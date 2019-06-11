Чернобыльский туризм. Что привлекает людей к посещению зоны отчуждения

Невероятный успех американского сериала «Чернобыль» породил вполне прогнозируемый, но почему-то ставший неожиданным результат – рост интереса к туристическим поездкам в места тех событий, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

Сериал как триггер внимания

Сериал «Чернобыль» компании HBO, который рассказывал о катастрофе на ЧАЭС с мая по начало июня, уже назвали самым успешным телешоу в истории: оценка проекта на IMDb составляет 9,7 из 10, то есть выше, чем у «Во все тяжкие» и «Игры престолов». В мини-сериале HBO показаны последствия взрыва, большая операция по ликвидации последствий и расследование причин катастрофы.

Предмет особой гордости его создателей – максимальная достоверность всего, что происходило в Чернобыле и его окрестностях. Возможно, именно эта достоверность вкупе со зловещим погружением в пучину событий 33-летней давности и дала такой эффект: зрители захотели поехать, чтобы посмотреть своими глазами на места, где происходили описанные в сериале события.

Конечно, понятие «чернобыльский туризм» появилось далеко не вчера. Зона отчуждения занимает площадь около 2,5 тыс. кв. км. Это огромный комплекс: руины четвертого энергоблока ЧАЭС, накрытые огромной аркой-саркофагом, город-призрак Припять, гигантские антенны радара «Дуга-1», секретный военный городок «Чернобыль-2», Полесский радиационно-экологический заповедник. Эти территории сохраняют ощущение постапокалиптической пустоши, где бродят бездомные собаки, растительность заполоняет заброшенные здания без окон, а из земли растут странные металлические конструкции.

Поначалу, в 90-х, эти территории посещали только одиночки, туристы-экстремалы, желавшие очутиться внутри повести Стругацких «Пикник на обочине». Ехали на свой страх и риск, договаривались с местными, бегали от патрулей.

Но примерно с 2000 г. туризм в Чернобыль начал становиться все более организованным. Сперва структуры, которые прежде организовывали поездки для ученых и специалистов в Чернобыльскую зону, начали предлагать свои услуги широкому кругу людей, далее подключились и более традиционные туристические структуры.

Основной контингент людей, посещающих Чернобыль и сопредельные территории, – это молодежь в возрасте от 23 до 35 лет: фотографы, журналисты, историки, студенты, ученые, геймеры, разного рода контркультурные деятели и просто любители пощекотать себе нервы.

С 2000 г. количество туристов в Чернобыльскую зону росло, но довольно медленно. В 2008 г. туда отправились около пяти с половиной тысяч туристов. Однако после 2010-го рост ускорился. Первый скачок туристической популярности Чернобыльская зона ощутила после выхода компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Тогда единицы стали десятками тысяч.

С 2014-го по 2016 гг. число туристов ежегодно удваивалось. В 2018-м, по данным Министерства экологии и природных ресурсов Украины, в зоне отчуждения на территории Украины побывали 63 тыс. туристов. Их могло бы быть значительно больше за счет россиян, но СБУ запретила туристам из России въезжать на территорию Чернобыльской зоны. Число туристов в 2019 г. может превысить 100 тыс. человек.

Впрочем, упомянутые цифры, – это официально учтенные туристы. По-прежнему сохраняется определенна прослойка «экстремалов-нелегалов», которые едут, чтобы пощекотать нервы, например, одно время среди минских хипстеров было модно съездить в Припять, чтобы провести одну-две ночи в пустой квартире в местной многоэтажке. В свою очередь, руферы едут на «Дугу-1», чтобы полазить по исполинским металлическим конструкциям – и гибнут там каждый год.

Вскоре сложилась средняя цена: групповые экскурсии в Чернобыль в сопровождении англоязычного гида стоят около $100 с человека в сутки. Экзотика, вроде посещения «Дуги-1» или Припятского радиационно-экологического заповедника, – в два-три раза дороже (в зависимости от программы).

Однако, как свидетельствуют в турагентствах, которые организовывают экскурсии в Чернобыль, 90% визитеров – это туристы в основном из стран Европы и США, которые покупают стандартный однодневный тур. Автобусы стартуют из центра Киева; от Киева до Припяти – 120 км. В тур обычно включен обед в единственном ресторане Чернобыля, экскурсия к саркофагу, осмотр нескольких заброшенных деревень и города-призрака Припять.

В стоимость поездки в Чернобыльскую зону отчуждения входит транспортная поддержка, страхование, разрешительная документация, необходимая для посещения 30-километровой зоны, для посещения 10-километровой зоны и для посещения города Припять. Профессиональный гид, который говорит на английском и русском языках, разрешение на фото– и видеосъемку. Отдельно оплачивают обед и аренду дозиметра.

В зависимости от времени года Чернобыль посещают от 100 до тысячи человек в день. Побывал с такой поездкой в Припяти и сценарист сериала «Чернобыль». «Я не религиозный человек, но от этого города прямо веет религиозностью, – рассказывал потом журналистам Крейг Мазин. – Ходить по той земле, где ходили герои моего сериала, было так странно. Находясь под тем же куском неба, что и они когда-то, ты начинаешь чувствовать себя немного ближе к тому, кем они были».

Белорусское направление

В Беларуси тоже давно существует «чернобыльский туризм», но в очень скромных объемах. Значимых объектов на белорусской территории нет, туристы едут на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Там расположено почти 100 покинутых населенных пунктов.

В апреле 2019 г. Беларусь впервые открыла зону отчуждения для туристов, прежде туда ездили неофициально или полулегально. Теперь же там разворачивается «экологический туризм». За три прошедших десятилетия зараженные радиацией леса и болота превратились в уникальную экосистему, где в диком виде живут многочисленные волки, медведи и рыси. А больше всего удивляют туристов свободно разгуливающие зубры и лошади пржевальского.

Однодневный тур в зону отчуждения стоит от 50 до $140. Стоимость зависит от даты поездки, от того индивидуальный это тур или групповой, а также от выбора питания и инвентаря, в том числе дозиметров. Фирма может организовать и тур на несколько дней, для этого нужно индивидуально согласовывать поездку.

Новые цифры

В Украине сегодня есть целая Ассоциация чернобыльского туризма, представители которой говорят, что изначально прогноз количества туристов в Чернобыль на 2019 г. составлял около 100 тыс. человек. Однако эффект сериала заставил корректировать эту цифру в сторону увеличения – до 120-125 тыс. человек по итогам года.

Конкретные туркомпании уже предлагают экскурсию по локациям, показанным в сериале. Представители одной из них написали у себя на сайте: «Завтра презентуем тур под названием «Герои локации сериала». В пресс-тур поедем с участниками этих событий, с оператором четвертого энергоблока, с одним из руководителей во время аварии, поедет с нами и диктор припятского радио, которая читала объявление об эвакуации».

В свою очередь, киевская мэрия планирует создать тур по местам Киева, где снимали сцены сериала. Финалом такого тура должна стать поездка в Чернобыль.

О том, что сериал привлек внимание к реальному Чернобылю и увеличил спрос туристов на посещение зоны отчуждения, говорят сейчас во всех турагентствах, которые организуют тематические экскурсии. Объемы заказов на июнь, июль и август выросли примерно на 40% после показа сериала HBO.

Однако есть некий лимит, больше которого турпоток в зону отчуждения увеличить физически невозможно – это все же режимный объект. К тому же правила посещения стали гораздо более строгими. По технике безопасности не допускают туристов в здания, которые стоят в Припяти и уже разрушаются.

Перестали пускать в некоторые места, которые считаются более загрязненными радиацией. Сильно сократились программы. Людям позволяют посетить экскурсию, какой-то выставочный стенд, послушать мнения специалиста, узнать какие-то истории из уст ликвидаторов.

В любом случае, независимо от того, каким окажется число «чернобыльских» туристов по итогам года, Чернобыль уже стал одним из главных объектов так называемого «темного туризма», который подразумевает посещение территорий техногенных катастроф, массовой гибели людей и тому подобных мест. Это прискорбно, но это приносит Украине живые деньги.