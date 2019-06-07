Каминг-аут «Газпрома»: Россия не может обойтись без торговли газом с Украиной

Так например, Алексей Миллер наконец признал, что для «Газпрома» поставки газа в Украину намного важнее транзита через Украину, пишет на своей странице в Facebook коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Российское агентство «ТАСС» пишет: «Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину».

Объясняется это очень просто. Россия годами, пока мы это не изменили, получала от Украины за газ в среднем на 5 миллиардов долларов больше, чем платила нам за транзит сама. А это 5% ВВП Украины!

Деньги шли из Украины в Россию. Россия становилась сильнее, Украина – слабее. Мы это изменили – через Стокгольмский арбитраж и поставки из Европы и тому подобное. Теперь Россия платит за транзит почти на миллиард долларов больше, чем «Нафтогаз» тратит на весь импортированный газ.

То есть сейчас деньги идут из России в Украину. Это и не устраивает Россию.

Они хотят, чтобы Украина намного меньше получала за транзит, чем платила России за газ. По-простому – чтобы в конечном счете Россия деньги получала, а Украина – теряла.

И хороводы с Бойко и Медведчуком к выборам в Кремле, а сейчас в Санкт-Петербурге – все это попытки найти себе власть имущих в Украине, которые бы по собственной коррумпированности и некомпетентности сделали то, чего хочет Россия вопреки интересам Украины.

Для электората Бойко и Медведчука могу прямо сказать: нам это тоже предлагали, и мы отказались, потому что это невыгодно Украине. Мне лично, как главе делегации Нафтогаза на двусторонних переговорах с «Газпромом», это предлагал сам «Газпром».

Так что ничего уникального в предложениях Бойко и Медведчуку нет: никакого «дешевого газа» из России они не привезут. Могу только посоветовать прочитать интервью Игоря Диденко, или посмотреть документальный фильм про Стокгольмский арбитраж, где он говорит как «Газпром» «обманывал» Украину.

Ну и про «скидки», которую они предлагают. Сначала цена повышается на 100% от справедливой рыночной, а затем дают «скидку» в 24%. Так это на кого рассчитано?

«Нафтогаз» сейчас покупает газ дешевле в Европе, чем «Газпром» предлагает «со скидкой».

Напоследок, напомню господину Миллеру, что «Газпром» с апреля 2018 года не выполняет свои обязательства по контракту о поставке газа в Украину. И поэтому через новый арбитраж в Стокгольме мы заставим «Газпром» заплатить за это сотни миллионов долларов.

Так что не нужны даже ваши причудливые «скидки», просто выполняйте контракт и решения международных судов.