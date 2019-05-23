Ужесточение кредитной политики. Почему НБУ идет на сознательное торможение экономики?

Постановление Нацбанка №70 заставит украинские банки намного более жестко подходить к решению о выдаче кредитов как частным лицам, так и бизнесу – принципиальных различий между ними не будет.

16 мая Нацбанк принял и 20-го опубликовал постановление №70, которым внес дополнения и изменения в ряд нормативно-правовых актов, касающихся определения кредитных рисков. Новые нормы начнут применяться в тестовом режиме с 1 июля 2019 г. и станут обязательными к исполнению с 1 декабря, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

Главное новшество: проблемным заемщикам станет намного сложнее получить банковский кредит. НБУ заставит кредитные отделы банков шире смотреть на риски и жестче их учитывать.

В частности, новая система обязывает банки принимать во внимание данные из Кредитного реестра Нацбанка в ходе расчета кредитного риска перед выдачей любого займа. Причем это требование в равной мере распространяется как на физических, так и на юридических лиц: различий между предприятиями и гражданами не делается.

Переход в 2017 г. банковской системы Украины на международную практику определения неработающих кредитов и новые требования НБУ по оценке банками размера кредитного риска по активным банковским операциям позволили оценить реальный уровень проблемных кредитов, выданных украинскими банками.

Результат оказался впечатляющим: по данным директора департамента финансовой стабильности НБУ Виталия Ваврищука, доля таких кредитов в июле 2017 г. составила 58%, оказавшись самой большой в мире за всю историю наблюдений. Для сравнения: по данным НБУ, среди стран с наибольшими историческими максимумами доля неработающих кредитов, например, в 2010 г. в Афганистане равнялась 50%, в Нигерии – 38%, а в Экваториальной Гвинее в 2016 г. – 28%.

Ситуацию усугубляло то, что доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней (вероятность возврата которых невелика), составляет в Украине почти 80% от всех неработающих кредитов. И это притом что по уровню кредитной активности населения наша страна находится на одном из последних мест в Европе: соотношение кредитов к ВВП составляет всего 3,6%. К настоящему времени уровень «плохих» кредитов сократился с 58 до 51%, но понятно, что принципиально это проблему не решило.

Напомним, что по закону показатель кредитного риска рассчитывается при выдаче любого кредита. В Украине он состоит из 10 классов, которые высчитывают, оценивая возможности самого заемщика по погашению займа, а также предоставленное им залоговое имущество. Таким образом, человек или компания получает баллы по разным характеристикам.

Если совокупности этих баллов недостаточно, клиенту будет отказано в предоставлении кредита. До нынешнего времени банки не были обязаны учитывать сведения из реестра при присвоении кредитных баллов, точнее, это было оставлено на их усмотрение. Что, конечно, влекло разного рода злоупотребления.

Теперь же, с 1 июля, банки будут обязаны оценивать потенциальных заемщиков по наихудшему классу должника, если в Кредитном реестре НБУ есть негативная информация. Например, о неплатежах по кредитам в других банках или о несвоевременных расчетах.

В случае присвоения наихудшего класса кредит точно не дадут. В противном случае банк обвинят в рисковой деятельности, оштрафуют или даже лишат лицензии.

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения Кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков» вступил в силу 4 марта 2018 г.

Согласно закону НБУ создал централизованный реестр, где накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет свыше 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

В итоге на начало 2019-го в реестре накопилось данных более чем на 80 тыс. заемщиков: 53,2 тыс. частных лиц и 27,2 тыс. предприятий. Ими могут пользоваться кредиторы и регулятор. А проверять и корректировать их (в случае ошибок и споров) позволяется самим должникам.

«Деловая Столица» поинтересовалась у своих экспертов: не ухудшит ли эта мера нынешнюю и так не лучшую ситуацию с кредитованием?

«Нет, не ухудшит. К сожалению, уровень плохих кредитов в экономике Украины составляет, по последним данным, около 51%. Кредитный реестр НБУ для того и создавался и наполняется, чтобы адекватно оценивать новые кредитные риски, – пояснил координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов. – За минувший год гривневые кредиты физлицам выросли на 34%, и очень важно не допустить в этом сегменте ухудшения неплатежей. Важно отметить, что в Кредитный реестр попадают заемщики, чья сумма задолженности превышает 100 минимальных зарплат, или 417 300 грн. То есть взявшие небольшие потребительские кредиты в такие реестры не попадают, речь идет о средних и крупных заемщиках. Наконец, главная соль изменений: если некий заемщик не платит другому банку (дефолтит), то логично, что его риск будет оцениваться как наиболее высокий, ведь он с высокой вероятностью не будет платить и по другим кредитам».

Однако не секрет, что сегодня вообще в Украине получить банковский кредит очень сложно, из-за чего страдает в первую очередь бизнес – как малый, так и средний, и крупный. Понятно, что новые требования НБУ снижают риски, но они же неизбежно и сокращают как объемы потребительского либо ипотечного кредитования, так и объемы кредитов, выдаваемых любому бизнесу. А это уже тормозит экономику.

«Ситуацию с кредитованием трудно ухудшить, потому что она и так находится на абсолютном дне. Банки кредитуют только население, выдавая потребительские кредиты. Кредитование реального сектора практически находится в точке замерзания. И здесь важны два момента. Во-первых, уровень процентных ставок, так как брать кредит имеет смысл только если рентабельность производства превышает стоимость денег, но сегодня это 25%, и в Украине по пальцам можно пересчитать бизнесы, которые имеют рентабельность более 25% в год. – пояснил финансовый аналитик Алексей Кущ. – Второй момент, который ограничивает кредитование, – это те самые регуляторные изменения, в том числе использование данных Кредитного реестра. К сожалению, этот реестр запущен не в рамках саморегулирующихся рыночных организаций, а в рамках государственной структуры, что является нонсенсом для западных финансовых рынков. Это все звенья одной цепи по ограничению кредитования реального сектора экономики. То есть Нацбанк «обтекает» реальный сектор, чтобы достичь своей локальной цели – макрофинансовой стабильности в виде низкой инфляции и стабильного курса гривни».

Получается, что, исполняя требования, привнесенные постановлением №70, банки вынуждены будут учитывать дополнительный риск – дефолта в других банках. Это сделает кредитование менее рискованным, но и менее доступным.