы коррупции

Почему мне не нравится тот факт, что олигархи будут платить за желания президента.

Президент Зеленский выступил перед бизнесом. И много всего хорошего говорил. Вот очень правильные слова. Еще и кучу указов отменил, проведя революционную дерегуляцию, пишет на своей странице в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

В общем, почти чудо. Но было одно но, о котором нужно сказать. И это «но» – олигархи, а именно договоренности с ними. Президент сказал, что добился от олигархов согласия участвовать в проектах по восстановлению Донбасса.

И вообще они будут паиньками и будут помогать в меру своих сил. И это очень плохой сигнал.

Кто такие олигархи? Это очень жадные циничные люди, сколотившие свои капиталы в 90-х и не потому, что были добрыми и ласковыми. Они ищут свой интерес. И они жадные.

Они могут вкладывать деньги. Если ожидают прибыль. И могут использовать государство, чтобы эту прибыль получить.

Почему вдруг олигархи желают участвовать в инициативах президента? Они надеются, что в результате что-то получат? Но это плохо, это точно не деолигархизация. Или они надеются, что им что-то простят? Но это тоже плохо, потому что простят им в разы больше, чем они вложат. Вложат, фактически, в пиар первого лица. А это взятка.

Коломойский после национализации ПриватБанка должен украинским налогоплательщикам $5,5 млрд. И Украине нужно получить с него эти деньги. А с оставшимися пусть делает все что угодно.

Но если он сейчас вложит пару миллионов в проект президента, не подарит ли ему после этого президент свое прощение? Что должно заставить Коломойского потратить собственные деньги? Которые он, само собой, тратить не хочет. Само собой, только личный интерес.

Для украинского налогоплательщика это плохая сделка. Но она хорошая для Коломойского, который сохранит свои деньги. И для президента, который получит пиар. Но это взятка. И это плохо для Украины.

Вот вам пример. 200 скорых, которые уже подарил Зеленский. И, которые, как оказалось, профинансировал Фонд Ахметова. Но тогда Фонд Ахметова профинансировал пиар Зеленскому. А это – взятка. И это плохо.

Почему Ахметов решил сделать приятное президенту? Не от большой любви же. Вероятно, он видит в этом свою выгоду. Но его выгода может обернуться нашими потерями.

Или это олигархи профинансируют переезд администрации президента? Фактически, профинансируют желание президента. Блажь. Если так – то это взятка. И это очень плохо.

Потому что переезд администрации президента – это не первая необходимость для государства. Но если переезд профинансируют олигархи, то они будут желать за это что-то получить. И это дорого обойдется всем нам, налогоплательщикам.

Это затягивает. Каждый раз олигархи будут удовлетворять желания президента. И каждый раз будут за это что-то получать. И президенту это может понравиться.

И даже если вначале это будут лишь желания, несвязанные с личным обогащением, то что будет потом, когда воронка затянет, и грань начнет стираться? А олигархи будут рады стараться. Потому что для них это точно выгодно.

У нас уже были подобные ситуации. В том числе, когда олигархи финансировали футбол. Забаву для народа. Но отдавали они лишь малую часть того, что им разрешали брать. У того же народа. Из общего бюджета.

Что такое настоящая деолигархизация? Это верховенство права. Когда олигархи играют по правилам. По закону. И максимально отдалены от власти.

И в такой ситуации они никогда не будут делать «приятно» президенту. Потому что им это не надо будет. Потому что такие люди никогда не делают «приятно» просто так. А только, когда могут что-то получить.

И мне не хотелось бы, чтобы они это получали. Ведь тогда все эти правильные инициативы, которыми радовал бизнес президент, так и останутся мечтами.