Легализация капиталов в Украине. Схема от Зеленского и его команды

Именно эти шаги якобы должны вернуть в Украину миллиарды выведенных ранее капиталов и детенизировать экономику. В действительности же эти шаги вряд ли принесут пользу стране, пишет на страницах «Деловой Столицы» Елена Демина.

Зачем прощают уклонистов

Даниил Гетманцев, консультирующий Владимира Зеленского по налоговой политике, назвал амнистию капитала среди приоритетов экономической политики главы государства. По его словам, уже даже готов соответствующий законопроект. Правда, пока о нем известны лишь общие детали со слов самого Гетманцева.

Например, что амнистировать нужно не только капитал, но и недвижимость и другие ценности, которые находятся в Украине и за ее пределами. Амнистия не будет распространяться на «доходы, добытые преступным путем, полученные от коррупции или торговли людьми».

И если какой-то условный коррупционер воспользуется амнистией, а потом будет доказано, что он является преступником, деньги будут конфискованы. По Уголовному кодексу.

Собственно, в самом намерении провести налоговую амнистию нет ничего зазорного. Ведь нулевое декларирование – не местное изобретение. В свое время оно проводилось и в экономически сильных, и в развивающихся странах – от США, Франции, Бельгии и Италии до Аргентины, Индии и Колумбии. Хотя цели такого мероприятия могли быть разными.

«С помощью налоговой амнистии государство может попытаться решить несколько задач. Во-первых, это пополнение госбюджета. Такой вариант возможен, если будет предусмотрено обязательство уплатить налог из суммы амнистированного капитала.

Во-вторых, амнистия может стать точкой отсчета, после которой ответственность за незаконное обогащение будет неотвратимой, например, перед введением непрямых методов поиска скрытых доходов и реальной ответственности за выявленные таким образом налоговые нарушения.

Сейчас статья об уголовной ответственности за такое правонарушение отменена. Но, скорее всего, она будет опять принята в той или иной форме», – говорит руководитель практики налогового права АО «Морис Групп» Василий Андрусяк.

Также амнистия позволяет привлечь деньги в национальную экономику. Причем речь идет не только о возвращении капитала из офшорных юрисдикций, но и спрятанных, как говорится, «под матрасом» внутри страны. Наконец, налоговая амнистия позволяет оценить реальные объемы экономики, в том числе и реальные доходы населения, понять, как они соотносятся со средней зарплатой, прожиточным минимумом, доходами домохозяйств и остальными показателями, которыми оперируют официальная статистика и госорганы.

Как итальянцы помогли мафиози

Мировая практика знает немало успешных примеров налоговой амнистии. Например, удачной была амнистия, проведенная в начале 1980-х в Испании. Декларируемые средства тогда вообще были освобождены от налога.

Всем желающим предложили вложить их на пять лет под небольшой процент в специальный государственный фонд. Это время деньгами распоряжалось государство, а по истечении пятилетнего срока людям вернули деньги с процентами и ими можно было распоряжаться по своему усмотрению.

Налоговая амнистия совпала с началом периода политической и экономической стабильности, поэтому население не побоялось амнистировать крупные суммы. Эффектом от амнистии стало прекращение оттока капиталов.

А раньше наличные в буквальном смысле вывозили чемоданами, особенно в соседнюю Андорру. Испанская амнистия стала одноразовой акцией. Там посчитали, что иначе у граждан вовсе пропадет желание платить налоги.

Однако и многократно проведенные амнистии также бывали успешными. В Индии, например, до сих пор вспоминают налоговую амнистию 1997 г.

Она длилась шесть месяцев и принесла казне $2,5 млрд – втрое больше, чем все проведенные ранее амнистии, вместе взятые. Гражданам предложили уплатить подоходный по ставке в три-четыре раза ниже действовавшей на тот момент.

В Италии налоговые амнистии в том или ином виде еще недавно проводились столь часто, что Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее развитых стран мира, настоятельно рекомендовала Риму отказаться от этой практики, дабы не подорвать систему налогообложения.

В результате налоговой амнистии начала 2000-х в Италию было возвращено 73 млрд евро. Тогда для легализации гражданам было достаточно просто объявить о зарубежных активах и выплатить полагающиеся налоги. Затем для амнистирования потребовалось репатриировать деньги в Италию с уплатой лишь 2,5% от объявленной суммы или приобретением гособлигаций на 12% этой суммы.

Но через пару лет после амнистии капиталы снова побежали из страны. После этого проводилось еще несколько волн амнистии, каждая из которых приносила итальянской экономке около 100 млрд евро.

Однако со временем заведенные капиталы снова благополучно покидали страну. К тому же местная прокуратура говорила о том, что из-за слабого контроля над «окном возможностей» амнистией воспользовались и мафиозные структуры, чтобы легализовать грязные деньги.

Имеется и откровенно провальный опыт амнистии, скажем, в России. В ходе процедуры, запущенной в 2018 г., граждане раскрыли активов всего на $10 млрд, большая часть – на счетах иностранных банков. И это при том, что зарубежные активы россиян оцениваются минимум в $500 млрд. Но даже средства из раскрытых 2% в страну не вернулись.

Нынешний этап амнистии ставит более жесткие условия: «прощение» получат только те, кто вернет деньги в Россию и перерегистрирует контролируемые иностранные компании в специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке. И якобы 22% опрошенных российской юридической компанией «Нортия ГКС» респондентов из числа крупного и среднего бизнеса заявили, что намерены принять участие в «кампании прощения».

Любопытна и мотивация тех, кто воспользовался первым этапом амнистии: 51% респондентов отметили, что такая акция – хороший способ «закрыть» свои исторические риски (читай – отбелить капиталы, что важно в свете ужесточающегося в мире контроля над чистотой активов).

Почему Украина проиграет

Украина может столкнуться с серьезными рисками еще на этапе запуска налоговой амнистии. «Остаются проблемным вопросом неоднократные выступления МВФ против любой налоговой амнистии. И на данном этапе непонятно, как подобные идеи укладываются в договоренности с Фондом», – поясняет руководитель налоговой практики ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» Валерия Орловская. Что это означает на пике выплат по внешнему долгу, объяснять не нужно.

Но хуже всего то, что, поссорившись с кредиторами и оставшись один на один с серьезными финансовыми рисками, Украина может получить нулевой эффект от амнистии или даже усугубить имеющиеся проблемы. Ведь для удачно декларационной кампании нужно соблюсти ряд условий. А то, что это возможно у нас, весьма сомнительно.

Во-первых, нужно четко определить, какие активы могут быть амнистированы. Чтобы, к примеру, не дать возможность отбелить коррупционные доходы или прибыли от другой преступной деятельности. И тут возникают большие вопросы к тому, насколько детально и глубоко будут проверяться поданные декларации и заявленные в них активы.

Простой метод «чиновники декларировать не могут, потому что заработали нечестно, легальный бизнес – добро пожаловать» не работает. Иначе получится, что, скажем, пришедшие из бизнеса на госслужбу воспользоваться налоговой амнистией не смогут. И наоборот, бывший чиновник, ушедший с госслужбы и на коррупционные деньги открывший бизнес, сможет окончательно легализовать ранее наворованное.

Во-вторых, государство должно серьезно мотивировать бизнес покаяться в нарушениях. И главная мотивация – это гарантия, что декларанты не будут подвергнуты впоследствии уголовному преследованию.

«Любые активы, полученные в результате уклонения от уплаты налогов или использования схем по выводу капиталов, уже фактически являются активами, полученными преступным путем, а потому, понимая возможность их конфискации, налогоплательщики вряд захотят их декларировать», – говорит консультант по налоговым вопросам юридической компании Riyako&Partners Андрей Тимонов.

Сейчас для минимизации или ухода от налогов используются изощренные схемы, подкопаться к которым очень сложно. Зато самостоятельно раскрыв карты можно попасть под пресс правоохранителей. И, к слову, судя по комментариям Гетьманцева, такой вариант не исключен. В конечном итоге все может закончиться тривиально – преследованием неугодных.

В-третьих, чтобы амнистия сработала, в государстве должна появиться неотвратимость наказания за налоговые нарушения. Да, государство дает бизнесу возможность задекларировать все активы и начать взаимоотношения с чистого листа, но после этого все должны понимать, что не платить налоги будет очень опасно.

«Для успеха добровольного раскрытия доходов государство, для начала, должно четко определиться с целями такой программы – наполнение бюджета, привлечение денег в экономику и пр. И уже в зависимости от этих целей формулировать правила декларирования. Также четко должен быть очерчен круг лиц, которые могут воспользоваться программой, условия программы и последствия участия в ней.

На готовность участвовать в добровольном раскрытии будут влиять как собственно условия программы (размер «платы» за участие в ней, объем освобождения от ответственности и т.д.), так и сила внешнего давления на потенциальных участников со стороны зарубежных банков, иностранных контролирующих органов и пр. Независимо от этого, первостепенное значение для потенциальных участников будет иметь уверенность, что государство выполнит свое обещание не преследовать тех, кто поучаствует в добровольном раскрытии.

Не в последнюю очередь участники будут ожидать внесения изменений в действующие правила налогообложения и валютного регулирования. И, наконец, потенциальные участники будут оценивать, а в состоянии ли государство обеспечить неотвратимость наказания за уклонение от уплаты налогов (в том числе «старых» уклонистов, которые могли воспользоваться программой, но решили этого не делать)?

Готово ли государство сейчас к проведению успешного добровольного раскрытия? Вряд ли. Еще требуется создание условий для успешного осуществления такой программы»», – говорит Владимир Котенко, партнер, руководитель налогово-юридической практики EY в Украине.

Реальный эффект, который может принести в наших условиях налоговая амнистия сейчас, это возможность отдельных компаний и персоналий отбелить свои активы, прежде всего те, которые находятся вне страны. В свете усиливающегося в мире контроля над размыванием налоговой базы и чистотой капиталов эта задача становится особенно актуальной.

Но сделать это смогут только избранные. Остальные не рискнут играть с государством в азартные игры.