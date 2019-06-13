SkyUp на посадку. Тень Коломойского или войны туроператоров?

В чем истинная причина «лихорадки» на рынке авиаперевозок в Украине? Попытка восстановления монополий или реальные проблемы с украинским лоукостером?

Районный суд, о котором большинство людей даже и не слышали никогда, остановил действие лицензии авиакомпании SkyUp. Что мы видим, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы»: простую конкурентную разборку или противостояние ветвей власти?

Большая проблема с маленьким перевозчиком

12 июня Барышевский районный суд Киевской области принял неожиданное решение: временно остановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines на право перевозок пассажиров воздушным транспортом. Это решение суда записано в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу действие лицензии приостановлено в рамках обеспечения иска к компании. Как отмечается в постановлении суда, причина приостановки лицензии – системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиабезопасности.

Решение выглядит тем более странным, что заявление рассматривалось без уведомления представителей SkyUp. Имя истца пока не называется, но в компании заявили, что эта женщина никогда не покупала билеты в SkyUp и никогда не была ее клиентом. «Суд принял это решение на основании отрицательного отзыва одного из пассажиров. Негативные отзывы пассажиров, которые недовольны услугами авиакомпаний, не могут быть основанием для прекращения действия лицензии авиакомпании», – пояснил авиаперевозчик.

SkyUp оперативно обжаловала решение суда, назвав его незаконным: «Авиакомпания – это транспортная компания, поэтому любой иск в ее адрес подается только по месту нахождения ответчика, которым Барышевский район Киевской области не является». Наконец, как отметили в SkyUp, лицензия на право перевозки пассажиров воздушным транспортом выдается Госавиаслужбой и оформляется соответствующим приказом. Единственный юридически правильный способ в судебном порядке отменить такой приказ – решение Административного суда.

SkyUp Airlines подала апелляционную жалобу в Апелляционный суд Киевской области. Сейчас компания ожидает решение, а пока – заручается поддержкой высокопоставленных чиновников.

Например, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что районный суд не имеет компетенции принимать такие решения. «Это является прерогативой исключительно Административного суда, – написал он на своей странице в Facebook. – Пока я министр инфраструктуры – SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает. Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические «решения» рейдеров не повлияют на ее работу и развитие».

Также министр увидел здесь следы совладельца крупнейшего авиаперевозчика страны, компании МАУ Игоря Коломойского. «Владимир Зеленский, наберите известный номер и спросите: «What is going on?». И сразу можете спросить, когда в Днепр будет летать дешево. И больше никогда по этому номеру не звоните», – обратился министр к президенту, намекая на причастность к этой истории известного олигарха.

Также за SkyUp заступился премьер-министр Владимир Гройсман, который на заседании правительства 12 июня заявил: «Я сейчас читаю информацию авиакомпании, у которой приостановили лицензию, – они пишут, что истец даже не был никогда их клиентом».

Премьер явно был в гневе и припомнил сразу несколько подобных несуразных историй – как суд остановил начатое создание новой цифровой таможни, процесс привлечения инвестиций в госсобственность и др.

Напоследок Гройсман обратился к министру инфраструктуры: «Владимир Владимирович, я обращаюсь с просьбой и даю поручение разобраться в рамках правового поля, защитить клиентов компании и все сделать для того, чтобы на уровне высокого качества безопасности, в рамках закона компания продолжала функционировать».

Короткая история SkyUp

Резкая реакция Омеляна и Гройсмана понятна: Кабмин долго добивался появления на украинском рынке авиакомпаний-лоукостеров. Но для этого пришлось преодолеть серьезное сопротивление МАУ, которая фактически была монополистом в Украине.

И вот как раз год назад на украинский рынок начали активно выходить новые авиакомпании, предлагавшие потребителям как новые рейсы, так и более выгодные условия. В их числе был и украинский перевозчик SkyUp, который 17 мая 2018-го получил сертификат эксплуатанта – право на выполнение рейсов. Поначалу SkyUp планировала выполнять чартерные международные рейсы для туроператора JoinUP. Что вполне логично: JoinUp принадлежит тем же владельцам (Татьяна и Юрий Альба), что и ООО «ACS-Украина», которое стало главным акционером SkyUp (ООО «Авиакомпания «Скайап» зарегистрировано в Киеве в июне 2017-го).

Новый перевозчик свой первый коммерческий рейс осуществил из аэропорта «Киев» на египетский курорт Хургада. Первый регулярный рейс компания выполнила 27 декабря 2018-го из Киева в Тбилиси. За 2018 г. SkyUp выполнил более 2,3 тыс. коммерческих рейсов, освоив 25 международных и три внутриукраинских маршрута. На момент получения сертификата эксплуатанта перевозчик имел парк из двух самолетов. Сейчас их восемь.

Действительно, в последнее время SkyUp довольно часто упоминалась в связи с длительными задержками рейсов, которые иногда могли длиться сутки. Но большинство инцидентов в самом деле происходили по техническим причинам – например, из-за плохих погодных условий.

Конкуренция или провокация?

Понятно, что первая приходящая в голову мысль, – странное решение суда связано с некими скрытыми от глаз действиями Коломойского. Причина – его авиакомпания МАУ оказалась в сложном положении на фоне существенного роста пассажиропотока и количества рейсов в минувшем году. Она потеряла почти $100 млн, годом ранее – $12 млн.

Однако многие отраслевые эксперты сомневаются, что «зловещая тень Коломойского» маячит и за проблемами SkyUp.

«Учитывая, что дама, подавшая в суд, де-факто не покупала никаких услуг ни авиакомпании, ни туроператора, здесь нет предмета для обсуждения в профессиональном авиационном русле. Зато есть вопросы к компетентности судьи Барышевского суда, которая не отклонила необоснованное требование в целом и обращенное в непрофильный суд в частности, – сказал «Деловой Столице» отраслевой эксперт, соучредитель ТОВ «Авіаплан» Евгений Трескунов. – Это либо вопрос недобросовестной конкуренции, в том числе (или прежде всего) между туроператорами, либо даже вопрос политический – для скандала и срыва рынка чартерных международных перевозок в пиковый период. Авиакомпания SkyUp впервые запускает лоукост-рейсы между региональными центрами Львовом, Харьковом и Одессой. А это уже конкуренция с автобусными операторами. Железная дорога не в счет, так как у них и так не хватает поездов на юг в этом году и смысла госпредприятию устраивать скандал таким топорным методом нет. А если бы удалось создать проблемы в полетах или хотя бы напугать пассажиров, чтобы они отказались покупать билеты и туры, то есть ряд заинтересованных сторон в таком сценарии. Одно точно можно сказать: правовых авиационных оснований для отзыва лицензии SkyUp однозначно нет».