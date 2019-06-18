«Газпром» тянет кота за хвост. На что может рассчитывать Украина?

Если ваш сосед всегда ведет себя как псих-беспредельщик, то в этом есть один плюс — вы знаете, что от него можно ожидать.

«Газпром» сказал, что сможет говорить с Украиной только после парламентских выборов. Наверное, от выборов к выборам в Украине могут меняться законы физики и законы экономики. По мнению «Газпрома». И пока выборы не пройдут, рыночная цена газа не станет понятной, пишет на своей странице в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

И до выборов «Газпром» не хочет исполнять свои обязательства и продавать газ по контракту. Наверное, мир рухнет в глазах руководства «Газпрома» в том случае, если Украина купит у них газ без переплаты. И после выборов объем украинской трубы может измениться, что не позволяет до выборов говорить о транзите.

А до выборов «Газпром» даже решение суда исполнять не хочет. Вдруг и международное право изменится. В Украине. После выборов. Или после выборов в Украине появятся у власти такие люди, которым не жалко будет списать «Газпрому» 2,6 млрд долларов?

Сейчас Украина хочет покупать газ у «Газпрома». «Газпром» не продает. Потому что суд поставил нормальные рыночные условия. И это не нравится «Газпрому». И ему не нравится признавать долг в 2,6 млрд долларов. Но это проблема «Газпрома», а не Украины. Учитывая, как долго «Газпром» выкручивал Украине руки, входить в его положение мы вообще не обязаны.

И да, не стоит думать, что, если мы сейчас согласимся на все, «Газпром» отложит Северный Поток 2. Не отложит. По своей воле – никогда. И немцы не откажутся от проекта. Потому что он им выгоден. Это их национальные интересы.

Тем более после того, как они прикрыли у себя всю атомную энергетику, и заканчивают свою угольную. В таких условиях нужен газ. И много газа. И все равно, откуда он будет. Нам их не понять. Они богаты и думают о своей экологии больше, чем о Путине с гранатой. Путин далеко, а Партия зеленых рядом.

А значит проявлять слабость и просить о милости, давая «Газпрому» сейчас все, что он хочет, не имеет смысла. Если, выбирая между убытками в будущем и унижением, вы выберете унижение, то получите и убытки, и унижения. И спишите «Газпрому» долг. Бинго.

Никто ведь не допускает, что «Газпром» опять выступает не как экономический агент, а как политический? Это ведь невозможно, правда? Они ведь просто компания, которая хочет делать бизнес.

Газпром сказал, что сможет говорить с Украиной только после парламентских выборах. Наверное, от выборов к выборам в… Geplaatst door Sergey Fursa op Dinsdag 18 juni 2019

Они ведь не надеются, что после выборов в Украине к власти придут люди, которым ближе национальные интересы России, а не Украины. Ведь вряд ли кто-то в здравом уме верит, что в Украине могут доверить большинство Медведчуку. Кроме самого Медведчука, конечно.

И тогда «Газпром» просто тянет время. Чтобы устроить зимний цугцванг. И перекрыть транзит? В общем, повести себя как стандартный надежный партнер, подобный медведю в посудной лавке. Но есть надежда, что в этот раз в Украине не найдется человека, который способен подписать контракт, подобный контракту Тимошенко-Путина. Кроме Медведчука. Который всегда готов. И Бойко. Который тоже всегда готов.

А все прочие будут рады, что к зиме Нафтогаз успеет закачать 20 млрд кубометров в хранилища и покажет «Газпрому» дулю. В конце концов, если ваш сосед всегда ведет себя как псих-беспредельщик, то в этом есть один плюс – вы знаете, что от него можно ожидать.