Цемент от Коломойского. Как пошлины против России играют на руку скандальному олигарху

Украина ввела высокие антидемпинговые пошлины на цемент, импортируемый из РФ, Беларуси и Молдовы. Украинские заводы вздохнут свободнее, но цемент на внутреннем рынке подорожает, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

Заградительные пошлины

21 мая Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) при Минэкономразвития решила ввести на пять лет антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента в размере 114,95% на эти товары происхождением из РФ, 57,03% – из Беларуси и 94,46% – из Молдовы. Собственно, именно так выглядят заградительные пошлины – то есть такие, которые перекрывают путь некоему товару на внутренний рынок.

МКМТ «установила наличие демпингового импорта из этих стран на протяжении 2015-2018 гг.», – уточнили в МЭРТ. «В то же время доли импорта цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину на протяжении всего периода исследования постоянно росли, что свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объемов демпингового импорта из этих стран», – также сообщило министерство по результатам антидемпингового расследования.

Его инициаторами выступили украинские производители цемента – компании «Дикергофф Цемент Украина», «Хайдельбергцемент Украина», «Подольский цемент» и «Ивано-Франковскцемент». При принятии решения МКМТ отклонила добровольные обязательства «Лафарж Цемент Молдова», «Осколцемент» и «Евроцемент трейд» (оба – РФ) о прекращении демпингового импорта цемента в Украину.

Ассоциация «Укрцемент» ранее неоднократно обвиняла Беларусь в поставках продукции по заниженным ценам. Недовольство украинской стороны вызывало и то, что при производстве цемента Беларусь использует газ, покупаемый у России по «политическим» ценам.

Дело в том, что доля энергоносителей в себестоимости цемента составляет 70% – сырье, из которого его производят, нужно высушивать и тщательно измельчать. Отсюда и большие энергозатраты, к которым добавляются транспортные издержки – «Укрзалізниця» регулярно повышает тарифы на перевозки.

Беларусь платит за газ $129 за тыс. куб. м, а Украина – более $250. Понятно, что себестоимость производства на белорусских цементных заводах получается заметно ниже, чем на украинских.

Межгосударственный конфликт из-за этого разгорелся в ноябре 2017-го. В том году поставки цемента из Беларуси в Украину выросли на 170%, хотя в абсолютных цифрах это было немного – около сотни тысяч тонн.

Что очень скромно на фоне 9,3 млн т собственного украинского производства. При этом белорусский цемент продавался в полтора раза дешевле, чем местный, на чем акцентировал внимание глава ассоциации производителей цемента «Укрцемент» Павел Качур.

По его словам, стремительный рост импорта и довольно медленное наращивание внутреннего производства (всего на 2,5%) на фоне роста строительной сферы на 25,4% свидетельствовали о нечестной конкуренции на рынке цемента.

«Юридическая компания, проводившая исследование рынка по нашему заказу, установила три факта субсидирования соседним государством импорта в Украину», – отмечал Качур. Впрочем, преувеличение масштаба «иноземной угрозы» – вполне логичные действия для отраслевого лоббиста. Импортируется всего 3% потребляемого цемента – но низкие цены на этот импорт становятся поводом для поднятия цен по всей стране.

В ответ замминистра архитектуры и строительства Беларуси Александр Сидоров направил по дипломатическим каналам письмо, в котором предостерег представителей «Укрцемента» от попытки дискредитировать белорусских производителей.

По его словам, такие действия Украины наносят ущерб деловой репутации белорусских производителей и в целом Беларуси. Он назвал безосновательными заявления представителей «Укрцемента», что Беларусь блокирует выдачу долговременных сертификатов.

Чей профит?

Напомним, что 15 мая Кабмин расширил перечень запрещенных к ввозу в Украину российских товаров – и под эмбарго попали в том числе портландцемент, глиноземный цемент, цемент шлаковый, сультфатостойкий и пр.

Тогда же в МЭРТ указали, что импорт в Украину цементной продукции из РФ по итогам 2018 г. составил почти $17 млн. А теперь вот – антидемпинговое решение МКМТ. Возникает вопрос: кто получит выгоду от того, что украинских производителей цемента избавят от «соседской конкуренции»?

Сегодня производство цемента в Украине сконцентрировано в руках нескольких иностранных холдингов из Германии, Ирландии, Кипра и России, которые еще недавно владели в стране 11 заводами из 12. И только ЧАО «Ивано-Франковскцемент» принадлежало отечественному капиталу.

В апреле аналитик энергетической отрасли, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич обнародовал информацию о том, что бизнесмен Игорь Мазепа покупает компанию «Хайдельбергцемент» в интересах Игоря Коломойского.

Акции приобретаются инвесткомпанией Мазепы Concorde Capital на кипрскую фирму Overin Limited. В Украине «дочка» мирового гиганта HeidelbergCement AG владеет тремя цементными заводами – Криворожским, Каменским и Амвросиевским.

«Зачем Коломойскому цементные заводы? Откуда желание выйти на рынок, где конкурирует множество производителей? Ответ находим в предвыборной программе Зеленского. Кроме общих рассуждений о необходимости замены в Украине «всего плохого на все хорошее», у Зеленского есть два вполне четких обещания.

Отмена формулы «Роттердам+» и строительство бетонных дорог. С «Роттердам+» все очевидно. Формула мешает Коломойскому получать дешевую электроэнергию. Тезис о бетонных дорогах тоже не случаен. Для строительства таких дорог понадобится колоссальное количество цемента», – изложил свою версию Марунич.

Мининфраструктуры успешно лоббирует массовое строительство бетонных дорог вместо асфальтных. В первую очередь переход на бетонную дорожную технологию выгоден владельцам цементных заводов. По оценке «Укрцемента», свободные мощности предприятий позволяют быстро нарастить выпуск на 4,3 млн т, а потенциально – вдвое от нынешних 8,9 млн т.

При этом, по словам руководителей Мининфраструктуры, масштабный переход к строительству бетонных дорог приведет к резкому росту стоимости цемента. А поставки цемента для производства бетона обеспечат заводы Коломойского.

Пока никто из участников рынка не рискнул назвать примерную цифру, на сколько подорожает цемент в Украине после введения антидемпинговых пошлин. Но эксперты сходятся во мнении, что подорожает стоимость строительства, в том числе жилищного, – доля цемента в себестоимости составляет 1,5-2%, притом что все вместе стройматериалы занимают 10-15% себестоимости. Хотя и это будет ощутимая сумма, учитывая дороговизну самой недвижимости.