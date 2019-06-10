Повлияют ли США на отношения Украины с Китаем

Украина на распутье: союз с Западом в борьбе против России или же друг Китая?

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, получившему весомый кредит доверия в результате блестящей победы на выборах, в поиске путей поддержания агонизирующей экономики страны на плаву стоит обратить внимание на Китай, пишет на страницах «South China Morning Post» Ли Ло, перевод подготовлен Константином Василькевичем для издания «2000.ua».

Украина с показателем ВВП на душу населения в 2018 году в $2 963 (меньше, чем в Ираке и Венесуэле) остается одним из беднейших государств Европы, отчаянно нуждающемся в любых доступных торговых и инвестиционных возможностях.

К 2020 году Китай опередит Россию в роли крупнейшего торгового партнера Украины. В 2018 году объем двусторонней торговли между Пекином и Киевом достиг $9.8 миллиарда – это невероятный рывок с 2014 года, это более чем в 2 раза больше объема двусторонней торговли Украины с США.

В Пекине напоминают: в отличие от соглашений с западными странами и организациями (такими, как МВФ), китайские инвестиции и кредиты не обременены иными дополнительными обязательствами.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский – принадлежащий этому могущественному олигарху телевизионный канал транслировал шоу Зеленского до того, как он стал президентом – требует от Запада списания миллиардных долгов Украины.

«Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто предлог», – заявил Коломойский на недавней пресс-конференции.

После незавидных результатов почти трех десятилетий капитализма в западном стиле невероятный рост Китая стал источником вдохновения для многих украинских экономистов.

Судя по репортажам государственных СМИ КНР, Украина одной из первых еще в 2013 году публично заявила о поддержке китайской инициативы «Один пояс – один путь». «Как могут развиваться страны с формирующейся рыночной экономикой? Если говорить упрощенно, нам следует заменить вашингтонский консенсус пекинским консенсусом. Такое решение поможет нам избавиться от статуса «восточноевропейского Сомали» и стать «восточноевропейской Исландией»», – говорит украинский экономист Алексей Кущ.

В отличие от США в Украине в вопросе ведения бизнеса практически нет антикитайских настроений. Пекин с недавних пор активно добивается расположения украинского общества масштабной программой оказания безвозмездной помощи – это 50 новых карет «скорой помощи», 50 аварийно-спасательных автомобилей, а также выделение $137 миллионов для закупки самого современного медицинского оборудования для с трудом выживающих больниц.

Киев также получил от Китая $430 миллионов в виде кредита на строительство моста через Днепр, а китайский государственный банк влил около $2 миллиардов в новый проект метро.

В 2018 году после завершения встречи с китайскими представителями, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил: «Китай – стратегический партнер Киева. Мы готовы к расширению сотрудничества».

Стремительное развитие двусторонних отношений Украины и Китая провоцирует гнев Вашингтона – самого могущественного союзника Киева в непрекращающейся военной борьбе против России. Боевые действия на востоке Украины с участием пророссийских повстанцев и украинской армии уже унесли почти 13 000 жизней.

В интервью газете Kyiv Post один из чиновников Пентагона предупредил, что «инвестиции Китая могут оказаться обоюдоострым мечом». Соединенные Штаты сегодня ведут против КНР ожесточенную торговую войну, а Пекин при этом сохраняет за собой статус из главных союзников Москвы.

«Так или иначе, но Украине придется сделать выбор: они не смогут вечно идти по пути интеграции с Китаем, сохраняя при этом курс на Запад», – заявил в интервью газете Washington Post один из западных дипломатов, пожелавший сохранить анонимность.

В условиях непрекращающегося вооруженного конфликта с поддерживаемыми Россией силами и на фоне утраты высокопродуктивных промышленных районов востока страны правительство Украины держится на плаву благодаря западным институтам, таким, как МВФ.

Тем не менее, история взаимоотношений Киева с МВФ, мягко говоря, выглядит тернистой. С момента обретения независимости Украина принимала участие в 6 программах оказания помощи МВФ, но лишь одна из этих программ завершена полностью (датированное 1994-1995 годом сотрудничество для оказания Украине помощи в переходе от советской плановой экономики к экономике свободного рынка).

Пока не ясно, что именно намерен предпринять Зеленский в будущем в отношении долговых обязательств перед МВФ, поскольку президент объявил о роспуске законодательного органа и назначил внеочередные парламентские выборы на июль.

Президент Голобородько – персонаж Зеленского в телесериале «Слуга народа» – резко критиковал МВФ, и у некоторых наблюдателей возникли предположения о том, что президент вполне может разделять эти идеи. Тем не менее, на данный момент его администрация в обсуждении данного вопроса проявляет дипломатию.

Высокопоставленный чиновник Александр Данилюк заявил: «Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ и с другими международными институциями для того, чтобы подготовиться за время летнего периода, за время выборов относительно подготовки новой программы, которая даст дополнительный толчок для развития нашей страны».

А вот у давнего делового партнера Зеленского совершенно иная точка зрения. «По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция», – сказал Коломойский в интервью Financial Times. Греция стал первой страной, отказавшей погашать кредит МВФ в условиях жесткой бюджетной экономии.

В государстве, размежеванном по размытым линиям социальных, культурных, религиозных и языковых расколов, очевидно лишь одно: вопрос экономического выживания приоритетнее всех остальных задач.