Цены на топливо штурмуют «эвересты». Жадность и глупость может привести к социальному взрыву в России

За последнее время ситуации на топливном рынке в России приводит к заметному росту цен и банкротству ряда предприятий отрасли. Эксперты нефтяного рынка выделяют две причины роста цен на топливо – жадность и глупость.

Согласно данным Росстата, в мае цены на автомобильный бензин увеличились в среднем на 17,5 %. Кроме того, выросла стоимость сырой нефти (на 4,5 %) и других нефтепродуктов. О том, почему так происходит и что будет дальше с ценами на топливо, объясняют эксперты, пишет на страницах «Новой Газеты» корреспондент Анастасия Тороп.

Партнер компании «Rusenergy», эксперт нефтяного рынка Михаил Крутихин считает, что сегодняшняя ситуация на рынке нефти и нефтепродуктов – целиком и полностью является результатом экономической политики российских властей. В частности более двух третей стоимости бензина и дизтоплива – это налоги введенные российскими властями.

«Это очень серьезная ситуация, поскольку от стоимости топлива зависят цены на другие товары: страна большая, доставка обходится недешево. Повышение цен происходит по той причине, что независимые заводы, у которых нет никакого экспорта, а есть только возможность купить сырую нефть у крупных компаний, стали терпеть значительные убытки. Им ничего не остается, кроме как повысить цены. То же самое происходит с независимыми сетями, которые владеют автозаправочными станциями», – заявил Крутихин.

Эксперт отметил, что возможности выживать у таких компаний остается все меньше и меньше, некоторые уже сейчас перешли в стадию банкротства. Крутихин подчеркивает, что в отличие от независимых заводов и сетей, крупные компании имеют возможность покрывать убытки от реализации топлива на внутреннем рынке доходами от экспорта

«Дальше ситуация может стать только хуже, так как с 1 июля у нас должен увеличиться акциз. В прошлом году акциз хотели повышать дважды, но второй раз решили отказаться от этой идеи, – люди вышли на улицы, началась волна социального протеста», – отмечает эксперт.

Крутихин подчеркивает, что все претензии за рост цен нужно адресовать правительству, которое повышает акцизы и налог на полезные ископаемые. Сейчас уже более 67 % стоимости бензина – это налоги.

«Единственный способ уменьшить цену на бензин – перестать нашему правительству быть таким жадным и оставить что-то нефтяным компаниям. Вся политика в области цен на топливо исчерпывается только двумя причинами – жадностью и глупостью», – подчеркивает эксперт.

Подержал своего коллегу и другой эксперт нефтяного рынка. Так замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев подчеркивает, что динамика цен на топливо

«Если мы говорим про цены производителей, то ценообразование на внутреннем рынке связано с ценой на мировом рынке. Это происходит из-за того, что у производителя топлива всегда есть выбор: он может экспортировать бензин в Европу или продать его на внутреннем рынке. Именно поэтому ценовая конъюнктура на европейских рынках, в северо-западной Европе, Средиземноморье определяет отпускные цены российских НПЗ. В последний год была достаточно сложная картина на нашем внутреннем топливном рынке, так как правительство стремилось максимально сгладить любые ценовые колебания», – заявил эксперт.

Именно поэтому сейчас цены производителей, то есть отпускные цены НПЗ, не всегда коррелируют с розничными ценами.

«А значит – существенное повышение цен на воротах НПЗ необязательно приведет к такому же быстрому росту цен на заправках», – подчеркивает Кондратьев.

Эксперт отметил, что это как раз связано с усилиями правительства по сдерживанию цен. Это нерыночная мера, и по факту из-за этого нефтяные компании несут дополнительные издержки по продаже топлива по более низким ценам, чем они могли бы его продавать в случае полностью рыночного ценообразования. Тогда заводу было бы все равно, продает ли он бензин на внутреннем рынке или отправляет его на экспорт.

«На самом деле наше правительство находится в непростой ситуации, так как в последние несколько лет при оценке ситуации на внутреннем рынке ориентируется на принцип: рост цен на бензин и на дизельное топливо не должен превышать инфляцию. Этот принцип не имеет под собой макроэкономической базы и сложно понять, почему наше государство ему следует. Даже в странах, где цены на внутреннем рынке тоже регулируются, в том же Китае, власть и регулятор пытаются приблизить динамику цен на внутреннем рынке к тому, что мы видим на мировом рынке», – уточнил Кондратьев.

Эксперт особо отметил, что в России с динамика ценообразования все происходит иначе. Кондратьев подчеркнул, что прогнозы инфляции оцениваются в 4–5 %, а правительство стремится сделать так, чтобы цены на внутреннем рынке росли не более чем на 5 %.

«Но у нас выросли акцизы на топливо с начала года, также мы вступили в эпоху налогового маневра, когда у нас снижаются пошлины, и это тоже де-факто приближает наши внутренние цены к мировым, и вдобавок вырос НДС», – отмечает эксперт.

В этих условиях обеспечить рост цен на уровне 5 % достаточно сложно, а сейчас розничные цены на бензин, на дизельное топливо растут быстрее, чем инфляция, подчеркивает Кондратьев говоря о динамике цен и уровне инфляции в России.

«Учитывая общую картину, сигналы оптового рынка, рост цен отпускных НПЗ, вероятность того, что правительство попытается пойти на продление механизма заморозки, достаточно велика», – отметил Кондратьев.

Эксперт особо подчеркнул, что конъюнктура показывает, что, если Россия сейчас откажется от соглашений по заморозке цен, то на рынке нефти и нефтепродуктов может быть достаточно высокая динамика цен, при этом на внутреннем рынке именно уже для розничных покупателей, для простых потребителей на автозаправке, и понятно, что это может привести к недовольству автомобилистов. Кроме того, стоит понимать, что в основном от заморозки цен страдают нефтяные компании, ведь правительство получает свои повышенные налоги, которые привязаны к ценам на нефть и курсу рубля.