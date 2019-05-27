Украине нужен рост, а не дефолт. Не нужно поддаваться на провокации Коломойского

Нам нужно ускоряться, а не объявлять дефолт и отбрасывать страну на 10 лет назад.

В газете «Financial Times», одного из самых уважаемых и читаемых в мире финансовых изданий, вышло интервью господина Коломойского под заголовком «Украинский олигарх предлагает президенту Зеленскому объявить дефолт». Сложно представить себе более пугающее название или содержание статьи для того, кто дал нашей стране взаймы, пишет на страницах «Нового Времени» экс-банкир «JP Morgan» и «Deutsche Bank» Роман Сульжик.

Мы живем в капиталистическом мире и борьба за привлечение капитала — одна из основных между развивающимися странами. Нужно честно отдавать себе отчет — мы и так очень слабо умеем играть в эту игру.

Но когда люди, ассоциируемые с новым президентом страны, позволяют себе делать заявления о том, что дефолт или выход из программы МВФ — допустимы, это еще больше подрывает наши позиции. Это все равно как в игре в шахматы просто взять с доски свою ладью и отдать сопернику.

Украина сейчас платит по долгам больше, чем Узбекистан, Беларусь, Монголия и большинство стран Африки. Это — позор.

Весь экономический блок управления страной должен целеустремленно работать над тем, чтобы исправить эту ситуацию. Без доступа к рынкам капитала по хорошей цене мы не сможем остановить отток самых продуктивных работников и обеспечить достойный уровень жизни людям.

Это базовые истины, и политики должны это понимать и оценивать эффект от своих слов. Если только они не преследуют какие-то личные цели, идущие вразрез с интересами государства.

Проработав более десяти лет в ведущих мировых финансовых институтах на позиции человека принимающего решения касающиеся того куда и как вкладывать капитал, я могу с уверенностью сказать, что это интервью будет прочитано, и выводы будут сделаны. Доверие — это основа финансовых отношений на протяжении всей истории человечества.

Как говорил Эйнштейн, ты строишь свою репутацию всю жизнь, а можешь потерять за 15 минут. Мы целеустремленно выстраивали это доверие последние годы, и хотя можно критиковать тактические решения НБУ или тот факт, что реструктуризация была проведена хуже, чем было возможно, в целом мы движемся в правильном направлении, хотя и намного медленнее, чем хотелось бы. Мы учимся работать с рынками и быть надежным партнером.

Нам нужно ускоряться, а не объявлять дефолт и отбрасывать страну на 10 лет назад, уничтожая в процессе накопления населения и теряя даже то минимальное доверие, которое есть у нас сейчас. Последствия дефолта будут ужасающими — безработица, кратное уменьшение зарплат в долларовом эквиваленте, коллапс курса гривны.

Я не представляю, как в условиях внешней агрессии можно даже задумываться об этом, а тем более говорить об этом в интервью. Роман Шпек отлично проанализировал, почему дефолт принесет только вред и от него не будет никакого позитивного эффекта.

С его выводом о том, что «сторонники управляемого дефолта вместо прогрессивного подхода пытаются „мутить воду“ без всякой выгоды для Украины», — я полностью согласен.

Единственный выход для нас сейчас — вырастать из этой ситуации, и это вполне возможно. Все что нужно — отпустить экономику, и она все сделает сама. Не нужно пытаться ею управлять, нужно просто не мешать.

Рецепт того, как это сделать, несложен: нам необходимо посылать сигналы людям, принимающим решения, что мы хотим построить в Украине открытую, быстрорастущую экономику. Можно перечислить много правильных ходов, которые упростят доступ капитала в страну и сделают его дешевле.

Создание рынка земли, выполнение условий соглашения об ассоциации с ЕС и открытие доступа к нашему рынку европейским финансовым институтам, принятие закона о налоге на выведенный капитал и упрощение условий ведения бизнеса — это то, что лежит на поверхности. Даже проблему с варрантами, инструментами, которые мы выпустили в рамках последней реструктуризации, можно решить, выкупив их на рынке.

Хотелось бы вести интеллектуальную дискуссию именно о том, как нам ускорить темпы экономического роста, а не тратить время на обсуждение того, насколько допустимо обманывать инвесторов и население.

После дефолта мы окажемся абсолютно в той же ситуации, что и сейчас, нам нужно будет привлекать капитал и строить тут экономику. Только это будет сложнее и дороже. Хотя, возможно, во время дефолта, в «мутной воде», некоторым людям и удастся заработать. На языке трейдеров есть такое понятие как «talking your own book» — это когда ты занял позицию и делаешь прогнозы, которые, если сбудутся, помогают тебе заработать.

Возможно, именно этим и занимается господин Коломойский, давая подобные интервью. Выход из программы МВФ может существенно упростить задачу получения «компенсации» за ПриватБанк. Уход из Украины иностранного капитала, напуганного подобными заявлениями, уменьшит цены на активы в стране.

Есть очень много способов сделать деньги, создавая стресс на рынке. Но паниковать я не вижу смысла. Я уверен, что это интервью является лишь частным мнением господина Коломойского, никоим образом не влияющим на политику государства Украина.

Поэтому, ожидаю, что в ближайшее время последует жесткая реакция на него со стороны президента и людей, принимающих решения в экономическом блоке страны. Если этого не произойдет, выводы будут сделаны. И не только мной.