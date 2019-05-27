Дефолт выгоден лично Коломойскому. Властям и другим олигархам не выгоден финансовый крах Украины

Дефолт, о котором заявил в своем интервью Коломойский не выгоден всем, кроме не7го самого.

Новая власть не заинтересована в дефолте. Так, Коломойский дает провокационные интервью о дефолте. Но дефолта не будет, пишет на своей странице в Facebook доцент экономики в Питтсбургском университете, почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Дефолт не выгоден прежде всего новой власти.

Во-первых, дефолт ударит по бедным людям. И власть вынесут. Во-вторых, через пять лет после дефолта рынки вновь откроются. Но от этого никакой пользы сегодняшней власти не будет. Пять лет это очень долго. В-третьих, государственный долг оплачивается за счет налогоплательщиков. А не Коломойского и других олигархов.

Наоборот, возможно олигархи занимают деньги государству. Через ОВГЗ. Поэтому им дефолт не выгоден.

Так почему же разговоры о дефолте? У меня две гипотезы.

Первое. Разговоры могут временно снизить цены на государственный долг. И его можно будет выгоднее купить. То есть, заработать.

Второе. Разговоры о дефолте отвлекают от экономической политики новой власти. Для развития экономики нужны четкие понятные действия.

Нова влада не зацікавлена в дефолті. Так, Коломойський дає провокаційні інтерв`ю про дефолт. Але дефолту не буде. Дефолт… Geplaatst door Тимофей Милованов op Zondag 26 mei 2019

Скоординированные решения. Которые решают сложные экономические проблемы Украины. Пока таких действий еще нет. Но надеюсь они скоро будут.