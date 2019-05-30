Из Украины уходят крупные авиаперевозчики. Чем вызваны отказ от работы на украинском рынке авиаперевозок?

Стало известно, что «British Airways» осенью прекратит полеты в Украину, а «Air France» сократит количество рейсов в Киев.

Почему «British Airways» прекращает летать в Украину и кто может стать следующим?: Почему европейские гиганты авиации уходят, какая роль лоукостов и кто может стать следующим, в этих вопросах разбиралась редакция экономического отдела «НВ Бизнес» издания э«Новое Время».

«С сожалением прекращаем полеты в Киев. У нас долгая история полетов в Украину, которой мы гордимся, но они больше не являются коммерчески оправданными», – так в «British Airways» ответили на запрос «НВ Бизнес» о причинах прекращения полетов по маршруту Лондон-Киев-Лондон. Этот рейс появился у британцев в 1996 году, в октябре 2019 года исчезнет.

Осенью-2019 с украинского рынка могла уйти французская «Air France». Из ее октябрьского расписания на один день исчезли рейсы Париж-Киев-Париж. Однако в комментарии «НВ Бизнес» в компании сообщили, что окончательное решение еще не принято.

«Мы еще работаем над нашей программой «Зима 19/20». Еще более преждевременно говорить о планах на лето 2020 года. Мы будем рады предоставить информацию о нашем зимнем расписании, как только они будут сформированы», – ответил старший пресс-офицер «Air France-KLM» Юнус Буран.

В системе бронирования французской авиакомпании с октября 2019 года есть лишь один ежедневный рейс вместо двух, выполняемых сейчас.

«НВ Бизнес» выяснял причины такого решения крупных европейских авиакомпаний.

Рост конкуренции

За последние несколько лет конкуренция существенно усилилась на направлениях Киев-Лондон и Киев-Париж. В столицу Великобритании сейчас летает четыре авиакомпании. Кроме «British Airways», это украинская «Международные авиалинии Украины (МАУ)», венгерская «WizzAir» и, с прошлого года, ирландская «Ryanair». Причем все они выполняют рейсы в четыре разных аэропорта – Хитроу, Гатвик, Лутон и Станстед, соответственно.

В текущем году вторая пара перевозчиков появилась и на маршруте Киев-Париж. От Украины – «SkyUp Airlines» (в аэропорт им. Шарля де Голля), от Франции – «Aigle Azur» (в аэропорт Орли). Они присоединились к МАУ и «Air France», летающим в аэропорт им. Шарля де Голля.

Именно рост конкуренции стал основной причиной сокращения полетной программы классическими европейскими перевозчиками, считают большинство опрошенных экспертов.

Авиаэксперт Денис Антонюк в колонке, опубликованной на «НВ Бизнес», главной причиной ухода «British Airways» назвал резкий заход в Украину лоукост-авиакомпании «Ryanair».

Но в ГП «Международный аэропорт «Борисполь» называют, как минимум, четыре фактора.

«Во-первых, это глобальные изменения в экономической модели всех авиакомпаний, в том числе «British Airways». Во-вторых, напряженная ситуация со свободными слотами для взлета и посадки самолетов в аэропорту Хитроу, где даже проводят аукционы по их продаже. В-третьих, смещение интереса транзитных пассажиров в сторону ближневосточных хабов. И в-четвертых, рост конкуренции со стороны лоукостов», – так ответил журналисту «НВ Бизнес» Павел Рябикин, генеральный директор МА «Борисполь». При этом он не исключил, что могут быть и другие факторы, повлиявшие на решение британской компании, о которых мы не знаем.

В итоге при относительно высокой загрузке – в 50−60% – рейсы могут быть низкоприбыльными или даже убыточными.

Александр Ланецкий, CEO консалтинговой компании «Friendly Avia Support» в разговоре с журналистом «НВ Бизнес» соглашается, что причин может быть много, но решающей стала конкурентная борьба с лоукостами.

«Все классические европейские авиакомпаний в борьбе за пассажира стремятся снижать цены. Но у них достаточно высокая затратная часть, поэтому приходится экономить. В последние годы они заметно «просели» в сервисе. И пассажиры это видят», – рассказал Ланецкий, напомнив, что для британской авиакомпании Украина – не единственное закрытое направление. Ранее компания практически прекратила полеты в страны Балтии и Восточной Европы.

Опрошенные эксперты также соглашаются с тезисом главы «Борисполя» о дороговизне слотов в Хитроу. Для «British Airways» будет более выгодно использовать слоты киевских рейсов для своих дальнемагистральных маршрутов.

Что касается решения «Air France», то Богдан Долинце, бывший секретарь общественного совета при Государственной авиационной службе (ГАС) Украины обращает внимание, что на направлении Париж-Киев-Париж французская компания ранее оперировала преимущественно небольшими самолетами A319, а в планах на июнь указаны более вместительные А321.

«Мировые авиакомпании сегодня работают с рентабельностью около 4%, что требует поиска всех возможных ресурсов для оптимизации графика и эффективного использования флота», – говорит Долинце.

Прерванный транзит

Считается, что решение британской и французской авиакомпаний усложнит выбор украинцев, которые летают в Северную Америку и страны Юго-Восточной Азии. «Такие компании, как «British Airways» выполняют две задачи. Возят конечного пассажира и тех, кто использует крупные аэропорты для дальнейшей пересадки. В последнее время в мире сильно усилилась конкуренция за хабового пассажира», – поясняет Ланецкий.

Действительно, Хитроу в Лондоне и Шарль де Голль в Париже являются крупнейшими мировыми транзитными хабами. Но в «Борисполе» отмечают, что за последние несколько лет интерес украинских пассажиров к пересадке именно в Европе значительно снизился. «На северо-американском направлении все больше пассажиров выбирают прямые рейсы МАУ. Особенно после того, как компания в прошлом году начала использовать «Boeing-777». А для полетов в страны Юго-Восточной Азии появляется все больше возможностей от авиакомпаний, которые летают из Киева в Доху, Дубай и Стамбул», – говорит Павел Рябикин.

Это «Qatar Airways», «FlyDubai» и «Turkish Airlines».

Куда летят украинские пассажиры через ближневосточные хабы? Например, по данным «FlyDubai» наиболее популярными маршрутами являются Дубай, Коломбо (Шри-Ланка) и Занзибар (остров в Танзании). При этом в компании отказались назвать абсолютные цифры. Известно лишь, что в 2018 году количество пассажиров, перевезенных ими из Украины увеличилось на 2%.

В авиакомпании МАУ отмечают, что переход на «Boeing-777» оказался важен не только на североамериканском, но и на восточном направлении. Эта модель летает быстрее, а рейсы в Пекин и Бангкок стали длиннее из-за необходимости облета территории России.

«У него больше пассажирская емкость на 80 кресел. «В777» может взять больше груза при полной пассажирской загрузке, что делает его более эффективным», – рассказывает «НВ Бизнес» Сергей Фоменко, вице-президент по коммерции МАУ.

За 4 месяца 2019 году на дальнемагистральных маршрутах украинская компания перевезла 218 тыс. пассажиров (+22% год к году).

При полетах на западном направлении украинский пассажир сегодня может выбирать как прямые авиаперелеты из Киева, так и транзит через авиахабы во Франкфурте, Мюнхене, Вене, Париже и Лондоне. На восточном направлении, раньше доминировали перелеты через Стамбул и европейские хабы. Но в последние годы на рынке есть предложение прямых перелетов и новые маршруты через Доху, Дубай, Варшаву.

«В случае дальнемагистральных рейсов у пассажира есть выбор между прямыми направлениями и 5−7 хабами, предлагающими пересадочные рейсы в любую точку мира», – говорит Богдан Долинце.

Время в пути на прямом рейсе на 2−4 часа меньше по сравнению с рейсами, которые выполняются с пересадкой.

Кто следующий

Из Киева в европейские хабы летает еще несколько крупных авиакомпаний, среди которых можно выделить немецкую «Lufthansa» и «KLM» из Нидерландов. Удержатся ли они на украинских маршрутах?

Александр Ланецкий говорит, что под натиском конкурентов «KLM» может значительно сократить присутствие на рынке. А вот «Lufthansa» сохранит свои позиции, так как у нее много клиентов, летающих именно в аэропорты Германии.

«Во-первых, немецкий бизнес является в Европе самым важным экономическим контрагентом для украинского. Во-вторых, все больше украинских заробитчан едут уже не в Польшу, а сразу в Германию. Поэтому пассажиропоток между странами будет расти», – уверен Ланецкий.

Причем главная угроза для крупных европейских компаний не лоукосты, а ближневосточные конкуренты. «Qatar Airways», «Etihad», «Emirates» (частью которого является «FlyDubai») и «Turkish Airlines» функционируют как огромные авиационные конгломераты, действующие под патронатом государства.

«Фактически один собственник может контролировать все процессы: от обслуживания в аэропортах и заправки до выполнения рейсов и магазинов «Duty Free». Это позволяет ближневосточным авиакомпаниям сохранять высокий уровень сервиса при более доступных ценах по сравнению с европейцами», – поясняет Александр Ланецкий.

Богдан Долинце говорит, что пока не стоит ожидать резких решений от других европейских авиакомпаний. «С учетом ежегодного роста пассажирских перевозок на 15−20% через украинские аэропорты, думаю перевозчики сохранят пассажиропоток по данным направлениям в европейские авиахабы, а вот оптимизация и использование более вместительных лайнеров может иметь место», – предполагает Долинце.

При этом опрошенные эксперты считают маловероятным, что весной следующего года «British Airways» и «Air France» вернутся к тому количеству рейсов, которое есть сейчас. Но и без них конкуренция будет высокой, как с лоукостами при прямых полетах в Европу, так и с перевозчиками из других регионов на дальнемагистральных маршрутах.

В 2019 году глобальные дистрибьюторские системы (GDS) выдавали 38 вариантов добраться из Киева в Нью-Йорк и в обратном направлении. Это с учетом прямого рейса МАУ и возможностей, которые пока еще дают «British Airways» и «Air France».

«Наша заполняемость рейсов сформировалась в конкуренции с 37 вариантами. Считаю, что даже 35 альтернативных вариантов – это серьезное конкурентное предложение. Поэтому, коммерческая борьба за каждого пассажира на этом маршруте будет по-прежнему очень серьезной и жесткой», – резюмирует вице-президент МАУ Сергей Фоменко.