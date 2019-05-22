Богдан подпадает под люстрацию. Инвесторы могут закрыть свои проекты в Украине из-за кадровой политики Зеленского

Иностранные инвесторы грозятся оттоком инвестиций, если у президента Владимира Зеленского продолжатся назначения людей из орбиты олигарха Игоря Коломойского. Первой сомнительной личностью является назначенный глава президентской администрации, личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. Он к тому же подпадает под люстрацию.

Глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под действие Закона «Об очищении власти», сообщил замминистра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

«Должность главы АП такова, по подпадает под люстрацию. Статус этой должности не имеет значения, ведь профильный «Закон об очищении власти» четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе», – написал Петухов.

«Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять. Люстрация была одной из первых требований Революции Достоинства, и Министерство юстиции делало все для надлежащего внедрения принятого закона», – отметил Петухов.

Он добавил, что люди, которые не попали в перечень люстрированных лиц, так как были уволены до вступления в силу закона о люстрации, не могут занимать государственные должности до 2024 года так же, как и лица, внесенные в список.

Напомним, согласно открытой информации, Андрей Богдан занимал должность уполномоченного правительства по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова с марта 2010 по февраль 2011 года, а также с июля 2013 года по март 2014 года. Во второй раз Богдана уволил уже премьер Яценюк.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Богдана на должность главы Администрации президента, что нарушает нормы закона «Об очищении власти».

Инвесторы негативно отреагировали на

, а дальнейшие назначения на высокие должности людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского могут повлечь отток инвестиций из Украины.

Такое мнение выразил президент Европейской бизнес-ассоциации и глава инвесткомпании «Dragon Capital» Томаш Фиала, передает «Интерфакс-Украина».

«К сожалению, инвесторы – по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривну – отреагировали на вот эти первые назначения отрицательно. Первая реакция негативная», – сказал он на форуме «Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества».

Дальнейшие назначения сообщество инвесторов также оценит как сигнал, добавил Фиала.

«Чем больше будет среди назначений людей с орбиты Коломойского, тем больше это приведет к росту стоимости наших заимствований, тем сложнее будет для корпораций и для правительства привлекать деньги и в Украине, и за рубежом. Эти деньги будут очень дорогими, может даже случиться отток инвестиций», – сказал он в кулуарах форума.

По его словам, у инвесторов возникает скепсис относительно дальнейшего потенциала Украины двигаться в направлении установления верховенства права, крайне важного для привлечения инвестиций в страну.

«Сложно представить, как человек с орбиты Коломойского, например глава Администрации президента Андрей Богдан, который занимался обратным, сейчас изменит направление деятельности на 180 градусов и будет действовать не во благо олигархов, а на благо страны», – отметил Фиала.

Он обратил внимание на то, что ранее озвученные Зеленским имена советников по экономическим реформам, а именно экс-министра экономического развития и торговли Абромавичуса и экс-главы Минфина Александра Данилюка, не фигурируют среди первых назначений.

«Назначение Абромавичуса и Данилюка мы считали бы положительным сигналом. Зеленский презентовал их инвесторам и внешнему миру как людей, к мнению которых он прислушивается. Но сейчас мы пока их не видим среди назначений», – сказал Фиала.

«Назначение Геруса представителем президента в Кабмине я не назвал бы суперпозитивным маркером», – добавил он.

По словам Фиалы, он пока не видит, кто в Администрации президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику.

В то же время он отметил, что Украине крайне необходимо привлечь хотя бы один транш от Международного валютного фонда до конца 2019 года.

«Без этого мы не получим и макрофинансовой помощи от ЕС, Всемирного банка. Придется заимствовать огромную сумму на внешних и внутренних рынках. Инвесторы умеют это считать – и в таком случае требовать гораздо более высокой доходности. Нам это обойдется очень дорого», – сказал он.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества.

По состоянию на 13.00 – МВФ опроверг отъезд миссии из Украины.

Во второй половине дня Кабинет министров официально подтвердил, что миссия МВФ может досрочно прекратить работу в Украине, но пока что переговоры продолжаются.

В настоящее время МВФ продолжают работу в Киеве, однако невозможность осуществления запланированного пересмотра программы stand by в условиях заявленного роспуска Рады и отставки правительства вынуждает пересмотреть статус визита.