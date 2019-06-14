Экономика

Пойти на мировую с «Газпромом». Чем это обернется для Украины?

Ответ на информацию российских масс-медиа о переговорах по транзиту газа.

Мы приветствуем усилия со стороны Мароша Шевчовича, вице-президента Еврокомиссии, в рамках его визита в РФ договориться о следующей встрече между Украиной, ЕС и РФ для обсуждения транзита газа после 2019 года, пишет на своей странице в Facebook коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Но, к сожалению, как уже стало известно, эта трехсторонняя встреча вновь откладывается. Ее не будет ни в июне, ни в июле, ни в августе. И только в сентябре российская сторона будет готова обсуждать дату предстоящей встречи.

Сложно не заметить, что российская сторона теперь якобы ждет формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов. Но аналогичная ситуация наблюдалась и с президентскими выборами, которые они использовали как оправдание оттягивания трехсторонней встречи.

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На самом деле причина очевидна – после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересными. Похоже, РФ ждет «переговорщиков», которые начнут сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон.

В то же время в ответ на информацию российских СМИ со ссылкой на главу Минэнерго РФ Александра Новака о том, что Россия предложила Украине урегулировать вопрос арбитража между «Нафтогазом» и «Газпромом», заключив мировое соглашение, мы четко заявляем: «Нафтогаз» пока не получал никаких подобных предложений.

Если получим, мы их внимательно рассмотрим и проанализируем.

В частности, можем рассмотреть, в какой форме «Газпром» выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации «Нафтогазу» убытков из-за невыполнения компанией своих обязательств по транзитному контракту в 2009–2017 годах. Напомню, по этому решению «Газпром» нам должен уже более 2,8 млрд долларов.

Также мы можем рассмотреть предложения о новом транзитном контракте по европейским правилам, в котором до полного покрытия расходов в тариф дополнительно с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств в 2018–2019 годах. Поскольку эта компенсация является предметом наших требований в новом арбитраже, то в случае урегулирования этого вопроса мы не будем этого требовать в арбитраже.

При этом замечу, что новый арбитраж начали не мы, а «Газпром», с требованиями, фактически противоположными предыдущим решениям по нашим контрактам на поставку и транзит газа.

Хотя, скорее всего, Александр Новак имел в виду «мировое соглашение» в понимании, уже озвученном главой «Газпрома» Алексеем Миллером, во время предыдущих встреч: «Нафтогаз» и «Газпром» договорятся, что решения предыдущих арбитражей по нашим контрактам на поставку и транзит газа не будут применены.

То есть мы как минимум должны «добровольно» отказаться от 2,8 млрд долларов, а максимум – еще и вернуться в статус должника по положению контракта «Бери или плати» (более 80 млрд долларов до конца 2019 года) и газу, отобранному в 2014–2015 годах (около 4 млрд долларов).

И это все ради продолжения текущего контракта на транзит, который в интерпретации «Газпрома» мы обязаны согласовать вопреки решению арбитража, и который не несет никаких обязательств для компании по объемам транзита.

То есть как только «Газпром» достроит Северный поток-2 и Турецкий поток, он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не получим денег. Абсурдное для нас «мировое соглашение», не правда ли?

Что же нам делать?

Відповідь на інформацію російських ЗМІ щодо переговорів по транзиту газу.Ми вітаємо зусилля з боку Мароша Шевчовича,…

Geplaatst door Yuriy Vitrenko op Donderdag 13 juni 2019

Объяснять нашим западным партнерам, что и Украину, и Европу пытаются обмануть, как нас обманывали в 2009-м. Что самые действенные меры – это прекращение строительства Северного потока-2 и эффективное антимонопольное расследование согласно нашей жалобе против «Газпрома».

Ну и, конечно же, готовиться к прекращению транзита с 2020 года, получая за это компенсацию через международный арбитраж.

Автор Юрий Витренко
Источник Facebook
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