Токсичность Коломойского: инвесторов в Украину пугают Богданом

Неделю мировые фондовые рынки завершают слегка расстроившись. То есть пока еще в целом настроение отличное, позволяющее принимать новые выпуски таких стран как Гватемала (а вот тут обидно было), но иногда улыбку заменяет неведомая грусть, пишет на своей страницах «Нового Времени» специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

Повод для нее в целом один и тот же, торговая война между Китаем и США, запущенная солнцеликим Трампом. Но пока это лишь ветерки грусти и может быть надвигающееся лето, когда все по определению расслаблены, не позволит им превратиться в шторм или торнадо.

Например, когда статистика отразит ухудшение экономических показателей в результате торговой войны, что уже началось, например, в Японии. Утро пятницы индекс S&P500 встретит на отметке в 2822 пункта.

Зато «великобританцы», как теперь, наверное, принято называть жителей Британии, на один шаг приблизились к новому референдуму по Brexit. Проблема в том, что там все должно быть по закону и вырулить на этот референдум очень сложно, пусть и вся британская элита понимает, какую глупость они учудили с этим референдумом.

Пока же все явно идет к отставке премьер-министра Британии, что не очень радует британский фунт, который, конечно, хочет отменить выход из ЕС, но боится, что и выход состоится, и новым главой правительства станет кто-то более отбитый на всю голову. В общем, спросили у народа один раз, что делать.

Не зря ведь в Германии после истории с Гитлером вообще отказались от такой формы народовластия, отдав ее на откуп венесуэльцам и прочим любителям уничтожать институты с помощью народовластия. Пока что референдумы в мире работают только в Швейцарии, и эту аномалию еще нужно изучить, как же это получается и сколько банков на душу населения надо иметь, чтобы система работала.

А в Украину приехала миссия МВФ. Правда, как оказалось, не вовремя. Аккурат к их приезду новый президент решил показать Кузькину мать парламенту, причем прямо в день инаугурации, распустив Раду, после чего еще и премьер-министр подал в отставку. В итоге, миссия оказалась невыполнимой.

Хотя, конечно, и так было ясно, что транш мы сейчас не получим, потому как проблема незаконного обогащения еще не решена. Хотя, для кого проблема, а у кого-то дела закрываются. Инвесторы, в целом, выборов досрочных не испугались, а скорее даже наоборот.

Логика банкира из лондонского Сити проста – чем быстрее у вас закончится политическая турбулентность, тем лучше, чем скорее закончатся все выборы – тем быстрее вы примите полноценную программу МВФ и начнете делать реформы. В общем, достаточно наивный народ живет в цивилизованном мире. Однако даже наивные инвесторы испугались, когда на авансцену вышел новый глава администрации президента. В СССР был Крузенштерн, человек и пароход, а в Украине теперь есть Богдан, человек и маршрутка.

Но инвесторов напугал не тот факт, что на будущей встрече они могут спутать имя и фамилию главы администрации президента. А тот факт, что Зеленский назначил на ключевую должность человека, связанного с токсичным олигархом, несмотря на то, что все западные партнеры ему намекали, причем не очень тонко, что лучше бы было выбрать кого-то другого. Но из всех 65 млн человек Зеленский выбрал одного, который одновременно не может занимать эту должность согласно закону о люстрации и токсичен в связи с очевидной связью с Коломойским.

Этого уже не смогла вынести тонкая душа спекулянтов и инвесторов, как и не смог объяснить их мозг, который привык смотреть на новую администрацию глазами Данилюка и Айвараса. В результате, падение мы увидели как на рынке еврооблигаций, так и на валютном рынке.

Последнее вообще удивительно, потому что гривня обычно не реагирует на подобные политические события и может быть, ее движение (всего на 20 копеек) связано не с Богданом, а с тем, что просто нерезиденты уже успели продать все свои доллары под аукцион на этой неделе и ситуация в торгах выровнялась.

Но вот динамика торгов еврооблигациями была однозначно продиктована юристом Коломойского. В результате, за последнюю неделю украинские суверенные еврооблигации потеряли 1,5 пункта на длинном конце кривой.

А вот на внутреннем рынке облигаций продолжается праздник святого нерезидента. Ключевое событие на рынке – это запуск Clearstream с 27 мая, что должно сделать аукцион следующего вторника самым успешным в истории. И дать старт реальному снижению ставок, потому как если те объемы, о которых сейчас рассказывают друг другу за пивом (слухи, слухи) станут реальностью, то у Минфина развяжутся руки.

С одной стороны. С другой стороны, конечно же, там понимают, что траншей МВФ, а с ними и денег ЕС и Мирового Банка, и, скорее всего, евробондов, им не видать до зимы, а значит, надо брать как можно больше через ОВГЗ.

Пример Египта в этом плане показательный, где миллиарды и миллиарды долларов заходили во внутренний долг, а курс и ставки стояли как вкопанные. И любопытнее всего будет наблюдать, как далеко этот вал денег в ОВГЗ продавит курс гривны.