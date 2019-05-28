Дефолт отнюдь не панацея. Греция и Украина в разных условиях

Масштабное списание долгов Греции не вызвало экономического роста, а только лишь немного замедлило темпы сокращения экономики. Не говоря уже о том, что члена ЕС от краха спасала вся Европа.

Сейчас экономисты разной категории и квалификации активно перемывают косточки греческому долговому кризису. Подключусь, уже не могу терпеть читать о нелепых греческих мифах, пишет на своей странице в Facebook эксперт НБУ, экономист Андрей Блинов.

1. Греческое правительство послало МВФ, и ничего не платит Фонду.

На самом деле – платит! Вот как пропустили июньские платежи 2015 года, так с тех пор на голубом глазу и платят. За 2015-2019 годы Афины вернули МВФ $17,4 млрд, заплатили процентов на $2,3 млрд. В целом греки за 2010-2014 годы заняли у Фонда около $35 млрд.

2. Афины добились больших списаний у Фонда.

Не добились. Списали им 100 млрд евро за три года до этой истории. Списали частично долг частные банки и европейские правительства. Выводов Эллада не сделала: на следующий год (2013) был зафиксирован рекордный дефицит бюджета – 13% ВВП.

3. Масштабное списание долгов Греции привело к экономическому росту и появлению новых рабочих мест.

На самом деле спад в греческой экономике продолжался до 2016 года, единственное, что удалось после 2012-го – замедлить темпы сокращения экономики. Уровень безработицы достиг 25% (снизился ниже 20% только в 2018-м).

4. Греция тождественна Украине.

Отнюдь: Эллада – член Европейского союза, и это объясняет почти все. В частности, масштабные кредиты 3-ей финансовой помощи от Еврогруппы в размере около 85 млрд евро.

Давали, чтобы не завалить единую европейскую валюту. Под жесточайшие обязательства: уволить крайне левого министра финансов, провести масштабную приватизацию, формировать исключительно профицитный бюджет, провести инвентаризацию социальных фондов и сократить социальную поддержку, во внешней торговле допускать минимальный дефицит, повысить налоги.

О том, что максимальная ставка НДС – 24%, а налога на прибыль – 29%, все в курсе? Наконец, проигнорировать результаты референдума, где 61% греков сказали «нет» программе кредиторов во главе с МВФ, Евроцентробанком и Еврокомиссией.

Сейчас экономисты разной категории и квалификации активно перемывают косточки греческому долговому кризису. Подключусь,… Geplaatst door Андрей Блинов op Maandag 27 mei 2019

Лишь через год после жестких мер экономика Греческой Республики начала немного расти, а безработица падать.

В завершение. Когда мы говорим о дефолте в Украине, нужно понимать цель. Чтобы что?