Позитивная финансовая неделя: Украина вернулась на рынок еврооблигаций

Позитив на мировых рынках продолжает править бал. И ему не мешают ни протесты в Гонконге, где местной молодежи пытаются доказать, что они уже давно в Китае, ни плохая статистика, которая начала выходить даже в США, пишет на страницах «Нового Времени» специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

Впрочем, тут рынки снова вспомнили опыт 10-летней давности, когда плохие новости — это хорошие новости, ведь они означают больше денег от ФРС. И сейчас плохая статистика — это шаг к снижению ставки. А значит, больше денег с вертолета будет разбрасываться.

Тем более, к этому ФРС активно подталкивает Трамп, помнящий, что еще ни один президент не переизбирался во время рецессии. А у него дела и так плохи, он тотально пока проигрывает Байдену, даже в таком штате, как оплот консерваторов, Техасе.

Просто местные ковбои, голосующие только за белых мужчин, вызывающих доверие, нашли себе другой вариант. И пока Трамп может рассчитывать на гарантированную победу лишь в тех регионах, где готовы повесить всех афроамериканцев, а заодно и людей, которые используют слово «афроамериканец».

И надежда Трампа — что экономика, которую запустил Обама, не заглохнет слишком быстро, или что среди демократов вдруг победит сумасшедший коммунист Берни Сандерс.

На этом фоне индекс S&P500 чуть подрос за неделю и откроет пятницу на отметке в 2891 пунктов. А ставки на облигации снижаются по всему миру, как на развивающихся рынках, так и в привычных развитых.

Например, у немцев рекордно низкий отрицательный уровень доходности. В частности, доходность по двухлетним долгам Германии на этой неделе докатился до минус 0,26 (-0,26). Так что если вы хотите одолжить ваши евро немецкому правительству на два года, вам необходимо доплатить ему же за это.

Такой позитив толкает денежные потоки даже на рынок Украины. И есть надежда, что оптимизм не исчезнет в результате неожиданно горячей недельки в Персидском заливе, где кто-то подорвал пару танкеров и повысил и без того высокую температуру в регионе. Которая, температура, хорошо всегда отражается на ценах нефти.

Украинское правительство по полной использовало волну позитива, захлестнувшую украинский сегмент еврооблигаций. Украина осуществила размещение еврооблигаций номинированных в евро, уж простите за каламбур. Таких бумаг давно не выпускали ввиду ограниченного круга инвесторов, интересующихся не долларовыми инструментами.

И многие уже успели подзабыть, что ставки в евро гораздо ниже ставок в долларе, что породило целую волну воодушевления от результатов размещения, ведь формально ставка была существенно снижена. Минфин привлек 1 млрд евро с доходность 6,75% сроком на 7 лет.

И если сравнивать с долларовыми доходностями, то можно было бы подумать (а многие экономисты от Бога, подобные антипрививочникам от медицины и подумали), что украинский кредитный рейтинг вырос в разы и мы уже не котируемся как экваториальная Африка. Но, к сожалению, это не так и доходность в 6,75% соответствует порядку 9% в долларовом эквиваленте.

Но радует, что и после размещения оптимизм сохранился, объем спроса был неожиданно высоким (6 млрд евро) и у рынка осталось приятное послевкусие от визита украинского Минфина.

Наши привычные долларовые суверенные бумаги за неделю также прибавили в стоимости. Но настоящий праздник случился в варрантах. Ведь инвесторам перевели интервью советника президента, где тот сказал, что Украине надо бы выкупить варранты. Ну раз так, решили инвесторы, то можно задирать цену.

Дело в том, и это полезно знать экономическим советникам президента, что если вы хотите что-то выкупить с рынка или обменять на новый выпуск (а так, скорее всего, и будет в итоге), то вам точно нельзя заранее говорить об этом вслух. Ведь цена начинает расти, и сделка будет нам всем стоить уже дороже.

Сейчас же варранты уже торгуются на отметке в 67% от номинала. Есть надежда, что опытные люди расскажут экономическим советникам президента, что можно, а что нельзя говорить в публичной плоскости.

И есть надежда, что

, а не специалисты СБУ, которая вроде и начала жить по новому, но вдруг зачастила к правлению Национального Банка, угрожая подорвать независимость НБУ самым простым для Украины способом.

Внутри страны неожиданно высокой оказалось инфляция за май, и есть обоснованные подозрения, что именно видя эту цифру заранее, Национальный Банк на прошлой неделе не решился продолжить снижение ставки.

Толкают вперед инфляцию цены на фрукты, где Украина очень чувствительна к погодным условиям и тот факт, что пчелки не смогли летать в холод, когда цвели некоторые фруктовые, может повлиять на очень многие события. И не только на цену меда, как можно было бы подумать с самого начала.

Но зато наконец-то пришли иностранцы через построенный специально для них тоннель на внутренний рынок облигаций. Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов рос весь 2019 год, но после запуска Clearstream ожидалось их массовое десантирование. И вот на этой неделе мы увидели размещение крайне длинной как для украинского рынка бумаги, 5-летней гривневой облигаций, которую, судя по всему, полностью выкупили нерезиденты.

Доходность размещения этой бумаги составила 15,84%. Судя по результатам аукциона, за неделю от них зашло порядка $200 млн, что понравилось гривне и позволило ей, несмотря на лето, прекрасно себя чувствовать в районе 26,4 гривны за доллар.