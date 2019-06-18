Финансовые штормы Украины. Что ожидает гривну в ближайший год?

Денежный вопрос Украины: почему с гривной все будет хорошо в 2019 году?

Последние две недели национальная валюта, гривна, подвергается негативному информационном фону. Сначала Игорь Коломойский в интервью «Financial Times» заявил, что, не возврат долгов – это лучшая стратегия взаимоотношений с инвесторами для Украины, пишет на страницах «Фокуса» эксперт финансового рынка Юрий Бажинов.

Потом МВФ подтвердил, что уступок по следующим кредитам для новой власти не будет и повторил свою неизменную мантру – «сначала реформы потом деньги». А при недействующем парламенте невозможно проводить реформы, соответственно, единственная возможность ускорить данный процесс – это досрочные парламентские выборы, которые вероятно состоятся в ближайший месяц.

После этого, появилась информация, что Украина не получит кредита от МВФ до конца года. В итоге, этот информационный шум снизил гривну в моменте практически на 4%, в то время как май – июнь уже стали традиционным месяцами, когда отечественная валюта укрепляется. В завершение, пресса активно распространила новость о том, что золотовалютные резервы НБУ начали стремительно падать.

Все ли так плохо на самом деле и нужно ли беспокоится о дальнейшем снижение гривны?

Ниже будут приведены причины, по которым, факторы, влияющие на гривну в этом году, более благоприятные, чем в прошлом.

Прежде всего, хочется отметить динамику «Единого казначейского счета» (далее ЕКС) которая выглядит более сильной по отношению к 2018 г., при этом пиковые майские выплаты по государственному долгу уже пройдены. Это говорит о том, что правительству хватает финансовых ресурсов платить по долгам как внешним, так и внутренним – и в то же время держать на ЕКС достаточно высокие остатки по отношению к прошлому году.

Кроме этого, приток валюты в страну продолжает усиливаться высокими темпами за счет покупки нерезидентами облигаций внутреннего займа, номинированного в гривне. Динамика остается позитивной, несмотря на президентские выборы, которые, как правило, создают дополнительные риски для нерезидентов. Даже политическая турбулентность существенно не повлияла на перелом тенденции.

Тенденция роста гривны будет только усиливаться. До 1 июня, чтобы купить внутренний долг Украины нерезидент должен был проходить массу неудобных процедур, связанных с идентификацией. После этой даты, процедура стала намного проще, так как НБУ существенно упростил процедуру доступа нерезидентам на локальный рынок облигаций.

Но, основным фактором прихода нерезидентов будет не простота процедуры, а именно наши ставки по облигациям. На финансовых рынках мира наблюдается преизбыток ликвидности, где ставки по государственным облигациям в Европе стремятся к нулю, а в США достигают всего 2-2,25%, что создает существенную проблему с размещением средств у финансовых участников рынка. Поэтому украинский рынок государственного долга является крайне привлекательным для них.

Ну и важнейшим фактором для стабильности валютных поступления на рынок, являются цены на мировых рынках на наши ключевые экспортные товары. Здесь ситуация также нам пока что благоволит.

На текущий момент рынки сильно нервируют из-за напряженности между США и Китаем которая уже переросла в торговую войну, где участники конфликта вводят друг против друга заградительные пошлины на импортные товары, что существенно усугубляет прогнозы по росту мировой экономики. В свою очередь это привело к снижению цен на промышленные металлы и некоторые зернобобовые культуры.

К счастью для нас, пока что, негативные последствия этой войны обходят Украину стороною. Цены на руду и кукурузу рекордно выросли в этом году на форс-мажорных обстоятельствах, которые не были связаны с торговой войной – авария на дамбе в Брумадинью (Бразилия), которая произошла 25 января 2019 года, стала причиной приостановки добычи руды на 11 предприятиях компании Vale.

Компания владеет одним из крупнейших месторождений железной руды в мире и уже заявила, что сможет выйти на прежние объемы добычи только через 2-3 года. Цены на железную руду, соответственно, подскочили до 4-х летнего максимума $98,59 за тонну.

Погодные условия, а именно, катастрофическое увеличение количества осадков в конце мая и начале июня в США, привели к тому, что американские фермеры могут столкнулись с худшими климатическими условиями для посева кукурузы в современной истории. Миллионы акров сельскохозяйственных угодий США в этом году останутся неиспользованными из-за наводнений.

И многие фермеры, которым удалось посадить урожай, сообщают о крайне разочаровывающих результатах. Департамент сельского хозяйства США (USDA) сообщает что только 67% кукурузы засеяно по состоянию на 2 июня, тогда как этому сроку уже должно было быть засеяно более 96%.

Все это привело к росту цен до 3-х летнего максимума до уровня в $412 за бушель. В то же время, Департамент сельского хозяйства США (USDA) сообщает о том, что урожай кукурузы в Украине в 2019-2020 МГ может составить 33 миллиона тонн. Это на 7,8% ниже, чем в 2018-2019 МГ, однако экспорт зерновых вырос с 1,6 млрд. долл. до 2,44 млрд. долл. в 1 квартале 2019 по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Суммируя все вышеперечисленный факторы, можно сделать вывод – временный негативный фон для гривны не является решающим для ее ценообразования. Конъюнктура, которая сложилась вокруг национальной валюты, и обстоятельства, которые влияют на нее, куда выгоднее сегодня, чем год назад.