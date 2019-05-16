Взаимозачет Зеленского с Коломойским. Должна ли Украина олигарху за «Приват Банк»?

У ожидающего инаугурации Владимира Зеленского озвучили схему, которая позволит учесть интересы Игоря Коломойского в истории с национализацией Приватбанка, пишет на страницах «Деловой Столицы» Александр Суков.

Эксперт по банковской деятельности из его команды Виктория Страхова заявила, что для снятия всех проблемных вопросов можно провести взаимозачет национализированных средств бывших собственников Приватбанка и непогашенных кредитов, которые получили от этого же банка компании, связанные с бывшими собственниками.

По мнению Страховой, претензия к государству на $2 млрд со стороны Коломойского, которую он недавно озвучил, могла подразумевать капитал национализированного Приватбанка в размере 21 млрд грн, а также обязательств банка перед связанными с Коломойским компаниями в размере 29 млрд грн.

На другую сторону чаши весов Страхова поместила 60 млрд грн – это долги связанных с Коломойским компаний уже перед Приватбанком. По словам эксперта, их на эту сумму Коломойский ранее «признал».

Путем несложного математического действия Страхова подсчитала, что Коломойский даже останется должен Украине 10 млрд грн. То есть государство от такого взаимозачета, по ее мнению, даже выиграет.

Финансовый эксперт Алексей Кущ считает, что это предложение, хотя и озвученное как частное мнение Страховой, на самом деле является разведкой боем со стороны Коломойского.

«Он хочет открыть огневые точки противника, посмотреть, как на это отреагируют международные партнеры Украины – МВФ, ЕС, США, Всемирный банк. И хочет посмотреть на резонанс внутри страны – как это повлияет на рейтинг нового президента. Пока это только прощупывание, уже в июне мы увидим более конкретное предложение», – сказал он.

Другие опрошенные эксперты скептически отнеслись к обнародованному плану «мировой с Коломойским».

«Это даже обсуждать нельзя. Это сделка, которую Украине навязывает Коломойский, чтобы избежать ответственности за вывод денег из банка», – считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

По мнению заместителя исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрия Яблоновского, перед тем как говорить о взаимозачетах, нужно доказать, что есть долг в размере $2 млрд перед Коломойским.

«Я пока не вижу доказательств наличия этого долга. Моя позиция – Приватбанк и государство как собственник банка должны продолжить использовать все возможности в Украине и за ее пределами для возврата денег по кредитам, выданным лицам, связанным с предыдущими собственниками. Потому что этих денег несоизмеримо больше, чем $2 млрд. Просто есть разночтения, сколько именно», – сказал Яблоновский.

По оценке эксперта, даже если к долгу в $2 млрд добавить текущее состояние Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, это не покроет всю сумму кредитов, выданных связанным с ними лицам и компаниям.

Алексей Кущ также отметил, что на сегодня нет четкого перечня взаимных задолженностей Коломойского и государства. Ранее называлась цифра в $5,5 млрд, которые предыдущие владельцы вывели из Приватбанка, но эта цифра основывается на данных международного детективного агентства Krool и не подтверждена в судах.

«Суды должны были интерпретировать, был ли этот вывод капитала незаконным или же происходил (весь или его часть) в рамках действующего законодательства. Потому что сам по себе вывод капитала из банка не является доказательством, что эти деньги были украдены. Это могли быть обычные схемы, которые применяются в любом крупном банке», – пояснил эксперт.

Далее – государство докапитализировало Приватбанк на 155 млрд грн, но, по словам Куща, из этой суммы было монетизировано только 20 млрд грн.

«Поэтому со стороны государства этот список взаимных претензий определить пока очень сложно», – сказал он.

При этом Кущ отметил, что это мировое соглашение с государством крайне необходимо Коломойскому: если оно будет подписано и подкреплено решениями судов высшей инстанции, это избавит олигарха от целого ряда проблем.

Во-первых, в Украине идут судебные процессы, в которых государство судится с его компаниями по возврату кредитов, и есть также судебные процессы по личному поручительству Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанку. И если не закрыть эту проблему, всегда остается вероятность, что власть в Украине очередной раз сменится и придут новые люди, которые проведут расследование не так топорно, как это было сделано ранее.

«А зачем Коломойскому постоянно находиться в опасности судебных преследований? Это же могут использовать не только честные политики, но и его противники для рейдерской атаки на бизнес. Ему нужно это закрыть, решениями судов высшей инстанции припечатать и забыть об этом», – считает эксперт.