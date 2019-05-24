Дать свободу Коломойскому. Суть «либертарианства» Зеленского и последствия для Украины

Пропрезидентская партия «Слуга народа» избрала идеологию либертарианства. Как такое позиционирование самой рейтинговой политсилы может отразиться на украинской экономике и самих украинцах?

Представитель президента и идеолог «Слуги народа» Руслан Стефанчук в интервью «Левому Берегу» приоткрыл карты: партия будет воплощать в жизнь идеи либертарианства, пишет на страницах «Деловой Столицы» Алексей Шевнин.

Если эти слова перейдут в действия, то украинцев могут настигнуть стремительные и болезненные перемены. Но стоит ли ожидать резких поворотов в экономической политике? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся в теории, а затем «заземлим» ее в нашу реальность.

Свобода до крайности

Либертарианство – это прежде всего философия, превозносящая свободу личности и отрицающая «агрессивное насилие» в любых ее проявлениях. В течение последних двух столетий этот термин употреблялся в разных значениях, и только во второй половине прошлого века он выкристаллизовался в экономической теории.

В контексте нашей темы остановимся именно на этом аспекте. Либертарианцы считают, что функции государства, если и нужны вообще, то должны быть сведены до минимума: обеспечения законности и порядка, создания и поддержания инфраструктуры.

В этом смысле они очень близки к Австрийской школе, считающей неэффективной и даже разрушительной государственное вмешательство в экономику. Все, что за пределами минимальных функций государства – будь то установление соцстандартов, правительственные дотации или торговый протекционизм – считается излишним.

Самые ярые представители этой доктрины даже называют грабежом любые налоги, которые, по их мнению, могут быть заменены благотворительностью. Крайним видом либертарианства можно считать так называемый анархо-капитализм, при котором все должно принадлежать частным лицам.

Кстати, не стоит путать либертарианцев с либералами, особенно современными, которые хоть и выступают за свободу, но в контексте установленных правительством правил. К примеру, сейчас в США Демократическая партия, объединяющая в том числе либералов, продвигает скорее левые идеи в экономике – большее перераспределение ресурса в пользу бедных через налогообложение (в Европе таких людей, скорее, называют социал-демократами).

Столетние корни либертарианства

Если же стать у истоков, то классические либералы ХIX в. также пропагандировали «минимальное государство», максимально возможную рыночную и политическую свободу с одновременным урезанием государственных расходов и свертыванием социальных программ. Таким образом, своими корнями либертарианство все-таки уходит в либерализм, но именно классический.

Здесь уместно вспомнить эпоху «баронов-разбойников» в США конца XIX в., когда на фоне слабого государственного регулирования, нескольким промышленникам и банкирам (Джону Д. Рокфеллеру, Корнелиусу Вандербильту, Эндрю Карнеги и Дж. П. Моргану) удалось сконцентрировать в своих руках монопольную власть на стратегические ресурсы (например, железные дороги) и сколотить на этом огромные состояния. И хотя их нельзя назвать либералами (впрочем, Карнеги был влиятельным членом Либеральной партии в Великобритании), но именно минимализм правил игры в экономике, превозносимый классическим либерализмом, дал возможность взрастить агрессивные монополии, которые с начала XX в. в США пришлось разбивать антитрестовским законодательством.

Похоже, либертарианство в экономике приближается к малоуправляемому капитализму ХIX в. Кстати, вот одна из идей Карнеги, считавшего злом высокие налоги (не без исключений): «Не следует вмешиваться ни в законы накопления, ни в законы распределения. Индивидуализм продолжится, но миллионер останется лишь попечителем бедных, которому вверена на время изрядная часть возросшего богатства общества, но который управляет им ради общества гораздо лучше, чем оно смогло бы и сделало бы само».

Читай – не государство должно перераспределять доходы на поддержание бедных, а сами богачи. По мысли Карнеги, нужна именно добровольная целевая благотворительность – на помощь только тем, «кто поможет сам себе». Под этим тезисом могли бы подписаться современные либертарианцы.

Как послужит это украинцам

А теперь посмотрим, можно ли «пересадить» вышеизложенные идеи на украинский грунт. Сначала вспомним предвыборную программу самого Зеленского – там есть отголоски либертарианства. Как мы указывали сразу по результатам первого тура, он задекларировал более правые взгляды на экономику, чем оппонент – тогдашний президент Петр Порошенко, который возводил в ранг стратегических приоритетов повышение зарплат и пенсий.

Прямым текстом Зеленский заявлял о «необходимости максимально сократить количество функций государства» и даже пообещал «свести весь функционал государства до размеров смартфона». Впрочем, на этом либертарианство заканчивается. И в его программе не раз упоминается о «достойном пенсионном обеспечении» или расходах на бюджетную сферу.

Оно и понятно – в стране, где почти половина граждан так или иначе зависят от зарплат или трансфертов из бюджета, либертариансткая доктрина обречена на провал. Хотя подвижки в урезании расходов на социальную сферу и ослаблении государственного регулирования, конечно, возможны.

И все же интересно спрогнозировать, а правильное ли направление в экономической политике задаст партия «Слуга народа», если придет к власти и начнет как-то смягчать и адаптировать к украинским реалиям идеи свободного рынка, как его понимают либертарианцы.

И здесь пора обратиться к макроэкономике. А будет ли благом для нашей страны тотальное упразднение государственного вмешательства в экономику. Всегда ли плохо, если у правительства есть определенный набор инструментов для влияния на рынки? Так, из Великой Депрессии США выходили с увеличением налогов, социальных расходов и денежной массы.

Другой пример. Мировая история, в отличии от теорий, воспевающих абсолютную конкуренцию и непогрешимость «невидимой руки», свидетельствует о том, что на определенном этапе развития для поддержки зарождающихся индустрий ныне богатые страны (к примеру, США с конца XVIII в., Германия в XIX, Южная Корея во второй половине XX в.) прибегали к торговому протекционизму (пошлинам на конкурирующие товары из-за границы) и субсидированию своих производителей.

Дело в том, что свободный рынок, обеспечивающий конкуренцию для множества приблизительно равных продавцов и покупателей, начинает сбоить, когда экономические агенты сильно отличаются по масштабу и влиянию: как и в обычной жизни, большие просто подавляют или поглощают меньших.

Поэтому страны поддерживают и защищают своих производителей. И на внутреннем рынке действуют те же правила. В условиях, когда там уже есть один или несколько крупных игроков, если упразднить или сильно ослабить государственное регулирование, – мы получим тотальную монополию или олигополию (нескольких компаний), что повлечет за собой рост цен. В нашем случае обогатятся собственники крупных промышленно финансовых групп, а конкретнее, приближенные к власти олигархи. В общем, привет и поздравления Игорю Коломойскому и его людям.

С другой стороны, правительства, конечно, далеко не всегда правильно, а иногда и злонамеренно пользуются своими инструментами влияния на экономику.

Если действия властей идут в разрез с интересами общества и рушат экономику – то лучше уже полностью отдать все в руки рынку. Так что, смотря, как себя покажет без пяти минут правящая партия, может, не так и плохо, что у «Слуги народа» приняли доктрину либертарианства.