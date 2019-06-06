«Коррупция – основа мироустройства». Конституционный суд Украины одобрил сделки Коломойского

Эпоха бедности Коломойского продолжает стремительно завершаться. И снова помогает самый честный украинский суд, пишет на своей странице в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

Теперь Конституционный. Который решил, что останавливать коррупционные сделки нельзя. Согласно Конституции Украины. Ибо, наверняка, в Конституции Украины где-то записано, что коррупция – священное право украинского народа.

Основная традиция и скрепа, которую трогать нельзя. Особенно если коррупция идет на пользу Игорю Валерьевичу. Это наверняка прописано в какой-то защищенной статье Конституции, которую можно изменить только на референдуме.

В общем, усиление борьбы с коррупцией и становление антикоррупционной инфраструктуры налицо. Говорят, пока не официально, что признано неконституционным положение статьи 17 закона «О НАБУ», по которому предоставлено НАБУ полномочия обжаловать в суде коррупционные сделки.

А жаловался на попрание Конституции – Игорь Валерьевич, ведь суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку «Запорожского завода ферросплавов» и «Запорожьеоблэнерго», из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

По состоянию на апрель НАБУ добилось в судах признания недействительными почти 100 сделок на сумму около 5 млрд грн. В результате решений судов был возмещен ущерб на около 500 млн грн, а также наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 9 млрд грн. Мелочи, для богатой страны. Чье богатство тоже наверняка защищено в Конституции.

В общем, торжество верховенства права. В очередной раз. Игорь Валерьевич не зря вернулся. Конституционный суд на страже. Ибо украинская Конституция – самая лучшая Конституция в мире. Украинские граждане – самые защищенные.

Это Конституционный суд постановил. Он и камеры не дает включать на дорогах, ибо это священное право украинцев нарушать правила дорожного движения. И «незаконное обогащение» отменил, ибо это священное право украинских политиков – незаконно обогащаться. Судьям ли Конституционного суда этого не знать?

Эпоха бедности Коломойского продолжает стремительно завершаться. И снова помогает самый честный украинский Суд. Теперь… Geplaatst door Sergey Fursa op Donderdag 6 juni 2019

Но есть одно «но». Отмена статьи о «незаконном обогащении» уже дорого стоила Украине. И пока блокирует сотрудничество с МВФ. Создавая риски неопределенности и в том числе не давая НБУ снижать ставку, удешевляя кредиты в стране.

А сейчас Конституционный суд своими ручками тронул еще один закон, который был принят в рамках сотрудничества с МВФ. Как вы думаете, какая будет реакция МВФ, настаивающего, что борьба с коррупцией – это приоритет номер один.

И данное решение сразу будет стоить Украине миллиарды гривен, которые просто отдадут преступникам назад. Ведь Конституция их защищает.

Но также это решение создает нам еще одну проблему во взаимоотношении с МВФ. И значит, может стоить нам всем экономической стабильности. Создавая новые проблемы. И это точно не проблемы Игоря Валерьевича.

И это точно не проблемы судей Конституционного суда.