В России происходит передел собственности в области зернового производства. Государственный банк «ВТБ» становится крупнейшим в стране владельцем всей зерновой инфраструктуры.

Неэффективные банкстеры «ВТБ» обещали не скупать банки, а вместе этого начали скупать зерновой бизнес на корню, пишет редакция Telegram-канала «Банкста».

Банк приобрел зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы». Это один из ведущих российских зернотрейдеров с объемом экспорта около 2 млн.

Его банкстеры купили у Андрея Долуды — сына вице-губернатора

Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.

В апреле «ВТБ» также закрыл сделку по покупке Новороссийского зернового терминала братьев Магомедовых. Сумма сделки составила 35,5 млрд руб., также банкстеры приобрели 50% плюс одну акцию крупнейшего железнодорожного перевозчика зерна — «Рустранскома».

Ко всему прочему «ВТБ» хочет купить зерновой терминал в Тамани у находящегося под санкциями украинского агрохолдинга Kernel.

Сложно понять как это соотносится с задачами госбанка, но «ВТБ» становится крупнейшим владельцем зерновой инфраструктуры в России.