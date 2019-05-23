Карго-культ МВФ. Как могут складываться отношения Украины с фондом при Зеленском?

Вчера пресс-служба президента Владимира Зеленского заявила, что он собирается провести встречу с представителями миссии Международного валютного фонда на следующей неделе, пишет Алексей Кущ на страницах «Фокуса».

Вообще, тема сотрудничества Украины и МВФ стараниями наших элит превратилась в некое подобие карго-культа. Последний, напомню, возник в среде полинезийский островных племен аборигенов, которые во время второй мировой войны получали гуманитарную помощь, доставляемую американцами с помощью транспортных самолетов.

Война закончилась, а местные вожди еще с десяток лет заставляли своих соплеменников строить из веток копии диспетчерских вышек, создавать из пальм силуэты самолетов, носить бамбуковые палочки на голове вместо радио-антенн.

Похожий культ сформировался и в нашей стране в отношении траншей фонда, которые сопровождались «крестным знамением» бывшего президента. Обществу долгие годы навязывали дуалистическое представление о сотрудничестве с МВФ, значительно мифологизируя как сам фонд, так и его кредиты.

С одной стороны, правящие элиты, которые привыкли получать финансовую глюкозу по кредитной капельнице, навязывали мнение о безальтернативности сотрудничества с фондом, о курсе гривны «100» в случае прекращения программы и выгодности кредитов.

Но проблема заключалась как раз в том, что адекватной ценовой модели правительством предложено так и не было. Ну и дефицит бюджета: по итогам первого квартала 30 млрд. грн. и в годовом значении – это уже более 3% вместо согласованных с МВФ 2,5%.

Часть этих структурных маяков была нарушена прошлой властью, часть – спонсорами нынешней. В любом случае, для восстановления доверия МВФ нужна дееспособная вертикаль и хотя бы минимальный уровень договороспособности с украинской стороны.

Но тут есть проблема: любая попытка нынешнего президента выполнить хотя бы одно требование МВФ неизбежно дезавуирует отсутствие необходимых для этого потенций, а с другой – наступит на пятки нынешним политическим спонсорам, которые жаждут «отбить» свои политические инвестиции.

Кроме того, выполняя требования МВФ, новая власть прогнозируемо столкнется с потерей части электората, который нужно держать в одной кошелке как слепых котят до завершения парламентских выборов. Следовательно, задача номер один, найти логическое объяснение, почему сейчас сотрудничество с МВФ стоит прекратить, но при этом важно не сжигать мосты – ведь деньги понадобятся новым «элитам» после формирования коалиции и нового правительства.

И первый шар запущен. Советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко на днях заявил, что для того «чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и «подушка безопасности» в виде более $20 млрд золотовалютных резервов.

Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас – придется платить около 10% годовых». То есть каминг-аут в контексте темы сотрудничества с МВФ уже осуществлен, но и мосты не сожжены: «.. как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появится окно возможностей», – заявил Устенко.

Простыми словами, МВФ – это диетолог любой украинской власти

Он ограничивает ее желание «жрать», определяя нормы условных белков, жиров и углеводов в рационе. Но в первый год выборов, аппетит у новых «элит», как правило, отменный и никто не желает себя ограничивать сложными диетами: власть хочет бесконтрольно насыщаться как римские патриции во время сатурналий.

«Остановите землю, я сойду»,– именно так и стоит воспринимать тезис о паузе в сотрудничестве с МВФ, ведь никто не обещает стране структурных реформ, которые сделают это сотрудничество бесполезным, как это и произошло, например в Южной Корее, которая не только досрочно прекратила программу сотрудничества с фондом и вернула все взятые кредиты, но и сама стала донором, а не реципиентом мировой финансовой цепи.

Но в Украине совершенно иная ситуация: замена кредитов МВФ на частные займы – это дополнительная процентная маржа по заимствованиям в пределах 7%, то есть на одном миллиарде, концепция отправки МВФ «в сад» будет стоить для нас 70 млн. дол. Есть правда и другой путь – расходовать резервы НБУ в размере 20 млрд. дол., собранные с таким трудом за последние пять лет.

Этих денег действительно хватит для покрытия пиковых выплат в 2019-м, с одним «но»: ЗВР Нацбанка сократятся до минимальной критической отметки в 15 млрд. дол. (покрытие 90-дневного импорта), то есть возможности по проведению интервенций на валютном рынке осенью этого года для поддержания курса гривны будут существенно ограничены, если не вовсе исключены, с соответствующими курсовыми последствиями для страны в целом.

На пороге, новая реинкарнация мирового финансового кризиса и в лучшем варианте это отразится на стагнации сырьевых рынков украинского традиционного экспорта. В этих условиях рачительный хозяин привлекает ресурсы где только можно, если они дешевые и наращивает внутренние резервы, а не подходит к 2020-му году с голой «пятой точкой».

Сотрудничество с МВФ нужно прекращать, но делать это нужно вовремя и при достижении базовых предпосылок в виде хотя бы первых ростков, полученных в результате реализации структурных экономических реформ.

Которые пока явно не стоят на повестке дня. Политические «элиты» видят перед собой бюджетный стол, ломящийся от всевозможных яств и любые призывы к «диете», будут восприниматься ими как посягательство на припрятанный «пузырь» в стадии «опохмела».

О программе сотрудничества с МВФ они подумают потом, когда внутренние резервы опустеют и для пищевого процесса «элит» понадобятся новые транши. За них будет обещано «все». Но после парламентских выборов.

А пока необходимо разрушить старый карго-культ ушедшего в политическое небытие вождя. С тем, чтобы воздвигнуть новый. МВФ умер, да здравствует МВФ!

С другой, партия оппонентов продвигала идею «опоры на свои силы». Эти почвенники пытались доказать, что в мире нет успешных примеров сотрудничества с фондом и его политика – это некий пост-модернистский гибрид финансового неоколониализма и глобализма. Самое примечательное, что будучи при власти, эти оппозиционные группировки мгновенно забывали про внутренние силы и опирались как раз на кредиты МВФ.

На самом деле, успешные примеры сотрудничества с фондом существуют, достаточно вспомнить примеры Южной Кореи или Турции. Скажем так: нет примеров долгосрочного сотрудничества с фондом, ведь МВФ – это по сути финансовый реанимобиль для стран, находящихся в «остром кризисе». Здесь фонд выступает кредитором последней надежды, когда никто другой давать денег стране-изгою не будет.

Но реанимация не может затягиваться на годы или, как в случае с Украиной, на десятилетия. В таком формате, факт сотрудничества той или иной страны с фондом превращается не в маркер надежности для внешних инвесторов, а в колокольчик прокаженного, который предупреждает внешний мир об опасности и токсичности кризисной национальной экономики.

Именно поэтому долгоиграющая волынка траншей МВФ привела к тому, что прямые иностранные инвестиции в нашу экономику сократились до исторического минимума в 2,5 млрд. долл. и стоимость кредитов на международных рынках капитала для суверена (государства) выросла до 9-10% годовых, хотя сам МВФ одалживает под 2-3%.

Для нас МВФ – это тот черный ворон, который кружится над «головой» и ждет добычу в виде полной десоциализации государства, что, по мнению его функционеров, должно создать неплохие предпосылки для возврата Украиной десятков миллиардов долларов внешних долгов.

А фонд – как его не обзывай, все же представляет собой коллективный разум тех самых внешних кредиторов, прямо защищая политические инвестиции своих главных акционеров, прежде все США и опосредованно – частные вложения инвестиционных банкиров из стран западного мира.

В то же время, у программы сотрудничества с фондом есть и несомненный плюс. МВФ – это «налыгач», с помощью которого коррупционные элиты буквально за рога выводятся из стойла, где привыкли объедать бюджетную кормушку.

И если в программах сотрудничества МВФ с такими странами как Южная Корея или Турция преобладали экономические структурные маяки, то в контексте Украины произошла условная «африканизация» требований меморандума, когда на первый план выходят не экономические аспекты, а требования борьбы с коррупцией.

Украина уже благополучно провалила предыдущую программу расширенного финансирования и это уже третий масштабный провал в истории, когда фонд пытался выдавать нам деньги в обмен на реформы, как это было в 2009-м, 2012-м и 2015-2016-м. Нынешняя упрощенная программа stand-by никаких реформ не предполагала, ведь в фонде прекрасно понимали иллюзорность данного явления в условиях выборного дуплета.

Для получения примерно 3,9 млрд. долл., в том числе более миллиарда в мае этого года, Украине достаточно было лишь придерживаться установленных структурных маяков, но буквально за пару месяцев, большая их часть была успешно провалена.

Судебные решения относительно национализации Приватбанка лишили нас майских денег от фонда. Еще ранее Конституционный суд «узаконил» незаконное обогащение, лишив коррупционеров «презумпции виновности».

В мае, накрылся медным тазом график увеличения цены на газ для населения: в условиях, когда обычные граждане покупают газ украинской добычи дороже, чем промышленность импортный, увеличивать цены на согласованные с МВФ 15% было «обыкновенным убийством» здравого смысла.