Новое оружие для полиции Украины: пистолет-пулемет MP-5 на смену автомату «Калашникова»

«Подальше от Москвы» постепенно становится не просто политическим лозунгом, а настоящей дорожной картой развития Украины.

В среду, 15 мая, в Киеве прошла презентация нового вооружения для сотрудников Национальной полиции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, вместо автоматов Калашникова полицейских вооружат немецкими пистолетами-пулеметами MP-5, пишет на страницах «Depo.Весь мир» Руслан Рудомский.

Еще раньше глава Нацполиции Сергей Князев в интервью одной из газет в очередной раз заявил, что в его ведомстве планируют отказаться от традиционных российских автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заменив их современным европейским оружием.

«У нас амбициозная цель – на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием. Непрофессионалы часто спрашивают, оправдано ли это, учитывая значительные запасы АКМов и боеприпасов к ним. Отвечаю: оправдано. И уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР5, которыми будет обеспечен каждый патрульный наряд», – заявил Князев.

История создания

Maschinenpistole 5, или МР5, – пистолет-пулемет, разработанный немецким производителем стрелкового оружия, фирмой Heckler & Koch в 1960-х годах на основе немецкой автоматической винтовки HK G3.

Работа над проектом по созданию первого немецкого послевоенного пистолета-пулемета началась в 1964 году, а уже в 1966-м правительство ФРГ под названием МР5 приняло его на вооружение полиции и пограничной службы. Внешний мир увидел новинку благодаря использованию ее немецким контртеррористическим отрядом GSG 9, который был частью пограничной службы.

Самая известная контртеррористическая операция, в которой было задействовано это оружие, – операция «Нимрод», во время которой 30 апреля 1980 года в Великобритании бойцы британского спецназа SAS, вооруженные MP5, осуществили штурм здания иранского посольства в Лондоне, захваченного террористами.

Сегодня MP5 используется правоохранительными органами и отрядами специального назначения в более чем 50 странах мира. Вместе с израильским «Узи» он принадлежит к числу самых распространенных пистолетов-пулеметов в мире.

Что собой представляет

МР5 – пистолет-пулемет калибра 9-мм для стрельбы патронами 9 × 19 мм Парабеллум с высокой энергией пули, а соответственно, и убойным и пробивным действием пули. Он имеет фосфатное покрытие деталей, что делает это оружие устойчивым к неблагоприятным внешним условиям.

Собственно, впервые такое заявление он сделал еще в августе 2018 года. По словам Князева, Украина не будет делать ставку на автоматы Калашникова, потому что, во-первых, иметь на вооружении автомат, производственная база которого находится на территории страны-агрессора, это непатриотично и рискованно. Во-вторых, украинское законодательство запрещает покупать вооружение и комплектующие на России.

Пистолет-пулемет МР-5. Пистолет-пулемет МР-5. Пистолет-пулемет МР-5. Пистолет-пулемет МР-5. Пред 1 из 4 След

Итак, давайте познакомимся поближе с пистолетом-пулеметом МР5, который, вполне возможно, скоро станет обыденностью отечественной полиции.

Масса МР5 без магазина составляет 2,54 – 3,4 кг в зависимости от модели. Общая длина – 680-780 мм. Длина со сложенным прикладом – 325-550. Темп стрельбы составляет 800-900 выстрелов в минуту опять же в зависимости от модели. Максимальный запас выстрелов в большинстве руководств по уходу за MP5 не превышает 40 000, однако экспериментальным путем было установлено, что он выдерживает 571 000 выстрелов при замене лишь изношенных небольших деталей.

Автоматика MP5 действует по принципу полусвободного затвора, а стрельба ведется из закрытого затвора. Ударно-спусковой механизм куркового типа обеспечивает стрельбу в автоматическом и одиночном режимах.

Предохранитель одновременно является переводчиком режима огня. Его рычаг расположен возле рукоятки управления огнем с левой стороны. При постановке на предохранитель блокируются спусковой крючок и курок, что обеспечивает безопасность в обращении с оружием.

Запирание затвора в переднем положении осуществляется роликами, которые одновременно играют роль ускорителя затвора. Такая конструкция позволила снизить отбой и повысить кучность стрельбы.

Прицел барабанного типа может быть диоптрическим или открытым – выбирается поворотом барабана целика.

Особенностью пистолета-пулемета МР5 является глушитель. Изготавливаются несколько вариантов MP5 со встроенным глушителем (MP5SD1, MP5SD2, MP5SD3, MP5SD4, MP5SD5, MP5SD6 и MP5SD-N Navy), который уменьшает громкость от выстрела до 70 дБ, а также скрывает вспышку пороховых газов – все это позволяет использовать МР5 как в помещении, так и в темноте. Глушитель сделан из сплава алюминия и имеет длину 30 см, его можно снимать для чистки оружия.

У моделей MP5-N Navy, MP5K-N, MP5K-PDW, MP5/10 и MP5/40 нет встроенного глушителя, но они имеют резьбу на стволе для возможности его присоединения. В этом случае глушитель уменьшает звуковое давление до 30-35 дБ. Кроме этого, в некоторых случаях накрученный глушитель может повысить точность стрельбы.

Вообще возможность использования прицелов и примеров различных типов, глушителя и боевого фонаря расширяет возможности пистолета-пулемета МР5. Кроме того, он легко разбирается для чистки и смазки.

Вместе с тем МР5 имеет и ряд недостатков. Среди них относительно высокий темп стрельбы ведет к рассеиванию пуль при стрельбе из неустойчивых положений. Также он чувствителен к загрязнению и имеет малую ударостойкость – в частности, при случайном падении может повредиться барабанный прицел.

Интересно, что представитель компании Heckler & Koch Флориан Бокерманн в ответ на слова Князева уже успел сообщить, что в компании не ведут никаких переговоров с украинской полицией о продаже ей пистолетов-пулеметов MP5 или какого-либо другого оружия. Более того, по его словам, Heckler & Koch уже некоторое время придерживается в своей деятельности так называемой стратегии зеленых стран.

Она предусматривает, что компания поставляет оружие только в определенные страны, среди них, в частности, страны ЕС и НАТО, приближенные к НАТО страны или те, относительно которых у немецкого правительства есть особый интерес с точки зрения политики безопасности. Поскольку, по его мнению, Украина ни к одной из этих групп не относится, то в соответствии с действующей политикой компании заключение соглашения с Киевом представляется фактически невозможным.

Но существовала неподтвержденная информация, согласно которой Украина планирует покупать МР5 не у немецкой компании Heckler & Koch, а у турецкой компании MKEK, которая выпускает их по лицензии (всего в мире, кроме Германии, лицензионные пистолеты-пулеметы МР5 выпускают 14 стран).