Обогатиться на нищете. Зачем Коломойскому дефолт Украины?

Этот коллаж из заголовков российских СМИ – очень показательная картинка: уже пошел шестой год, как банкротство Украины стало едва ли не национальной мечтой наших восточных соседей по карте, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

Но Кабмин под руководством Владимира Гройсмана раз за разом виртуозно сверстывал госбюджет, а МВФ и другие международные доноры – исправно выдавали кредиты. Экспортеры наращивали экспорт, заробитчане переводили деньги своим семьям, – словом, валюта в страну поступала исправно.

Хотя здесь важно отметить, что суммарное сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом у нас ушло в минус – на $4,5 млрд по итогам прошлого года. При этом прямые иностранные инвестиции составили всего $2,4 млрд, так что мы сильно зависимы именно от займов международных кредиторов.

Долги отдают только трусы

Авторство этой фразы молва приписывает бизнесмену Игорю Коломойскому, сам он, правда, это отрицает. Но именно такой принцип олигарх предложил положить в основу отношений Украины с окружающим миром. В новом интервью «The Financial Times» Игорь Коломойский заявил, что Украина может проследовать по тому же пути, по которому пошли Греция в 2015-м и Аргентина – многократно в ХХ веке.

Временный дефолт в этих странах дал положительный эффект, считает он. «По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами так, как это сделала Греция. Это пример для Украины, – считает Коломойский. – Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? Они смогли реструктуризироваться. Все хорошо».

Также, по мнению бизнесмена, США и ЕС должны полностью списать долг Украины по причине ее потерь, понесенных в ходе противостояния с Россией. «Это ваша игра, ваша политика. Вы не заботитесь об Украине, зато хотите нанести вред России», – заявил Коломойский. То есть списание долгов может быть альтернативой дефолту.

По данным Минфина, в 2019 г. общий объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд грн ($15,6 млрд), в том чиcле $9 млрд – в иностранной валюте. МВФ ждет возвращения долгов и готов предоставить новые кредиты, но при условии выполнения ряда требований.

Идея объявить дефолт выглядит очень соблазнительно: для «новой власти» это будет легкий способ освободиться сразу от всех долговых обязательств, прежде всего перед Россией, а также возложить «все грехи» на предыдущие администрации.

Понятно, что в случае объявления дефолта последует жесткая реакция тех западных структур, которые давали Киеву деньги в долг. Даже сами такие заявления уже наносят дополнительный урон Украине – то есть, получается, разговорами о дефолте Коломойский зачем-то создает дополнительные проблемы Зеленскому.

Примечательно, что в статье FT Коломойский именуется как «спорный олигархический сторонник» Зеленского. При этом, как отмечают авторы, заявления олигарха могут вызвать тревогу у западных покровителей Киева несмотря на то, что новый президент обещал придерживаться условий финансовой помощи Украине в размере $3,9 млрд. В этой связи во вторник, 28 мая, Зеленский намерен встретиться с представителями миссии МВФ.

Интересное мнение уже высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Он полагает, что возможное объявление дефолта Киевом может не привести к негативу со стороны Запада, поскольку украинская сторона таким образом откажется от возвращения долгов Москве.

Другие российские эксперты, впрочем, указывают, что хотя дефолт – это был бы интересный ход, выгодный новой власти, но в таком случае Украина может попасть под внешнее (читай – западное) управление. А России это нужно еще меньше, чем «бандеровцы» в Киеве.

Лечение от МВФ

Еще 21 декабря 2018-го в интервью журналисту Дмитрию Гордону Коломойский тоже говорил, что в дефолте «нет ничего страшного». По его мнению, технический дефолт был лучшим выходом для Украины в 2014 г., чем реструктуризация долгов.

Коломойский тогда говорил медицинскими терминами: «МВФ – это не панацея от всех бед, а служба реанимации. То есть она тебе не позволит умереть, но и не даст выздороветь. …

Из реанимации или из палаты интенсивной терапии все равно сначала переводят в терапию, потом назначают курс лечения. То есть МВФ не занимается лечением болезни, он может решать только узкие текущие задачи.

Допустим, они видят цену газа для населения: «А! Что у вас так дешево? А ну поднимите!» То есть, как они говорят: «Я кредитор, да? Вы хотите у меня получить деньги? Хорошо. Куда вы их потратите? Что вы с ними сделаете?» …

Но это же политические вопросы…

Политик должен решить для себя, что он будет делать. Мы же, в принципе, можем не повышать цену газа для населения. Это не неизбежно. Это наши обязательства перед МВФ. Но кто их взял, пусть и выполняет. Повторяю: МВФ нужен на определенных узких местах. Тимошенко общалась и работала с ним, когда кризис был, в конце 2008-го и в 2009-м. Ну поработала и закончила. Нормально прошла кризис».

Кое в чем Игорь Валерьевич, конечно, прав: Украине стоило бы более жестко разговаривать с международными финансовыми организациями. В стране давно растет недовольство по поводу условий, которые предъявляют к Киеву МВФ и другие западные кредиторы, включая Всемирный банк и Еврокомиссию. Во многом это выглядит так, что МВФ лишает страну суверенитета в обмен на очередные займы.

Еще раз процитируем Коломойского: «Дефолт – это следствие той модели, которую ты выбираешь. Вот Греции нужен дефолт? По идее, если спросить обычного «пересiчного» грека: «Нужен вам дефолт или нет?», что он ответит? Конечно, нет.

А если ему скажут: «Прошлые правительства набрали кредитов на 500 миллиардов, их надо возвращать. Ты согласен лично в этом участвовать?» Он схватится за голову: «Не-не-не! Давайте лучше дефолт. Лучше мы тогда не будем возвращать долги».

Напомним, что в июле 2015 г. Греция стала первым государством с развитой экономикой, которое не смогло осуществить платеж по займу (около 1,6 млрд евро) в адрес МВФ. Всемирный кредитор предоставлял стране эти средства в рамках программы помощи в борьбе с последствиями мирового финансового кризиса. И хотя на тот момент дефолт Греции был техническим (страна не отказалась от обязательств) только в августе 2018-го Афины заявили о возврате к самостоятельному плаванию в глобальной экономике.

Вот только Украина – не Греция, ее не бросится спасать вся Европа. Нам, конечно, будут «очень сочувствовать», даже, возможно, сохранят торговые преференции, – но денег в долг еще долго не дадут. Даже под самые сверхлиберальные реформы. Также и об инвестициях в экономику Украины придется забыть.

Возможная альтернатива: попугать Запад дефолтом, после чего настоять на изменении условий сотрудничества с МВФ (проведения реформ). Пообещать исправно платить по долгам – но в обмен на снижение неолиберального давления кредиторов на украинские власти.

Но для реализации такого сценария потребуется найти (нанять, пригласить) в качестве управленцев национальными финансами каких-то людей, которым доверяет МВФ. Например, бывших министров финансов развитых стран.

Однако далеко не факт, что подобную кадровую комбинацию получится провести быстро, на фоне экономической и политической турбулентности этого года. Но можно предположить, что теперь к идее объявить дефолт Зеленского всячески будут подталкивать в Москве. Чтобы потом триумфально воскликнуть: «Вот видите! Мы же говорили, что Украина – это failing state».

Впрочем, если Украина сейчас объявит дефолт, то международные организации и отдельные страны перестанут ее кредитовать на ближайшие 10-15 лет. Хотя, может, именно это нам и нужно, чтобы начать жить своим умом, а не от транша до транша?

Заработать на дефолте

Свое мнение о том, как и зачем родилась идея объявить Украине дефолт, высказал почетный президент Киевской школы экономики, профессор Университета Питтсбурга Тимофей Милованов. По его мнению Коломойский дает провокационные интервью о дефолте, которого не будет, ведь он не выгоден прежде всего новой власти.

«Во-первых, дефолт ударит по бедным людям. И власть вынесут. Во-вторых, через пять лет после дефолта рынки вновь откроются. Но от этого никакой пользы сегодняшней власти не будет. Пять лет это очень долго, – написал он на своей странице в Facebook. – В-третьих, государственный долг оплачивается за счет налогоплательщиков.

А не Коломойского и других олигархов. Наоборот, возможно олигархи занимают деньги государству. Через ОВГЗ. Поэтому им дефолт не выгоден. Так почему же разговоры о дефолте? Разговоры могут временно снизить цены на государственный долг. И его можно будет выгоднее купить. То есть, заработать».