Трудовая миграция из Украины. Кто едет за границу: заробитчане или туристы?

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) накануне туристического сезона обнародовало итоги сезона прошлого, 2018 г., пишет на страницах «Деловой Столицы» Александр Суков.

По данным министерства, количество украинцев, которые выехали на отдых за рубеж, в прошлом году выросло чуть более, чем на 5% – до 27,8 млн человек. Однако в верхних местах списка стран, куда отправились украинские туристы в прошлом году, оказались совсем не те, которые можно назвать туристическими центрами.

Первое место, по данным МЭРТ, по количеству украинских туристов заняла соседняя Польша, границу с которой в 2018 г. пересекло 10 млн человек. На втором месте – Россия с 4,2 млн украинских туристов, затем следуют Венгрия с 3,2 млн туристов и Молдова с 1,7 млн человек.

Если Польшу еще можно назвать хоть как-то привлекательной для туристов, то Россия и Молдова – явно не в их числе. Поэтому в данном случае речь идет не о украинцах-туристах, а о украинцах-заробитчанах, которых поляки с удовольствием стали брать на работу. Особенно процедура попадания в Польшу на заработки упростилась с введением безвиза.

Естественно, что никаких 10 млн украинских заробитчан в Польшу не выехало – просто Государственная пограничная служба каждого украинца, выезжающего за рубеж, считает каждый раз, когда он пересекает границу. Если заробитчанин, выехавший в текущем году на заработки, хотя бы раз в течение года приедет домой на побывку к семье, то при отъезде его посчитают как еще одного «туриста».

Однако количество украинцев, которые выехали за рубеж на заработки, все равно значительно – по данным статистической службы Евросоюза (Eurostat), в 2017 г. вид на жительство или другой статус, который позволяет находиться в стране свыше трех месяцев, получили свыше 660 тыс. украинцев, и 88% из них – приехали работать. При этом Польша в том же 2017 г. выдала украинцам 585 тыс. разрешений на пребывание в стране.

Министр социальной политики Андрей Рева рассказывал в конце прошлого года, что постоянно на заработках за границей находится 3,2 млн украинцев, а вообще трудовой миграцией охвачены 7 до 9 млн (многие ездят на сезонные работы). При этом по данным Национального банка по состоянию на февраль прошлого года, около 40% украинских мигрантов работают в Польше, а около 25% – в России.

Исходя из этих цифр, только через Польшу за год должны проходить не менее 3 млн трудовых мигрантов. Теперь вспомним, что МЭРТ насчитало 10 млн пересечений границы Польши, а не человек (многие ездили по нескольку раз). А значит, вполне можно допустить, что каждый второй украинский «турист» в эту страну на самом деле не турист, а заробитчанин.

Любопытно, что количество украинских «туристов» в Россию сократилось за прошлый год почти на 5%, или на 214 тыс. человек. При этом статистика показывает, что на те же 214 тыс. человек увеличился поток украинских туристов в Беларусь.

На самом деле никакого перераспределения не произошло, просто из-за отсутствия авиационного и железнодорожного сообщения с Россией украинские заробитчане стали добираться туда окружным маршрутом.

Что же касается по-настоящему туристических стран, то в первой десятке их всего две: Турция и Египет. При этом в Турцию поток туристов в 2018 г. почти не изменился по сравнению с предыдущим годом (1,2 млн человек). Однако в Египет в 2018 г. отправилось вполовину больше туристов – 1,1 млн в 2018 г. по сравнению с 0,7 млн в 2017 г.