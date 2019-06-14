Чужие в шкурах либертарианцев. Зеленский идет по граблям, как и его предшественники

Избиратели Владимира Зеленского голосовали в значительной мере «вслепую», каждый за свои надежды или против ненавистного им «политического класса». Сейчас та же ситуация складывается с президентской партией-призраком, о которой все говорят, но никто её не видел.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук утверждает, что идеологией Зеленского и его партии будет либертарианство. Если так, то это означает много хороших новостей для честного и не зависящего от государства бизнеса: приватизацию, рынок земли, защиту прав собственности, снижение налогового и регуляторного (а значит, коррупционного) давления и т. п., пишет на страницах «Фокуса» старший экономист CASE-Ukraine, главный эксперт группы Налоговая и бюджетная реформа РПР Владимир Дубровский.

В принципе, ряд кадровых назначений вроде бы подтверждает такое направление. Александр Данилюк считает себя убежденным либертарианцем, даже возглавлял Центр им. Бендукидзе. Правда, пост секретаря СНБО вряд ли позволит ему реализовать либертарианскую политику.

Алексей Гончарук, назначенный замглавы АП, хотя и не хвастался либеральными убеждениями, зато на деле в качестве главы BRDO показал себя в дерегуляции. Олег Устенко, назначенный советником президента, – тоже грамотный и либеральный по украинским меркам экономист, хотя либертарианцем его назвать трудно.

Осторожный оптимизм внушает демонстративный игнор призывов Коломойского к дефолту. Это говорит, во-первых, о достаточной дозе здравого смысла в головах президента и его окружения, во-вторых, о том, что слова, сказанные бывшим «старшим партнером», не обязательно становятся руководством к действию для нового президента.

Впрочем, разговоры Коломойского о необходимости дефолта наводят на подозрение, что те запущены с целью заработать на спекуляции с украинскими бондами и дефолтными свопами.

С другой стороны, президент в лице своего представителя в Кабмине, а также подконтрольной ему СБУ, выразил опасения в связи с вступлением в силу закона об электроэнергетике. То есть нового главу государства интересует энергетический сектор, и он готов активно туда вмешиваться.

Это неудивительно, поскольку независимо от того, «поставлен» он Коломойским или просто поддержан, с Ахметовым и его монополией в энергетике нужно что-то делать. Это вопрос национальной безопасности. В СБУ пришел Иван Баканов, друг детства президента, на должность нового главы печально известного департамента «К».

С уходом в отпуск действующего главы СБУ он остался один «на хозяйстве», так что получил от Зеленского задание срочно изобразить борьбу с коррупцией на таможне и вообще с теневой экономикой – обязательно с реальными уголовными делами. Но это может сорвать аплодисменты разве что у обывателей. Знающие люди лишь грустно посмеются над затеей: видели, знаем.

В свое время тимошенковско-турчиновская «контрабанда – СТОП!» привела только к тому, что эсбэушники того самого департамента, который тогда тоже натравливали на контрабанду, перераспределили в свою пользу коррупционные потоки и с тех пор с них не слазят. Почему кто-то решил, что сейчас будет по-другому? Отнюдь. Разве что «контора» показательно уберет пару-тройку конкурентов в контрабандном бизнесе.

Собственно, ни для кого не секрет, что департамент этот существует преимущественно в целях сбора компромата и снабжения им президента – чтобы управлять было легче. А в свободное от этой работы время некоторые его сотрудники занимаются самым обыкновенным рэкетом. Между тем самим своим существованием такой департамент, не свойственный секретной службе, компрометирует ее критически важную в условиях гибридной войны роль.

И специалисты, и бизнес давно требуют ликвидировать «экономические подразделения» СБУ и МВД, в том числе пресловутую налоговую милицию. Вместо них необходимо создать (но не из старых кадров!) независимый орган расследования крупных экономических преступлений. Эту идею, кстати, в свое время активно продвигал Александр Данилюк в бытность министром финансов.

Однако Порошенко «утопил» такую реформу «саботажем» и «выхолащиванием», особенно в части независимости (главу этого органа президент мог уволить единолично) и отсева старых кадров. К сожалению, Зеленский пошел тем же путем.

Да, перед выборами президенту позарез нужны быстрые и заметные «успехи», чтобы было чем хвастаться перед избирателями. И других инструментов для этого, кроме СБУ, у главы государства нет.

Но нельзя ради тактических успехов приносить в жертву стратегию. На эти грабли уже наступали и Яценюк, и Порошенко.